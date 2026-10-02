نکات مهم مصرف تخم مرغ برای کودکان
به گزارش تابناک، بسیاری از متخصصان تغذیه، تخم مرغ را یکی از کاملترین منابع پروتئین با کیفیت بالا برای کودکان میدانند و بر گنجاندن آن در برنامه غذایی روزانه تأکید میکنند.
تخم مرغ؛ یک بسته غذایی کامل در پوستهای کوچک
تخم مرغ را میتوان یک «غذای کامل» دانست، زیرا تقریباً همه مواد مغذی لازم برای رشد یک جنین را در خود جای داده است. یک تخم مرغ متوسط حدود ۷۰ کالری انرژی، ۶ تا ۷ گرم پروتئین با کیفیت بسیار بالا، چربیهای سالم، ویتامینهای محلول در آب و چربی و مواد معدنی ارزشمند دارد.
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نکته مهم این است که بیشتر این مواد مغذی در زرده تخم مرغ متمرکز شدهاند؛ همان بخشی که گاهی والدین به اشتباه از ترس کلسترول آن را حذف میکنند.
ارزش غذایی تخم مرغ برای کودکان
تخم مرغ منبعی ارزان و در دسترس از پروتئین کامل است که تمام اسیدهای آمینه ضروری را در خود دارد. این موضوع برای رشد عضلات، ترمیم بافتها و تقویت سیستم ایمنی اهمیت زیادی دارد.
کودکانی که صبحانهای حاوی تخم مرغ میخورند، معمولاً تا وعده بعدی احساس سیری بیشتری دارند و کمتر به میان وعدههای کمارزش روی میآورند.
کولین؛ ماده مغذی کلیدی برای مغز
کولین یکی از مهمترین مواد مغذی موجود در تخم مرغ است که نقش حیاتی در تکامل مغز و سیستم عصبی کودک ایفا میکند. کولین در ساخت غشای سلولهای عصبی، انتقال پیامهای عصبی و تقویت حافظه و توانایی یادگیری نقش دارد.
متأسفانه بسیاری از کودکان مقدار کافی کولین دریافت نمیکنند، در حالی که یک تخم مرغ میتواند بخش قابل توجهی از نیاز روزانه آنها را تأمین کند.
ویتامین D و سلامت استخوانها
کمبود ویتامین D در میان کودکان بسیار شایع است و میتواند به نرمی استخوان، ضعف عضلانی و تأخیر در رشد منجر شود. زرده تخم مرغ یکی از منابع طبیعی ویتامین D است.
هرچند مقدار آن به تنهایی برای تأمین کل نیاز روزانه کافی نیست، اما در کنار نور آفتاب و سایر منابع، سهم ارزشمندی در سلامت استخوانها و دندانهای کودک دارد.
ویتامینهای گروه B و افزایش انرژی
تخم مرغ حاوی ویتامین B12، ریبوفلاوین (B2)، فولات و سایر ویتامینهای گروه B است. این ویتامینها در تولید انرژی، سلامت سیستم عصبی، ساخت گلبولهای قرمز و سوخت و ساز بدن نقش دارند.
کمبود ویتامین B12 میتواند باعث کمخونی و کاهش تمرکز در کودکان شود؛ بنابراین گنجاندن تخم مرغ در رژیم غذایی آنها اهمیت دارد.
آهن، روی و سلنیوم
تخم مرغ حاوی مواد معدنی مهمی مانند آهن، روی و سلنیوم است. روی در تقویت سیستم ایمنی و رشد مناسب کودک نقش دارد و سلنیوم یک آنتیاکسیدان قوی است که از سلولها در برابر آسیب محافظت میکند.
باید توجه داشت که آهن موجود در زرده تخم مرغ، جذب پایینی دارد؛ بنابراین نباید تخم مرغ را تنها منبع آهن کودک در نظر گرفت.
لوتئین و زآکسانتین؛ محافظان چشم
دو کاروتنوئید به نامهای لوتئین و زآکسانتین در زرده تخم مرغ وجود دارند که در سلامت چشم و جلوگیری از آسیبهای شبکیه نقش مؤثری دارند. این ترکیبات به ویژه برای کودکانی که زمان زیادی را مقابل صفحه نمایش میگذرانند، ارزشمند هستند.
فواید مهم تخم مرغ برای کودکان
تخم مرغ به دلایل مختلفی برای کودکان مفید است. این فواید شامل تقویت رشد جسمی، تکامل مغز، تقویت سیستم ایمنی، سلامت چشم، پیشگیری از کمخونی، سلامت استخوان و دندان، ایجاد سیری طولانی مدت، سلامت پوست و مو، اقتصادی بودن و تنوع در برنامه غذایی میشود.
تقویت رشد جسمی
پروتئین و مواد معدنی موجود در تخم مرغ به افزایش قد و وزن سالم کودک کمک میکند.
تکامل مغز و بهبود یادگیری
کولین و ویتامینهای گروه B در تقویت حافظه، تمرکز و عملکرد شناختی مؤثرند.
تقویت سیستم ایمنی
روی، سلنیوم و ویتامینهای آنتیاکسیدان بدن کودک را در برابر عفونتها مقاومتر میکنند.
سلامت چشم
لوتئین و زآکسانتین از بینایی کودک محافظت میکنند.
پیشگیری از کمخونی
فولات و ویتامین B12 در خونسازی نقش دارند.
سلامت استخوان و دندان
ویتامین D و فسفر به استحکام استخوانها کمک میکنند.
ایجاد سیری طولانی مدت
صبحانه تخممرغی احتمال پرخوری و مصرف تنقلات ناسالم را کاهش میدهد.
سلامت پوست و مو
پروتئین، ویتامینهای گروه B و آنتیاکسیدانها در شادابی پوست و مو نقش دارند.
اقتصادی و در دسترس بودن
تخم مرغ نسبت به گوشت و ماهی، پروتئین باکیفیت را با هزینه کمتر فراهم میکند.
تنوع در برنامه غذایی
تخم مرغ را میتوان به شکلهای گوناگون (آبپز، املت، نیمرو، کوکو) سرو کرد که برای کودکان جذاب است.
از چه سنی به کودک تخم مرغ بدهیم؟
امروزه توصیههای علمی بر این باورند که میتوان تخم مرغ را به عنوان غذای کمکی از حدود شش ماهگی و در برخی موارد با نظر پزشک از چهار تا شش ماهگی، به تدریج وارد برنامه غذایی کودک کرد.
شروع باید با مقدار بسیار کم باشد؛ مثلاً یک چهارم زرده کاملاً پخته، و سپس در صورت نبود واکنش آلرژیک، مقدار آن به تدریج افزایش یابد.
مقدار مصرف تخم مرغ برای کودکان
مقدار مصرف به سن، وزن و سایر اجزای رژیم غذایی کودک بستگی دارد. به طور کلی:
کودکان یک تا سه ساله: حدود یک تخم مرغ در روز مناسب است.
کودکان چهار تا هشت ساله: یک تا دو تخم مرغ در روز قابل قبول است.
کودکان بزرگتر و نوجوانان: بسته به فعالیت بدنی، دو تخم مرغ در روز هم مشکلساز نیست.
آلرژی به تخم مرغ؛ علائم و نکات مهم
آلرژی به تخم مرغ یکی از شایعترین حساسیتهای غذایی در کودکان است و اغلب به سفیده تخم مرغ مربوط میشود. علائم میتواند شامل کهیر، قرمزی پوست، استفراغ، اسهال، ورم لب و صورت و در موارد نادر مشکلات تنفسی باشد.
در صورت مشاهده هر یک از این نشانهها، باید مصرف قطع و با پزشک متخصص مشورت شود.
نکات ایمنی در پخت و آمادهسازی
تخم مرغ خام یا نیمپز میتواند حاوی باکتری سالمونلا باشد و برای کودکان که سیستم ایمنی ضعیفتری دارند، خطرناک است. بنابراین:
تخم مرغ را کاملاً بپزید تا سفیده و زرده سفت شود.
از مصرف تخم مرغ خام در تهیه دسرهای خانگی خودداری کنید.
ظروف و دستها را پس از تماس با تخم مرغ خام بشویید.
تخم مرغهای ترک خورده یا کثیف را مصرف نکنید.
تخم مرغ را در یخچال و در ظرف دربسته نگهداری کنید.
باورهای نادرست درباره تخم مرغ و کلسترول
بررسیهای علمی نشان میدهند که برای بیشتر افراد، کلسترول موجود در غذا تأثیر محدودی بر کلسترول خون دارد؛ زیرا کبد خود مقدار عمده کلسترول بدن را میسازد.
در مورد کودکان نیز هیچ شواهد معتبری وجود ندارد که نشان دهد مصرف متعادل تخم مرغ (یک تا دو عدد در روز) برای قلب و عروق آنها خطرناک است.
باورهای غلط دیگر
برخی تصور میکنند سفیده تخم مرغ برای کودک بیفایده است و تنها زرده ارزش غذایی دارد. حقیقت این است که سفیده نیز منبع پروتئین بسیار خالص و باکیفیت است و نباید آن را دور ریخت.
بهترین روشهای پخت تخم مرغ برای کودکان
روش پخت، هم بر ارزش غذایی تخم مرغ اثر میگذارد و هم بر میزان پذیرش آن از سوی کودک. برخی توصیههای کاربردی:
آب پز سفت: سالمترین روش است، زیرا نیازی به روغن ندارد و بیشترین مواد مغذی حفظ میشود.
املت نرم: با کمی روغن سالم مانند روغن زیتون یا کره گیاهی، و افزودن سبزیجاتی مثل گوجه فرنگی، اسفناج یا هویج رنده شده، ارزش غذایی آن را بالا ببرید.
ایدههای جذاب برای سرو تخم مرغ به کودک
بسیاری از کودکان به دلیل ظاهر یا بوی تخم مرغ از خوردن آن امتناع میکنند. چند ایده خلاقانه:
تخم مرغهای رنگی: تخم مرغ آبپز را با آب چغندر، اسفناج یا زردچوبه رنگ کنید.
تخم مرغهای شکل دار: با قالبهای سیلیکونی، تخم مرغ را به شکل قلب، ستاره یا حیوانات درآورید.
نکات مهم برای والدین
تخم مرغ را همیشه تازه تهیه و در یخچال نگهداری کنید.
تاریخ انقضای تخم مرغ را بررسی کنید و از مصرف تخم مرغهای ترک خورده خودداری کنید.
تخم مرغ را کاملاً بپزید و از دادن تخم مرغ خام یا نیمپز به کودک بپرهیزید.
در شروع مصرف، مقدار کم را امتحان کنید و واکنشهای آلرژیک را زیر نظر بگیرید.
در یک نگاه
زمان شروع مصرف تخم مرغ
از حدود شش ماهگی میتوان به تدریج زرده کاملاً پخته را وارد غذای کمکی کرد.
مقدار مصرف روزانه
کودکان یک تا سه ساله: حدود یک تخم مرغ در روز مناسب است.
فواید تخم مرغ
تخم مرغ به رشد جسمی، تکامل مغز و تقویت سیستم ایمنی کمک میکند.
سوالات متداول
آیا میتوان به کودک زیر یک سال تخم مرغ داد؟
بله، از حدود شش ماهگی میتوان به تدریج زرده کاملاً پخته را وارد غذای کمکی کرد.
آیا خوردن روزانه تخم مرغ مشکلی ایجاد میکند؟
برای بیشتر کودکان سالم، خوردن یک تخم مرغ در روز بیخطر و حتی مفید است.
اگر کودک تخم مرغ را دوست ندارد چه کنیم؟
میتوان تخم مرغ را در غذاهای دیگر مانند کتلت، کوفته، سوپ یا کیک خانگی پنهان کرد.
آیا سفیده تخم مرغ برای کودک حساسیت زا است؟
سفیده شایعترین منبع آلرژی در تخم مرغ است؛ بنابراین در شروع مصرف، با مقدار کم و پخت کامل، احتمال بروز حساسیت را کاهش دهید.