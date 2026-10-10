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هر کسی برای خودش خداداد عزیزی شده!

حاشیه‌های اخیر باشگاه تراکتور و درگیری لفظی بین اعضای این باشگاه از مدیر عامل گرفته تا بازیکن و سرمربی نشان داد که خداداد عزیزی چه نقش زیر پوستی پر رنگی در این باشگاه داشته و با غیبت او همه برای خودشان یک پا خداداد عزیزی شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۵۰
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1332 بازدید
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۴
خداداد عزیزی

 به گزارش تابناک؛ پیش از اینکه او به دلیل درگیری با امید عالیشاه، ۴ ماه از حضور در کنار تیم تراکتور محروم شود، در باشگاه تراکتور غیر از خودش هیچکس وارد حاشیه نمی‌شد و همه حواشی تراکتور حول خداداد عزیزی می‌چرخید و بقیه اعضای باشگاه به تمرین و انجام وظایف خود مشغول بودند ولی از وقتی خداداد نیست، همه وارد حاشیه شده‌اند.

بنا بر این گزارش؛ مثلا مدیر عامل باشگاه که تا قبل از محرومیت خداداد، خیلی از فوتبالی‌ها نامش را هم نشنیده‌ بودند و بدون حاشیه و درگیری سرگرم اداره باشگاه بود، در چند روز هم با یکی از اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال دعوای شدید داشته و هم با بیرانوند وارد بحث و جدل شده است. اصلا با وجود خداداد، شخصی به نام حجت کریمی در تیتر اخبار نبود ولی حالا در تیتر اول خبرگزاری‌ها نام حجت کریمی به چشم می‌خورد.

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پیشنهاد ما برای حل شدن این مشکلات این است که باشگاه تراکتور به جای صرف وقت و انرژی و جور کردن واسطه برای گرفتن معافیت سربازی بیرانوند، برای بخشودگی محرومیت خداداد عزیزی تلاش کند و او را به تیم برگرداند تا همه حواشی حول او بچرخد و بقیه اعضای باشگاه به کار و زندگی خود برسند. توصیه می‌کنیم تا دیر نشده مالک باشگاه این پیشنهاد ما را جدی بگیرد زیرا اینطور که معلوم است اگر زودتر اقدام نکند، تا چند روز دیگر خودش وسط گود خواهد بود چون یکی از نمایندگان سابق مجلس در مصاحبه‌ای آشکارا گفت که باشگاه تراکتور به آقای زنوزی هدیه داده شده است و از زنوزی تشکر کرد که این هدیه را قبول کرده!

اینکه چطور و بر چه اساسی باشگاهی به ارزش ده‌ها و شاید هم صدها میلیارد توامن، هدیه داده شده خودش می‌تواند یک حاشیه جذاب باشد!
منبع: روزنامه اطلاعات 

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برچسب ها
خداداد عزیزی باشگاه تراکتور مدیریت ورزشی تیم تراکتور امید عالیشاه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
2
پاسخ
خداداد عزیزی فقط از حضور در استادیوم ها محروم شده است یا اینکه اجازه کار و حضور در باشگاه را هم ندارد ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
1
4
پاسخ
تا دوباره بیاد فحاشی کنه
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
1
2
پاسخ
من هم توصیه میکنم نویسنده به جای تیتر زدن به تیمهایی که در این شرایط بد اقتصادی بودجه مملکت را حیف و میل میکنند بپردازد سپاهان پیروزی استقلال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
4
پاسخ
خداد نماد حقیقی کل فرهنگ فوتبالی ایران است و گناهش فقط این است رو بازی میکند !
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