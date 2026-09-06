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کد خبر:۱۳۹۳۱۵۸
کد خبر:۱۳۹۳۱۵۸
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سوت

صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه

در پی اتفاقات و حواشی شب گذشتۀ دیدار تراکتور و گل‌گهر و فحاشی شدید خداداد عزیزی به امید عالیشاه، عالیشاه در نظر دارد از خداداد عزیزی، به‌دلیل فحاشی‌های صورت‌گرفته شکایت کند. گفته می‌شود فیلم و فایل صوتی مربوط به اتفاقات رخ‌داده نیز وجود دارد و عالیشاه قصد دارد موضوع را خارج از چارچوب رسیدگی‌های فوتبالی دنبال کرده و شکایت خود را از طریق محاکم قضایی پیگیری کند. باشگاه گل‌گهر هم اعلام کرده موضوع هتک حرمت بازیکن خود را از طریق محاکم قضایی کشور پیگیری خواهد کرد. ابتدا صوت فحاشی خداداد عزیز و سپس ویدیوی صحبت‌هایش مقابل دوربین را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
سوت خداداد عزیزی امید عالیشاه ویدیو فحاشی تراکتور گل گهر
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