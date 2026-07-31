بیانیه استقلال درباره توهین به اعضای این باشگاه

به گزارش تابناک؛ باشگاه استقلال ضمن درخواست برای اتحاد آبی‌ها، درباره بی احترامی به یکی از اعضای باشگاه بیانیه‌ای صادر کرد. به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، در این بیانیه آمده است:

«تجربه سال‌های گذشته نشان داده است هرگاه ارکان باشگاه، هواداران، پیشکسوتان و دلسوزان استقلال در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، این باشگاه توانسته بر مشکلات غلبه کند و در مسیر پیشرفت گام بردارد.

در مقابل اختلافات، چندصدایی و تفرقه نه‌تنها به منافع باشگاه لطمه زده، بلکه در مقاطعی فرصت سوءاستفاده را برای جریانات و نهادهایی فراهم کرده است که حقوق استقلال و میلیون‌ها هوادار آن را نادیده گرفته‌اند.

باشگاه استقلال معتقد است اختلاف‌نظر، امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر در هر مجموعه پویا و زنده است؛ اما آنچه اهمیت دارد، حفظ احترام متقابل و اولویت دادن به منافع باشگاه بر هر دیدگاه و سلیقه فردی است. استقلال از همه ما بزرگ‌تر است و هیچ موضوعی نباید موجب خدشه‌دار شدن انسجام و اعتبار این نام پرافتخار شود.

هیئت‌مدیره باشگاه استقلال نیز به عنوان رکنی منسجم از کلیت باشگاه استقلال، همواره در چارچوب مسئولیت‌های قانونی خود برای تأمین منافع باشگاه و هواداران تلاش کرده و می‌کند.

همان‌گونه که هرگونه بی‌احترامی به باشگاه استقلال و جایگاه آن برای خانواده بزرگ آبی پذیرفتنی نیست، هرگونه بی‌احترامی به اعضای هیئت‌مدیره نیز به عنوان یکی از ارکان رسمی باشگاه، مردود و غیرقابل پذیرش است. نقد حق طبیعی دلسوزان استقلال است، اما این حق باید در چارچوب احترام، اخلاق و حفظ منافع باشگاه دنبال شود.

متأسفانه در روزهای اخیر، یکی از فعالان حوزه فوتبال و نقل‌وانتقالات در فضای مجازی با طرح اتهامات و به‌کارگیری ادبیاتی نامناسب علیه یکی از اعضای محترم هیئت‌مدیره باشگاه استقلال، مسیری را در پیش گرفته که با اصول اخلاقی، حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی فاصله‌ای آشکار دارد.

باشگاه استقلال ضمن تقبیح این رفتار، تأکید می‌کند که انتساب هرگونه اتهام بدون ارائه مستندات قانونی و همچنین توسل به تخریب افراد، نه تنها کمکی به شفافیت و نقد سازنده نمی‌کند، بلکه موجب خدشه‌دار شدن فضای حرفه‌ای فوتبال کشور خواهد شد.

امروز بیش از هر زمان دیگری، استقلال به اتحاد نیاز دارد؛ اتحادی که می‌تواند ضامن موفقیت در نقل‌وانتقالات، دفاع از حقوق باشگاه، کسب افتخارات ورزشی و تحقق اهداف بلندمدت این مجموعه بزرگ باشد. آینده استقلال باهمدلی، احترام متقابل و یکصدایی خانواده بزرگ آبی ساخته خواهد شد.»