شکایت جنجالی عالیشاه از خداداد عزیزی
امید عالیشاه با استناد به مستندات صوتی و تصویری، قصد دارد به اتهام توهین و فحاشی، علیه خداداد عزیزی سرپرست تیم تراکتور در محاکم دادگستری شکایت کند
کد خبر: ۱۳۹۳۱۴۹| |
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به گزارش تابناک؛ در پی اتفاقات و حواشی شب گذشته دیدار تیمهای تراکتور تبریز و گلگهر سیرجان، امید عالیشاه بازیکن گلگهر در نظر دارد از خداداد عزیزی، سرپرست تیم تراکتور، به دلیل فحاشیهای صورتگرفته شکایت کند.
گفته میشود فیلم و فایل صوتی مربوط به اتفاقات رخداده نیز وجود دارد و عالیشاه قصد دارد موضوع را خارج از چارچوب رسیدگیهای فوتبالی دنبال کرده و شکایت خود را از طریق محاکم قضایی پیگیری کند.
با انجام این شکایت، احتمال ورود دستگاه قضایی به بخشی از حواشی دیدار پرتنش تراکتور و گلگهر وجود خواهد داشت تا اتفاقات رخداده صرفاً در محاکم و ارکان قضایی فوتبال مورد بررسی قرار نگیرد.
منبع: فارس
گزارش خطا
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