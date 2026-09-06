شکایت جنجالی عالیشاه از خداداد عزیزی

امید عالیشاه با استناد به مستندات صوتی و تصویری، قصد دارد به اتهام توهین و فحاشی، علیه خداداد عزیزی سرپرست تیم تراکتور در محاکم دادگستری شکایت کند

به گزارش تابناک؛ در پی اتفاقات و حواشی شب گذشته دیدار تیم‌های تراکتور تبریز و گل‌گهر سیرجان، امید عالیشاه بازیکن گل‌گهر در نظر دارد از خداداد عزیزی، سرپرست تیم تراکتور، به دلیل فحاشی‌های صورت‌گرفته شکایت کند.

گفته می‌شود فیلم و فایل صوتی مربوط به اتفاقات رخ‌داده نیز وجود دارد و عالیشاه قصد دارد موضوع را خارج از چارچوب رسیدگی‌های فوتبالی دنبال کرده و شکایت خود را از طریق محاکم قضایی پیگیری کند.

با انجام این شکایت، احتمال ورود دستگاه قضایی به بخشی از حواشی دیدار پرتنش تراکتور و گل‌گهر وجود خواهد داشت تا اتفاقات رخ‌داده صرفاً در محاکم و ارکان قضایی فوتبال مورد بررسی قرار نگیرد.

منبع: فارس