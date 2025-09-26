En
خداداد و استوری بهترین تماشاگران لیگ!

تراکتور امروز در ورزشگاه بنیان دیزل به تساوی بدون گل مقابل فجر رسید؛ نتیجه‌ای که با توجه به نمایش برتر تیم، کمی غیرمنتظره بود.
به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، شاگردان دراگان اسکوچیچ کنترل بازی را در دست داشتند، چندین فرصت گلزنی ایجاد کردند و نمایش هجومی چشمگیری ارائه دادند، اما در پایان توپ‌ها از خط دروازه عبور نکردند و ضعف در تبدیل موقعیت‌ها به گل، مانع از کسب سه امتیاز شد.

خداداد عزیزی، مدیر تیم تراکتور، پس از بازی با انتشار استوری‌ای از عکس هواداران، وعده جبران این توقف را داد و تاکید کرد که تیم با همان انگیزه و تلاش در هفته‌های آینده نتایج بهتری خواهد گرفت. او عملکرد تیم را مثبت ارزیابی کرد و ضعف گلزنی را به عنوان نقطه‌ای برای اصلاح در تمرینات آتی معرفی کرد.

در بازی امروز هواداران تراکتور، به ویژه زنان حاضر در ورزشگاه، تا آخرین لحظه تیم را تشویق کردند و فضای پرشوری برای بازیکنان ایجاد کردند. البته تصویر خداداد از طرفدارانی است که امروز با لباسهای متحد الشکل در ورزشگاه حاضر بودند و با پیراهن شماره دوازده نود دقیقه شعار دادند که هماهنگی جالب آنها نوید یک جو خوب را در بازی مقابل الوحده می‌دهد.

 
 
 
 
