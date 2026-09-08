خداداد عزیزی تشویق شد یا تنبیه؛ کاپیتالیسم و سقوط اخلاق در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، خداداد عزیزی هر آنچه دلش میخواست گفت، فحاشی کرد و رکیکترین و زشتترین واژهها را به زبان آورد و تنها چهار ماه محروم شد؛ رأی کمیته انضباطی اگرچه سریع صادر شد، اما هیچ سنخیتی با رفتارهای مدیر تیم فوتبال تراکتور نداشت.
در پرونده فحاشی خداداد عزیزی به امید عالیشاه در مقابل رختکن تیم گلگهر که سقوط اخلاقی در آن به طور واضح مشهود بوده، نه فقط اهالی فوتبال که انتظار جامعه برخوردی قاطعانهتر و شدیدتر بود. با این حال رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به گونهای صادر شده است که گویی اخلاقیات آنقدرها هم در ارکان قضایی این فدراسیون، حائز اهمیت نیست.
احمدرضا براتی، حقوقدان ورزشی در واکنش به رأی کمیته انضباطی با اشاره به برخوردهای فیفا با پروندههایی که مصداق توهین دارد گفت: «فیفا رئیس فدراسیون پاناما را فقط به این دلیل که به یک بازیکن گفته بود چاق است و روی فرم نیست، ۶ ماه محروم و ۱۰ هزار فرانک سوئیس جریمه کرد. حالا خداداد عزیزی فحشهایی داده که علاوه بر کمیته انضباطی، طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی حتی در دادسرا هم قابل تعقیب است؛ او اصرار داشت که بگوید امید عالشاه پاهایش پرانتزی است و به دلیل این صحبتها فقط ۴ ماه محروم شد.»
نکته جالب توجه اینکه، در این پرونده امید عالیشاه، بازیکن گلگهر نیز که مخاطب فحاشیهای خداداد عزیزی بوده، ۴ جلسه از همراهی تیمش محروم شده است. بسیاری دلیل این ماجرا را نمیدانند، اما سخنگوی باشگاه تراکتور مدعی شده است که هنگام عبور خداداد عزیزی از مقابل رختکن تیم گلگهر او در حال اعتراض به اتفاقات بازی و عملکرد داور بوده که از درون رختکن تیم میهمان فحاشی شنیده و به همین دلیل واکنش نشان داده است. باشگاه تراکتور مدعی شده این فحاشی از سوی امید عالیشاه بوده و ابتدا او از درون رختکن تیمش به مدیر تراکتور توهین کرده است، هرچند این بازیکن چنین ادعایی را نمیپذیرد.
امید عالیشاه در این خصوص گفته است: «سؤال من از کمیته محترم انضباطی این است که آنها چطور فهمیدند که چیزی که باشگاه تراکتور ادعا میکند، از زبان من بیرون آمده و من درگیری ادعایی آنها را آغاز کردهام؟ من چیزی نگفتم و ناظر بازی هم در زمین حضور داشت و اتفاقات در زمین را گزارش کرده است. در رختکن هم، درِ رختکن تیم ما بسته بوده است. چطور تشخیص دادند که من بودم؟»
پرسش از کمیته انضباطی این است که براساس کدام مستندات یا گزارش از سوی داور یا ناظر بازی، چنین محرومتی برای امید عالیشاه در نظر گرفته شده و این رأی با مصادیق پیشین کمیته انضباطی تفاوتهای اساسی دارد. احمدرضا براتی در این خصوص نیز گفته است: «امید عالشاه که این فحشها را شنیده ۴ جلسه محروم شد که احتمالاً به خاطر نگرانی کمیته انضباطی از فضای هواداری تراکتور بوده است. اگر عالیشاه مستحق ۴ جلسه محرومیت است، حکم حرکات شجاع خلیلزاده چیست؟»
کاپیتالیسم یا سرمایهداری، انگار تبدیل به آفت فدراسیون فوتبال شده است. اینکه فحاشی و بی اخلاقی با پول آزاد است و پیش از این هم شاهد آن هستیم. از سویی، در یکی دو سال اخیر، آرای صادر شده در پروندههایی که یک طرف آن تراکتور بوده، مورد نقد بسیاری از کارشناسان حقوقی بوده که مماشات صورت گرفته و برخی این اتفاق را مرتبط با مالک متمول باشگاه تراکتور میدانند. با این حال فدراسیون فوتبال، هیچگاه واکنشی به این نقدها نداشته و به طور قطع این بار هم پاسخ روشنی به ماجرا نخواهد داشت.
توهین به قومیت ها و نژادپرستی در ورزشگاه ها به صورت سیستماتیک اجرا میشه.
داستان را از جایی که دوست دارید تعریف نکنید عالیشاه چرا از خداداد کارت ملی میخواست؟ منم اگر جای خداداد بودم شاید واکنش بدتری انجام میدادم. بیشتر از دو دهه پیش برای اولین بار شعار متعفن بر علیه تراکتور از ورزشگاه آزادی سر دادند و پس از آن یک رویه شد که پیامدهای دهشتناک آن الان بروز کرده. بهتره اول عالیشاه و دوم خداداد را برای همیشه از فوتبال محروم کرد. این فوتبال داره به امنیت روانی جامعه صدمه میزنه
چرا طاقت پیشی گرفتن یک تیم خارج از تهران از تیمهای پایتخت نشین ارتزاق کننده از بیت المال کشور را ندارید
چرا تراکتور شده خار چشمهای شما