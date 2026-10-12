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تساوی بدون گل تراکتور، اولین دشت نکونام در آسیا

تیم تراکتور در لیگ نخبگان آسیا برابر با الشمال قطر با نتیجه تساوی متوقف شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۷۶
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تیم تراکتور

به گزارش تابناک، تیم فوتبال تراکتور ایران، امشب در دومین بازی خود در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا میزبان الشمال قطر بود و در پایان با تساوی بدون گل متوقف شد.

جواد نکونام برای این بازی نفرات زیر را به میدان فرستاد:

پارسا جعفری، شجاع خلیل‌زاده، میلاد زکی‌پور، خامروبکوف، سید مهدی حسینی، هلیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، فرشاد فرجی، محمد نادری، شهریار مغانلو، امیرحسین حسین‌زاده.

لیگ نخبگان آسیا

تراکتور با این تساوی و یک باخت از بازی نخست یک امتیازی شد در رده یازدهم جدول گروهی غرب آسیا قرار گرفت.

الشمال با این تساوی و تساوی بازی نخست با ۲ امتیاز در جایگاه نهم قرار گرفت.

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تراکتور تیم تراکتور جواد نکونام لیگ نخبگان آسیا
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