تساوی بدون گل تراکتور، اولین دشت نکونام در آسیا

به گزارش تابناک، تیم فوتبال تراکتور ایران، امشب در دومین بازی خود در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا میزبان الشمال قطر بود و در پایان با تساوی بدون گل متوقف شد.

جواد نکونام برای این بازی نفرات زیر را به میدان فرستاد:

پارسا جعفری، شجاع خلیل‌زاده، میلاد زکی‌پور، خامروبکوف، سید مهدی حسینی، هلیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، فرشاد فرجی، محمد نادری، شهریار مغانلو، امیرحسین حسین‌زاده.

تراکتور با این تساوی و یک باخت از بازی نخست یک امتیازی شد در رده یازدهم جدول گروهی غرب آسیا قرار گرفت.

الشمال با این تساوی و تساوی بازی نخست با ۲ امتیاز در جایگاه نهم قرار گرفت.