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پ
پوستر باشگاه تراکتور برای دیدار مقابل استقلال
باشگاه تراکتور با انتشار پوستری، از دیدار حساس امروز این تیم برابر استقلال رونمایی کرد.
کد خبر:
۱۳۹۷۸۲۷
تاریخ انتشار:
۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۷
08 October 2026
کد خبر:
۱۳۹۷۸۲۷
|
۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۷
08 October 2026
|
855
بازدید
855
بازدید
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برچسب ها
استقلال
تیم استقلال
بازی تراکتور و استقلال
باشگاه تراکتور
تیم تراکتور
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