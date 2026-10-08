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پوستر باشگاه تراکتور برای دیدار مقابل استقلال

باشگاه تراکتور با انتشار پوستری، از دیدار حساس امروز این تیم برابر استقلال رونمایی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۲۷
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تراکتور
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