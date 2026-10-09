هشدار صریح قالیباف به روبیو

قالیباف در پاسخ به روبیو: کسانی که به دنبال میراث اسکندر هستند، به سرنوشت والرین دچار خواهند شد؛ زانو خواهید زد!

به گزارش تابناک؛ قالیباف در واکنش به یاوه‌گویی اخیر روبیو در مورد تمدن ایران در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت: در طول تاریخ، ما ایرانیان با کسانی روبه‌رو شده‌ایم که خود را سروران جهان اعلام کردند و کوشیدند تمدن‌های کهن را از صفحهٔ روزگار محو کنند. آنان با آتش و شعله آمدند، اما با گرد و خاک و خواری رفتند. کسانی که به دنبال میراث اسکندر هستند، سرنوشت والرین را خواهند داشت: زانو خواهید زد.