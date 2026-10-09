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هشدار صریح قالیباف به روبیو

قالیباف در پاسخ به روبیو: کسانی که به دنبال میراث اسکندر هستند، به سرنوشت والرین دچار خواهند شد؛ زانو خواهید زد!
کد خبر: ۱۳۹۸۰۱۱
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قالیباف

به گزارش تابناک؛ قالیباف در واکنش به یاوه‌گویی اخیر روبیو در مورد تمدن ایران در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت: در طول تاریخ، ما ایرانیان با کسانی روبه‌رو شده‌ایم که خود را سروران جهان اعلام کردند و کوشیدند تمدن‌های کهن را از صفحهٔ روزگار محو کنند. آنان با آتش و شعله آمدند، اما با گرد و خاک و خواری رفتند. کسانی که به دنبال میراث اسکندر هستند، سرنوشت والرین را خواهند داشت: زانو خواهید زد.

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قالیباف روبیو ایران آمریکا تمدن ایرانی اسکندر
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