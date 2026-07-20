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ادعای روبیو در میانه حملات شدید آمریکا به ایران!

مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به رغم عهدشکنی با تداوم جنایات تجاوزکارانه کشورش ادعا کرد که واشنگتن برای دیپلماسی با ایران آماده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۳۳
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4312 بازدید
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۶
ادعای روبیو در میانه حملات شدید آمریکا به ایران!


روبیو دوشنبه پیش از عزیمت به فیلیپین برای شرکت در نشست آسه‌آن اظهار کرد: آمریکا همواره برای یک راه‌حل دیپلماتیک آماده است. ما چندین بار با ایران تلاش کردیم و به تلاش خود ادامه خواهیم داد. خوشحال خواهیم شد که ببینیم آن در باز می‌شود.


به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ روبیو ادعا کرد: آنها همچنان سیگنال‌هایی مبنی بر تمایل به گفت‌وگو و مذاکره ارسال می‌کنند اما ما به رفتار آنها پاسخ می‌دهیم و رفتار آنها این است که موشک و پهپاد علیه کشتی‌ها شلیک می‌کنند، از جمله امشب.»

روبیو در پاسخ پرسش سی‌ان‌ان مبنی بر اینکه در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: فکر نمی‌کنم برای ایران خوب باشد. منظورم این است که اقتصاد ایران در حال فروپاشی است.

ادعاهای روبیو در حالی است که آمریکا با نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، یکشنبه شب برای نهمین شب متوالی حملات جنایتکارانه خود ایران را ادامه داد.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) دوشنبه گفت که در این حملات «مراکز فرماندهی نظامی، سایت‌های دفاع هوایی و نظارت ساحلی، قابلیت‌های دریایی، سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد و شبکه‌های ارتباطی ایران» هدف قرار گرفتند.

 

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روبیو مارکو روبیو ایران آمریکا مذاکره جنگ ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
Mehdi
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
14
18
پاسخ
هر وقت ضربه می خورن و درد احساس میکنن فکر دیپلماسی میافتن . به نظرم ایران باید فعلا ضربات خودش را ادامه بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
12
16
پاسخ
فقط با هلاکت ترامپ و بعد نتانیاهو دنیا کمی روی آرامش خواهد دید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
14
پاسخ
آمریکا شبها به ایران حمله میکنه چون ترامپ ناهارشو خورده و بعد از ناهار میخواد جنگ با ایران تماشا کنه
چند ساعت که از جنگ میگذره سنتکام اعلام میکنه جنگ تموم شد، چون ترامپ میخواد شام بخوره و بره خبر مرگش بکپه
روبیو هم بعد از هر حمله اعلام میکنه ما آماده مذاکره هستیم

همون همیشگی!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
دقیقا. تفریح خون آشام ها همینطور است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
6
پاسخ
دشمن مکار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
3
پاسخ
این یعنی تعداد بیشتریی آمرریکایی باید کشته شوند تا خودشون گورششون از این منطقه جمع کنند برن. محکم تر بزنید بخصوص محل تجمع این حرومی های پدوفیل رو
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