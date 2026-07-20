ادعای روبیو در میانه حملات شدید آمریکا به ایران!
روبیو دوشنبه پیش از عزیمت به فیلیپین برای شرکت در نشست آسهآن اظهار کرد: آمریکا همواره برای یک راهحل دیپلماتیک آماده است. ما چندین بار با ایران تلاش کردیم و به تلاش خود ادامه خواهیم داد. خوشحال خواهیم شد که ببینیم آن در باز میشود.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ روبیو ادعا کرد: آنها همچنان سیگنالهایی مبنی بر تمایل به گفتوگو و مذاکره ارسال میکنند اما ما به رفتار آنها پاسخ میدهیم و رفتار آنها این است که موشک و پهپاد علیه کشتیها شلیک میکنند، از جمله امشب.»
روبیو در پاسخ پرسش سیانان مبنی بر اینکه در صورت شکست تلاشهای دیپلماتیک چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: فکر نمیکنم برای ایران خوب باشد. منظورم این است که اقتصاد ایران در حال فروپاشی است.
ادعاهای روبیو در حالی است که آمریکا با نقض تفاهمنامه اسلامآباد، یکشنبه شب برای نهمین شب متوالی حملات جنایتکارانه خود ایران را ادامه داد.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) دوشنبه گفت که در این حملات «مراکز فرماندهی نظامی، سایتهای دفاع هوایی و نظارت ساحلی، قابلیتهای دریایی، سایتهای پرتاب موشک و پهپاد و شبکههای ارتباطی ایران» هدف قرار گرفتند.
چند ساعت که از جنگ میگذره سنتکام اعلام میکنه جنگ تموم شد، چون ترامپ میخواد شام بخوره و بره خبر مرگش بکپه
روبیو هم بعد از هر حمله اعلام میکنه ما آماده مذاکره هستیم
همون همیشگی!