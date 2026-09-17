En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

فرانسه: ترامپ در باتلاق ایران گیر کرده است

این سیاستمدار فرانسوی در ادامه گفت:"ما باید بدانیم که او (ترامپ) قصد داشت آنجا (ایران) چه کار کند؛ چرا که فعلا هنوز نمی‌دانیم هدفش چه بوده است. او آشکارا به اهداف جنگی خود دست نیافته و در حال به آتش کشیدن کل جهان است. "
کد خبر: ۱۳۹۴۷۶۱
| |
677 بازدید
مارین لوپن

به گزارش تابناک؛ رهبر حزب دست راستی "اجتماع ملی" فرانسه در سخنانی، جنگ ترامپ علیه ایران را اشتباه راهبردی برای آمریکا دانست که هزینه آن را جهان می پردازد.

به گزارش عصرایران، مارین لوپن جنگ ترامپ و نتانیاهو علیه ایران را فاقد مشروعیت حقوقی و بین المللی و به علاوه ترامپ را بدون استراتژی و برنامه مشخص دانست و درباره جنگ پرهزینه او علیه ایران گفت:" ما باید بدانیم که او قصد داشت آنجا چه کار کند؛ چرا که فعلا هنوز نمی‌دانیم هدفش چه بوده است. او آشکارا به اهداف جنگی خود دست نیافته و در حال به آتش کشیدن کل جهان است."

این سیاستمدار دست راستی فرانسه در ادامه با ابراز نگرانی از تبعات جنگ ترامپ علیه ایران بر اقتصاد جهانی و فرانسه گفت:" امروز در وضعیتی قرار داریم که خطر تورم جهانی ما را تهدید می‌کند؛ تورمی که برای همه ملت‌ها پیامدهایی خواهد داشت."
 

او افزود: بهتر است ایالات متحده را متقاعد کنیم که به جنگ با کشوری دارای تمدنی کهن نرود؛ کشوری پیچیده که احتمالا بسیار قدرتمندتر از آن چیزی است که دونالد ترامپ تصور می‌کرد. 

این سیاستمدار فرانسوی در ادامه درباره جنگ اوکراین نیز گفت:" یا ناتو وارد این جنگ می‌شود و شاهد جنگ جهانی سوم خواهیم بود، یا شاهد یک "جنگ صدساله" خواهیم بود. این جنگ تاکنون بیش از جنگ جهانی اول به طول انجامیده است و هیچ‌کس درباره آن صحبت نمی‌کند. 2 میلیون قربانی وجود دارد. این یک کشتار تمام‌عیار است. وضعیتی هولناک است."
منبع: عصرایران

اشتراک گذاری
برچسب ها
مارین لوپن فرانسه ایران تمدن ایرانی سیاستمدار فرانسوی جنگ علیه ایران ترامپ آمریکا
وقتی آرامش را تور می‌کنند!/ پشت پرده تورهای هیلینگ و پاکسازی
ترامپ از عجایب روزگار است/ شهادت شهید رئیسی طبیعی نبود/ قائم پناه مثل برادر پزشکیان است! / تجمعات شبانه نیازمند آسیب شناسی هستند
تنها زن ایرانی قربانی یازدهم سپتامبر/ القاعده چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا گذاشت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای جنجالی رئیس مجلس آمریکا درباره پایان جنگ!
جدیدترین ادعای سخنگوی سنتکام علیه ایران و تنگه هرمز
برنامه ترامپ برای ایران پس از جنگ
واکنش سخنگوی سپاه به روایت‌های هالیوودی آمریکا
پیشنهاد گوترش برای ادامه مذاکرات ایران در سازمان ملل
عکس: بازسازیِ مرکز هنریِ جان اف کندی، گروگانِ نام ترامپ
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آخرین اخبار
شوک بزرگ به جاماندگان سهام عدالت!
فرانسه: ترامپ در باتلاق ایران گیر کرده است
مأموریت فوری السیسی به عربستان!
البرادعی: عقل جمعی اعراب از کار افتاده!
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!
ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته تهران به سفیر سوئد
آرای لیگ برتر اعلام شد
جشنواره فرهنگی «کویر تا عرش» فرصتی برای معرفی تاریخِ خاص نائین/ از معماری خشتی تا زیست در کویر!
هفت ترفند بازاریابی در فروش لباس که باید مراقبشان باشید
افزایش قیمت سوخت جامعه را ملتهب می‌کند/گرانی کالاها ستم و اجحاف در حق جامعه است/نتوانسته‌ایم فضای رقابتی مناسبی ایجاد کنیم!
مسعود بهنود به کشور بازمی‌گردد
معیار پرجمعیت‌ترین کاروان ورزش ایران ناگویا/ کاروانی به وسعت اقتدار ایران
تهران، فردا میزبان جان فدایان ایران
خطای بزرگ در معرفی خشن‌ترین استان‌های ایران/ وقتی نتایج وارونه می‌شود
هشدار شدید وزارت‌اطلاعات به عوامل ترور شهید گرگیچ
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۵۸ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۲۰۲ نظر)
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۳ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۱۲ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۷۸ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۷ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۵ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۹ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qq9
tabnak.ir/005qq9