فرانسه: ترامپ در باتلاق ایران گیر کرده است
به گزارش تابناک؛ رهبر حزب دست راستی "اجتماع ملی" فرانسه در سخنانی، جنگ ترامپ علیه ایران را اشتباه راهبردی برای آمریکا دانست که هزینه آن را جهان می پردازد.
به گزارش عصرایران، مارین لوپن جنگ ترامپ و نتانیاهو علیه ایران را فاقد مشروعیت حقوقی و بین المللی و به علاوه ترامپ را بدون استراتژی و برنامه مشخص دانست و درباره جنگ پرهزینه او علیه ایران گفت:" ما باید بدانیم که او قصد داشت آنجا چه کار کند؛ چرا که فعلا هنوز نمیدانیم هدفش چه بوده است. او آشکارا به اهداف جنگی خود دست نیافته و در حال به آتش کشیدن کل جهان است."
این سیاستمدار دست راستی فرانسه در ادامه با ابراز نگرانی از تبعات جنگ ترامپ علیه ایران بر اقتصاد جهانی و فرانسه گفت:" امروز در وضعیتی قرار داریم که خطر تورم جهانی ما را تهدید میکند؛ تورمی که برای همه ملتها پیامدهایی خواهد داشت."
او افزود: بهتر است ایالات متحده را متقاعد کنیم که به جنگ با کشوری دارای تمدنی کهن نرود؛ کشوری پیچیده که احتمالا بسیار قدرتمندتر از آن چیزی است که دونالد ترامپ تصور میکرد.
این سیاستمدار فرانسوی در ادامه درباره جنگ اوکراین نیز گفت:" یا ناتو وارد این جنگ میشود و شاهد جنگ جهانی سوم خواهیم بود، یا شاهد یک "جنگ صدساله" خواهیم بود. این جنگ تاکنون بیش از جنگ جهانی اول به طول انجامیده است و هیچکس درباره آن صحبت نمیکند. 2 میلیون قربانی وجود دارد. این یک کشتار تمامعیار است. وضعیتی هولناک است."
منبع: عصرایران