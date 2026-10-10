آفتابه ایرانی، دردسر جدید برای مارکو روبیو!
سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین، در واکنشی کنایهآمیز به اظهارات مارکو روبیو، سناتور آمریکایی، بر قدمت تمدن ایران تأکید کرد و نوشت که قدمت یک آفتابه ایرانی، ده برابر تاریخ کشور اوست.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۵۲| |
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به گزارش تابناک؛ سفارت ایران در بوسنی در پاسخ به روبیو با اشاره به قدمت تمدن ایران نوشت: «آفتابه ایرانی ده برابر کشور تو عمر دارد!»
گزارش خطا
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روبیو بدون اینکه بداند و بخواهد با این اظهاراتش نشان داد که چقدر از فقدان تمدن و قدمت در کشور 200 ساله اش رنج می برد. آمریکای رقت انگیزی که با کشتار سرخپوستان و استثمار آفریقایی ها شکل گرفته است.
مسئله اینکه خود جناب ایشان اصلا رگ و ریشه آمریکایی ندارد گویا کوبایی باشند
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