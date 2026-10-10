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آفتابه ایرانی، دردسر جدید برای مارکو روبیو!

سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین، در واکنشی کنایه‌آمیز به اظهارات مارکو روبیو، سناتور آمریکایی، بر قدمت تمدن ایران تأکید کرد و نوشت که قدمت یک آفتابه ایرانی، ده برابر تاریخ کشور اوست.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۵۲
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2321 بازدید
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۴
آفتابه ایرانی

به گزارش تابناک؛ سفارت ایران در بوسنی در پاسخ به روبیو با اشاره به قدمت تمدن ایران نوشت: «آفتابه ایرانی ده برابر کشور تو عمر دارد!»

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آفتابه ایرانی مارکو روبیو سفارت ایران در بوسنی سفارت ایران تمدن ایرانی تحقیر سناتور آمریکایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۴
موسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
1
31
پاسخ
آفرین بر شما بدون شرح
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
14
پاسخ
روبیو بدون اینکه بداند و بخواهد با این اظهاراتش نشان داد که چقدر از فقدان تمدن و قدمت در کشور 200 ساله اش رنج می برد. آمریکای رقت انگیزی که با کشتار سرخپوستان و استثمار آفریقایی ها شکل گرفته است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
14
پاسخ
مسئله اینکه خود جناب ایشان اصلا رگ و ریشه آمریکایی ندارد گویا کوبایی باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
1
7
پاسخ
حالا فعلا که دنبال فتح و فتوح و غصب اند و انتقام از هخامنشیان
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