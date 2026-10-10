آفتابه ایرانی، دردسر جدید برای مارکو روبیو!

سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین، در واکنشی کنایه‌آمیز به اظهارات مارکو روبیو، سناتور آمریکایی، بر قدمت تمدن ایران تأکید کرد و نوشت که قدمت یک آفتابه ایرانی، ده برابر تاریخ کشور اوست.