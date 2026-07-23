پیام جنگی روبیو: سر در برابر چشم!
وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو در گفتوگو با خبرنگاران در حاشیه نشست آسهآن در مانیل در پاسخ به سوالی درباره تهدید دیروز دونالد ترامپ به ارتکاب جنایت جنگی علیه ایران، توهمات رئیسش درباره درخواست ایران برای مذاکره را تکرار کرد و گفت «ایران مستقیم و غیرمستقیم، التماس میکند "بیایید توافق کنیم. بیایید گفتوگو کنیم"».
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ او در حالی که آمریکا مسئول آغاز دور جدید درگیریها با تجاوز به مناطق مختلف ایران بوده، در ادامه ادعاهایش گفت «هر بار که آمریکا و ایران بر سر آتشبس به توافق میرسند، افرادی که آنجا در قدرت هستند، یا آن را نقض میکنند یا میخواهند تغییرش دهند».
وی افزود «بنابراین آنها همچنان بهای این کار را خواهند پرداخت و با گذشت هر شب، بهایی که میپردازند، بیشتر و بیشتر و بیشتر میشود».
روبیو در ادامه تهدیداتش با تکرار ادعاهای ترامپ، گفت که «ظاهراً آنها هنوز به خود نیامدهاند و به همین دلیل رئیسجمهور در حال حاضر فایده چندانی در پاسخ دادن به ابراز تمایل آنها نمیبیند؛ زیرا صادقانه بگویم، ایران به وضوح آماده توافق نیست؛ دستکم نه توافقی که حاضر باشد به آن پایبند بماند».
وزیر خارجه آمریکا همچنین در اشاره به پیام اخیر وزیر خارجه ایران عباس عراقچی که دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران را «چشم در برابر چشم» توصیف کرد و گفت «هرگونه تجاوز علیه ایران، از جمله علیه زیرساختهای ما، با پاسخی قاطع و قدرتمند مواجه خواهد شد»، با افتخار به ارتکاب جنایت جنگی گفت که «سیاست رئیسجمهور (ترامپ) یک سر در برابر یک چشم است، قرار است همینطور باشد».
ترامپ روز گذشته در پیامی تهدید کرد که از این پس هرگونه حمله ایران به کشتیها در تنگه هرمز با بمباران و انهدام یک پل یا نیروگاه در تهران یا اطراف آن از سوی آمریکا پاسخ داده خواهد شد.
طبق اساسنامه رم و کنوانسیونهای ژنو، حمله عمدی به تأسیسات و زیرساختهای غیرنظامی، جنایت جنگی محسوب میشود و تهدید به انجام چنین حملاتی هم ناقض اصول حقوق بینالملل بشردوستانه است.
گزافهگویی جدید ترامپ، مؤید استیصال واشنگتن در اعمال تسلط بر تنگه هرمز، آن هم با وجود ادعاهای مکرر مقامهای آمریکایی درباره کنترل بر این آبراه کلیدی است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیروز هشدار داد که اگر تجاوزات ادامه یابد، «آمادهٔ عملیات پشیمانکنندهای میشویم که اعلام عزای عمومی در آمریکا را بهدنبال خواهد داشت».