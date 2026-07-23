صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پیام جنگی روبیو: سر در برابر چشم!

وزیر خارجه آمریکا بر تهدید دیروز دونالد ترامپ به هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران که مصداق جنایت جنگی است، تأکید کرد و مدعی شد ایران در صورت ادامه روند کنونی «بهای سنگین‌تری» خواهد پرداخت.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۵۲
| |
1931 بازدید
روبیو

وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو در گفت‌وگو با خبرنگاران در حاشیه نشست آسه‌آن در مانیل در پاسخ به سوالی درباره تهدید دیروز دونالد ترامپ به ارتکاب جنایت جنگی علیه ایران، توهمات رئیسش درباره درخواست ایران برای مذاکره را تکرار کرد و گفت «ایران مستقیم و غیرمستقیم، التماس می‌کند "بیایید توافق کنیم. بیایید گفت‌وگو کنیم"».

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ او در حالی که آمریکا مسئول آغاز دور جدید درگیری‌ها با تجاوز به مناطق مختلف ایران بوده، در ادامه ادعاهایش گفت «هر بار که آمریکا و ایران بر سر آتش‌بس به توافق می‌رسند، افرادی که آنجا در قدرت هستند، یا آن را نقض می‌کنند یا می‌خواهند تغییرش دهند».

وی افزود «بنابراین آن‌ها همچنان بهای این کار را خواهند پرداخت و با گذشت هر شب، بهایی که می‌پردازند، بیشتر و بیشتر و بیشتر می‌شود».

روبیو در ادامه تهدیداتش با تکرار ادعاهای ترامپ، گفت که «ظاهراً آن‌ها هنوز به خود نیامده‌اند و به همین دلیل رئیس‌جمهور در حال حاضر فایده چندانی در پاسخ دادن به ابراز تمایل آن‌ها نمی‌بیند؛ زیرا صادقانه بگویم، ایران به وضوح آماده توافق نیست؛ دست‌کم نه توافقی که حاضر باشد به آن پایبند بماند».

وزیر خارجه آمریکا همچنین در اشاره به پیام اخیر وزیر خارجه ایران عباس عراقچی که دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران را «چشم در برابر چشم» توصیف کرد و گفت «هرگونه تجاوز علیه ایران، از جمله علیه زیرساخت‌های ما، با پاسخی قاطع و قدرتمند مواجه خواهد شد»، با افتخار به ارتکاب جنایت جنگی گفت که «سیاست رئیس‌جمهور (ترامپ) یک سر در برابر یک چشم است، قرار است همین‌طور باشد».

ترامپ روز گذشته در پیامی تهدید کرد که از این پس هرگونه حمله ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز با بمباران و انهدام یک پل یا نیروگاه در تهران یا اطراف آن از سوی آمریکا پاسخ داده خواهد شد.

طبق اساسنامه رم و کنوانسیون‌های ژنو، حمله عمدی به تأسیسات و زیرساخت‌های غیرنظامی، جنایت جنگی محسوب می‌شود و تهدید به انجام چنین حملاتی هم ناقض اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.
گزافه‌گویی جدید ترامپ، مؤید استیصال واشنگتن در اعمال تسلط بر تنگه هرمز، آن هم با وجود ادعاهای مکرر مقام‌های آمریکایی درباره کنترل بر این آبراه کلیدی است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیروز هشدار داد که اگر تجاوزات ادامه یابد، «آمادهٔ عملیات پشیمان‌کننده‌ای می‌شویم که اعلام عزای عمومی در آمریکا را به‌دنبال خواهد داشت».

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ آمریکا روبیو ایران جنایت جنگی
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استقبال نتانیاهو از شرط ترامپ برای عربستان
واکنش وزارت خارجه به نقش‌ انگلیس در حمله به ایران
ادعای جدید ترامپ: می‌خواهم با همه و حتی ایران خوب باشم!
ترامپ: ایران می‌خواست اسرائیل را بکشد؛ آمریکا را از برجام خارج کردم
اشتباه اصلی سیاست ترامپ درباره ایران چیست؟
بازیگر مطرح آمریکایی: ترامپ رئیس جمهور من نیست
پمپئو: ما در راستای تشکیل ائتلاف ضد ایران حرکت می کنیم!
ادعای جدید روبیو درباره تنگه هرمز
چه کسی ترامپ را مجبور به رویکرد سخت علیه ایران کرد؟
روبیو: مذاکرات به پیش‌نویس اولیه نزدیک است
گزاره‌های دروغ و تکراری ترامپ درباره ایران
آمریکا: فقط مذاکره ترامپ-پوتین جنگ اوکراین را تمام می‌کند!
ادعای روبیو در میانه حملات شدید آمریکا به ایران!
اذعان روبیو به اختلاف آمریکا و متحدان درباره ایران
روبیو: توافق صلح با ایران امروز نهایی می‌شود
روبیو جزئیات حمله محرمانه آمریکا به ایران را لو داد!
روبیو: توافق با ایران یعنی حذف غنی‌سازی اورانیوم
مذاکره مستقیم، پیش‌شرط روبیو برای ایران
بقایی: آمریکا در حال عادی‌سازی جنایات جنگی است
ترامپ: ایران بعد از ریاست جمهوری من تغییر کرده است
دروغ ترامپ لو رفت
آینده وزارت خارجه دونالد ترامپ در دستان یک جمهوری خواه / آیا روبیو از ترامپ انتقام می گیرد؟
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۳۱ تیر
اسرائیل: زهران ممدانی باید دستگیر شود
نمونه اولیه گواهینامه موتورسواری زنان چاپ شد
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!
عامل کودتای دی ۱۴۰۴ اعدام شد
شش ویدیو از لحظات جنایت آمریکا در شلمچه
حمله به «کوه کلنگ» پاسخ کشنده ایران را در پی خواهد داشت / هر کشوری که با آمریکا همکاری کند هدف قرار می‌گیرد
احکام بازنشستگان ۱۴۰۵ اصلاح شد
جلسه ۶ ساعته نتانیاهو درباره ورود به جنگ با ایران
تلویزیون اسرائیل: اسرائیل خواهان ازسرگیری جنگ است؛ اما به یک شرط
رضا امینیان درگذشت
ایران «باتلاق چسبنده» نیروی زمینی آمریکا خواهد بود/ مساحت ایران دو برابر افغانستان، چهار برابر عراق و پنج برابر ویتنام است
تصاویر کارگاه بمب سازی مهدی خانکی که امروز اعدام شد
واکنش بانک مرکزی به گزارش تابناک/ ضعیف‌ترین بانک‌ها مشخص شدند
ایران و آمریکا وارد «جنگ ابدی» می‌شوند/ هیچ‌یک نمی‌توانند به پیروزی قاطع دست یابند
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۷۸ نظر)
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۶ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۴ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۸ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۸ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005obI
tabnak.ir/005obI