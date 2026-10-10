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برجام، پایان منطقی تقابل با تهران!

آدام اسمیت، نماینده کنگره آمریکا و عضو ارشد حزب اقلیت در کمیته نیرو‌های مسلح مجلس نمایندگان، خواستار دستیابی به یک «راه‌حل مبتنی بر مذاکره» برای پایان جنگ علیه ایران شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۶۱
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آدام اسمیت

به گزارش تابناک؛ آدام اسمیت، نماینده کنگره آمریکا و عضو ارشد حزب اقلیت در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، خواستار دستیابی به یک «راه‌حل مبتنی بر مذاکره» برای پایان جنگ علیه ایران شد.
 
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دولت ترامپ پس از بیش از هفت ماه جنگ، نتوانسته است به اهداف راهبردی خود دست پیدا کند.

اسمیت افزود: «زمان آن بسیار گذشته است که رئیس‌جمهور ترامپ با واقعیت روبه‌رو شود و گزینه‌های واقعی موجود را ارزیابی کند؛ گزینه‌هایی که بیشترین تأمین منافع مردم آمریکا و شرکای منطقه‌ای ما را در پی داشته باشند.»

او پیشنهاد کرد توافقی مشابه توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، یعنی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، «تنها پایان منطقی این جنگ» است.
منبع: انتخاب

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