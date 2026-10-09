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خط و نشان کشیدن ظریف برای روبیو

وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نوشت: «نادانی و قدرت‌پرستی چنان روبیو را کور کرده تا نبیند ایران چگونه مهاجمان را در فرهنگ خود هضم کرده است.»
کد خبر: ۱۳۹۷۹۸۳
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محمدجواد ظریف

به گزارش تابناک؛ محمد جواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، جمعه ۱۷ مهر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به بازدید از نمایشگاه روستایی و عشایری نوشت: «[این نمایشگاه] گوشه‌ای از تمدن‌ـ‌دولت ایران با میراث فرهنگی و هنریِ ریشه‌دار در هزاره‌ها را نشان داد.»

ظریف با اشاره به سخنرانی ضد ایرانی وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در آتن گفت: «نادانی و قدرت‌پرستی چنان روبیو را کور کرده تا نبیند ایران چگونه مهاجمان را در فرهنگ خود هضم کرده است.»

وزیر پیشین امور خارجه در پایان تاکید کرد: «ما از همه ماناتر بودیم و از امپراتوری رو به افول او نیز ماندگارتریم.»

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دو روز پیش در سخنرانی خود در آکروپولیس آتن، در اظهاراتی سراسر تحریف و توهین به تمدن ایران با توصیفی هالیوودی از روایت‌های تاریخی یونانی از جنگ یونان و ایران گفته‌بود: «۴۸۰ سال پیش از میلاد مسیح، ارتش‌های خشایارشا وارد این شهر شدند و معابد و زیارتگاه‌های آن را به آتش کشیدند. در آن هنگام، اغلب آتنی‌ها با کشتی به جزیره‌ای در همان نزدیکی پناه برده بودند؛ اما مشتی از آنان حاضر به ترک خانه‌های خود نشدند. آنها در دژ صخره‌ای آکروپولیس سنگر گرفتند تا در یک مقاومت آخر خارق‌العاده بجنگند؛ سنگ‌های غول‌پیکر را از صخره‌ها بر سر مهاجمان پارسی فرو ریختند و بزرگ‌ترین امپراتوری آن عصر را روزها متوقف کردند. آنها سرانجام مغلوب شدند. پارسیان معابد را غارت کردند، زیارتگاه‌ها را سوزاندند و آکروپولیس را با خاک یکسان ساختند؛ اما وقتی آتنی‌ها بازگشتند، بازمانده‌های شکسته آکروپولیس کهن را گرد آورده و در تپه‌ای که بر آن ایستاده بود دفن کردند و دهه‌ها بعد، در دوران پریکلس، پارتنون را برافراشتند.»

وزیر آمریکایی با پیوند زدن تحریف تاریخی خود به رویارویی تمدنی شرق و غرب برای توجیه تجاوز نظامی جنایتکارانه آمریکا علیه مردم ایران و توجیه تهدیدهای نسل‌کشانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر محو تمدن ایران و نسبت دادن ویژگی‌های مرگ‌طلبانه و تجاوزکارانه رژیم آمریکا به ایرنیان گفت: «متعصبانی مانند روحانیان رادیکال ایران که فرقه مرگ‌شان کودکان انتحاری را قهرمانان ملی می‌خواند و شهادت را هدفی فی‌نفسه می‌داند... قهرمانان ما ممکن است حاضر باشند برای آرمان‌شان بمیرند، اما مرگ را نمی‌پرستند.»

 

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محمدجواد ظریف مارکو روبیو مخالفان ایران آمریکا ایران تمدن ایرانی آتن
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