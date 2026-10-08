باید گفت مذاکرات آمریکا و ایران پیشرفتی نداشته و میانجی‌های قطری همچنان منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد متقابل آمریکا هستند؛ پیشنهادی که شامل درخواست‌هایی برای امتیازات هسته‌ای از سوی ایران است.

به گزارش تابناک؛ پنتاگون چند روز پیش به فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) دستور داده است آماده‌سازی‌ها برای ازسرگیری عملیات‌های رزمی گسترده در ایران را تکمیل کند؛ این موضوع را مقام‌های آمریکایی به آکسیوس گفته‌اند.

بنا بر این گزارش؛ در ادامه این مطلب آمده: چرا مهم است: این دستورالعمل تاریخ مشخصی برای آغاز حملات تعیین نکرده و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز هنوز هیچ تصمیم نهایی‌ای نگرفته است. با این حال، منابع آمریکایی و اسرائیلی می‌گویند این حملات ممکن است پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و احتمالاً پیش از انتخابات اسرائیل که یک هفته زودتر برگزار می‌شود، آغاز شود.

تصویر کلی

به گفته منابع، در صورت ازسرگیری عملیات‌های رزمی گسترده، انتظار می‌رود این عملیات شامل بمباران گسترده اهداف انرژی، زیرساختی و هسته‌ای ایران باشد.

ازسرگیری جنگ در سه تا چهار هفته آینده می‌تواند بر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تأثیر بگذارد؛ از جمله به این دلیل که ممکن است در واکنش به آن، قیمت نفت افزایش یابد.

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یک مقام پنتاگون به آکسیوس گفت: «وظیفه وزارت دفاع این است که گزینه‌های نظامی را تدوین و به رئیس‌جمهور ارائه کند.»

یک مقام کاخ سفید نیز گفت ترامپ در هر زمان همه گزینه‌ها را در اختیار دارد.

این مقام [ادعا کرد]: «آمریکا در موضع بسیار قدرتمندی قرار دارد؛ با کنترل تنگه هرمز و فروپاشی اقتصاد ایران. اوضاع یا از راه آسان پیش خواهد رفت یا از راه سخت. رئیس‌جمهور ترامپ همه کارت‌ها را در دست دارد و هر کاری را که برای آمریکا بهترین باشد انجام خواهد داد.»

نشریه آتلانتیک نیز روز چهارشنبه گزارش داد که ترامپ در حال بررسی حمله به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای است.

خبر اصلی

روز جمعه، تیم امنیت ملی ترامپ برای چند ساعت در کمپ دیوید با یکدیگر دیدار کردند تا درباره جنگ و دیگر مسائل گفت‌وگو کنند.

یک مقام اسرائیلی به آکسیوس گفت بخشی از این نشست به بررسی احتمال ازسرگیری عملیات‌های رزمی گسترده در ایران اختصاص داشت.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پس از این نشست گفت که تمرکز جلسه بر برنامه‌ریزی «بلندمدت» در حوزه سیاست خارجی بوده است.

مذاکرات میان آمریکا و ایران هیچ پیشرفتی نداشته است. میانجی‌های قطری همچنان منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد متقابل آمریکا هستند؛ پیشنهادی که شامل درخواست‌هایی برای امتیازات هسته‌ای از سوی ایران است.

یک مقام اسرائیلی دیگر گفت: «بحث درباره احتمال ازسرگیری عملیات‌های رزمی گسترده در ایران افزایش یافته است. احتمال وقوع آن پیش از انتخابات زیاد نیست، اما آن را منتفی نمی‌دانیم. پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، احتمال وقوع آن به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.»

پشت پرده

دونالد ترامپ روز چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل تلفنی گفت‌وگو کرد. این دومین تماس آنها طی چند روز گذشته بود؛ آن هم پس از آنکه این دو برای هفته‌های متوالی تقریباً با یکدیگر تماسی نداشتند.

یک مقام آمریکایی گفت ترامپ و نتانیاهو درباره «یادبود و احترام به قربانیان کشتار ۷ اکتبر» گفت‌وگو کردند.

این تماس پس از آن انجام شد که نتانیاهو با تیم امنیت ملی خود درباره ایران جلسه‌ای برگزار کرد؛ به گفته یک مقام اسرائیلی، این نخستین نشست از این دست بود.

نتانیاهو روز دوشنبه نیز با روبیو گفت‌وگو کرده بود.

اگر عملیات‌های رزمی گسترده از سر گرفته شود، به احتمال زیاد آمریکا و اسرائیل به‌صورت هماهنگ عمل خواهند کرد و ارتش اسرائیل نیز در عملیات مشارکت خواهد داشت.

دو مقام اسرائیلی گفتند ایران دست به حمله پیش‌دستانه بزند.

آنها گفتند ایران تاکنون دو حمله غافلگیرکننده را تجربه کرده و نمی‌خواهد با حمله غافلگیرکننده سومی مواجه شود.

در لابه‌لای خبر

ازسرگیری جنگ می‌تواند بر انتخابات اسرائیل نیز تأثیر بگذارد، زیرا ایران احتمالاً در واکنش به حملات، صدها موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک خواهد کرد.

تشدید دوباره تنش‌ها ــ یا حتی افزایش سطح تنش و اعلام وضعیت اضطراری ــ می‌تواند از نظر سیاسی به نفع نتانیاهو باشد و مانع از آن شود که مخالفانش در هفته‌های پایانی کارزار انتخاباتی به او حمله کنند.

منبع: انتخاب