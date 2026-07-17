صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
در مقاله‌ای مطرح شد

ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند

با افزایش نارضایتی در دولت ترامپ از بن‌بست مذاکرات و نقض‌های مکرر آتش‌بس، ایالات متحده ممکن است خود را برای بازگشت به درگیری تمام‌عیار با ایران آماده کند.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۱۵
| |
130745 بازدید
|
۸۴

ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، مرکز صوفان در نیویورک در مقاله‌ای به بررسی احتمال شروع جنگ تمام عیار آمریکا با ایران پرداخته که در ادامه آمده است.

لازم به ذکر است انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن از سوی تابناک نیست.

یکی از چالش‌های دستیابی به توافق این است که، حداقل در ظاهر، هم ایران و هم آمریکا معتقدند که بر دیگری اهرم فشار دارند و هر دو طرف تمایل به اشتباه در محاسبه عزم و توانایی‌های یکدیگر نشان داده‌اند.

آمریکا همچنین قدرت مقاومت نظام ایران را دست کم گرفته و آموخته است که تضعیف توانایی‌های نظامی لزوماً به معنای تسلیم یا امتیازات بزرگ در پای میز مذاکره نیست.

با افزایش نارضایتی در دولت ترامپ از بن‌بست مذاکرات و نقض‌های مکرر آتش‌بس، ایالات متحده ممکن است خود را برای بازگشت به درگیری تمام‌عیار با ایران آماده کند. 

تبادل حملات بین دو طرف، حداقل تا به امروز، به تشدید کامل منجر نشده است، اما ممکن است به دنبال شش روز متوالی درگیری، این وضعیت تغییر کند. 

ایران به کشتی‌های تجاری که قصد عبور از تنگه هرمز را داشته‌اند، آتش گشوده که منجر به حملات آمریکا به طیفی از اهداف ایرانی از جمله تأسیسات پدافند هوایی، مراکز فرماندهی و کنترل و تأسیسات نظارتی شده است. 

نیروی دریایی آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را از سر گرفته است. در روز‌های اخیر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مورد دوام آتش‌بس تردید ایجاد کرده و دیدگاه خود را درباره رهبران ایران تغییر داده است؛ کسانی که ماه گذشته آنها را «باهوش» و «بسیار کمتر افراطی» ستوده بود، اکنون آنها را «آدم‌های پست»، «وحشی»، «خشن» و «بیمار» خطاب می‌کند. 

رهبران ایران بر این باورند که پس از تحمل ماه‌ها کارزار نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل، با وجود چالش‌های عظیم پیش رو برای بازسازی زیرساخت‌های کشور و تثبیت اقتصاد آسیب‌دیده، ابتکار عمل را در دست دارند.

به تازگی، (آیت الله) مجتبی خامنه‌ای، پسر رهبر فقید، آیت‌الله علی خامنه‌ای، بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده: «ما متعهد می‌شویم که خون رهبر شهید و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلان جنایتکار و رسوا گرفته و انتقام بگیریم.» 

پس از آنکه ایالات متحده در ژانویه ۲۰۲۰، قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و سپس در اواخر فوریه سال جاری، خامنه‌ای ۸۶ ساله را به (شهادت) رساند، این امری اجتناب‌ناپذیر است که رئیس‌جمهور ترامپ و احتمالاً دیگر مقامات عالی‌رتبه دفاعی و نظامی آمریکا، همچنان در فهرست اهداف ایران باقی بمانند. 

دیروز، «مقاومت اسلامی عراق» که چتری برای شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در عراق است، بیانیه‌ای آنلاین منتشر کرد و مبلغ ۱۰ میلیون دلار برای هر کسی که رئیس‌جمهور ترامپ را بکشد، جایزه تعیین کرد. 

صرف‌نظر از اینکه چه اتفاقی برای آتش‌بس و مذاکرات آینده می‌افتد، به نظر می‌رسد که آمریکا و ایران در مسیر برخورد باقی خواهند ماند. حتی اگر توافقی حاصل شود، اسرائیل که طرف توافق نیست، به مبارزه با ایران و نیابتی‌های آن در لبنان، غزه و جا‌های دیگر ادامه خواهد داد و این امر بر دوام هر گونه راه‌حل مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا تأثیر خواهد گذاشت.

یکی از چالش‌های دستیابی به توافق این است که، حداقل در ظاهر، هم ایران و هم آمریکا معتقدند که بر دیگری اهرم فشار دارند و هر دو طرف تمایل به اشتباه در محاسبه عزم و توانایی‌های یکدیگر نشان داده‌اند. 

در مواقع دیگر، به نظر می‌رسد که هر دو طرف در حال بازی با دست ضعیف خود هستند. در حالی که رئیس‌جمهور ترامپ اغلب به پایان کار عملیات «پتک نیمه‌شب» در تابستان گذشته اشاره می‌کند، تبلیغات ایران مملو از ارجاعاتی است که به دهه‌ها قبل بازمی‌گردد و این درگیری را قسمت دیگری از نبردی طولانی‌مدت می‌داند که حتی به قبل از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ بازمی‌گردد. 

با این حال، گروه‌های رهبری که در حال حاضر در ایران بر سر کار هستند، از جمله محمدباقر ذوالقدر (دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران)، احمد وحیدی (فرمانده کل سپاه پاسداران) و محسن رضایی، مشاور ویژه نظامی رهبر جدید، توسط اطلاعات آمریکا حتی تندروتر از پیشینیان خود ارزیابی شده‌اند. 

این افراد دو دهه و نیم گذشته را به توطئه‌چینی علیه ارتش آمریکا در عراق و افغانستان گذرانده‌اند، در حالی که نحوه جنگیدن نیرو‌های مسلح آمریکا را تماشا می‌کردند. آنها همچنین درک عمیقی از فضای اطلاعاتی دارند و در این جنگ به طرز ماهرانه‌ای از تبلیغات مؤثر استفاده کرده‌اند.

دسته فعلی رهبران، مسلط‌تر بر رسانه‌ها و وابستگی کمتری به نهاد روحانیت دارند و بیشتر از میان سپاه پاسداران، ارتش و دستگاه‌های اطلاعاتی برخاسته‌اند.

رهبران ایرانی با گرایش‌های سیاسی‌تر، از جمله مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، از نظر قدرت، نفوذ و تصمیم‌سازی به حاشیه رانده شده‌اند.

با وجود اختلاف نظر واقعی بر سر آنچه که تفاهم‌نامه (MOU) در مورد کنترل تنگه هرمز می‌گوید، تهران به احتمال زیاد از حاکمیت خود بر این تنگه راهبردی دریایی دست نمی‌کشد. 

ایران تشخیص داده است که هر زمان که لازم بداند، می‌تواند با تهدید به اختلال در کشتیرانی تجاری دریایی، بازار‌های جهانی انرژی را مختل کند. 

رهبران ایران بر این باورند که اگر بتوانند به طور مؤثر از این تهدید استفاده کنند، در حالی که ذخایر موشکی و پهپادی خود را دوباره پر کرده و نیابتی‌های خود را بازسازی کنند، می‌توانند به دنبال هژمونی منطقه‌ای باشند.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، رئیس‌جمهور ترامپ، پس از روز‌ها جلسه توجیهی با دستیارانش، به تشدید عملیات نظامی آمریکا در ایران، از جمله حمله احتمالی به یک مجموعه تونلی در کوه کلنگ (Pickaxe Mountain)، که یک مکان مرتبط با هسته‌ای در ایران است، تمایل پیدا کرده است. 

در حالی که رئیس‌جمهور ترامپ از نظر تاریخی سعی داشته از تهاجم زمینی نظامی آمریکا به ایران که تشدید قابل توجهی در جنگ پنج ماهه خواهد بود و مخالفت داخلی را برمی‌انگیزد، اجتناب کند، ظاهراً این موضوعی است که او به طور فعال در حال بررسی آن است. 

ایران روی افزایش قیمت نفت ناشی از بحران تنگه هرمز و انتخابات میان‌دوره‌ای پیش‌روی آمریکا به عنوان عوامل محدودکننده برای ترامپ حساب می‌کند، کسی که مکرراً از ترجیح خود برای توافق سخن گفته است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و مذاکره‌کننده ارشد آن، گفت که ایران آماده جنگ است، اما نسبت به راه‌حل دیپلماتیک نیز باز است.

همانطور که دولت ترامپ به دنبال ایجاد هر اهرم فشاری برای تفاهم‌نامه‌ای آینده است که امتیازات بیشتری از ایران بگیرد، استراتژی تشدید آن، خاورمیانه را به تشدید کامل نزدیک‌تر می‌کند. 

در حالی که آمریکا به دنبال یافتن مسیری برای پیروزی، هم از نظر سیاسی و هم نظامی، دست و پا می‌زند، ایران نشانه‌های چندانی از عقب‌نشینی از موضع خود در مورد کنترل تنگه هرمز، نیابتی‌های خود، سبک حکومت و موضع خصمانه خود در برابر آمریکا و اسرائیل نشان نمی‌دهد. این وضعیت، مسیری نامشخص را برای منطقه در ماه‌های آینده ترسیم می‌کند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا جنگ ایران و آمریکا تفاهم نامه ایران و آمریکا
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جنگ ایران و آمریکا در خصوص تنگه هرمز سال‌ها ادامه خواهد داشت/ عملیات زمینی برای آمریکا بسیار پرهزینه است
تفاهم‌نامه ایران و آمریکا دوام می‌آورد؟/ توافق همه مسائل مهم را به بعد موکول کرد
اسرائیل و تندرو‌های ایران می‌خواهند توافق را به هم بزنند/ آمریکا، عمان را از میانجیگری کنار گذاشت
ایران تفاهم نامه را حیله ترامپ ارزیابی می‌کرد؛ عقب نشینی تاکتیکی به منظور آغاز جنگ جدید
ایران و آمریکا نیازی به دوست شدن ندارند/ بن بست کنونی می‌تواند فرصت هم ایجاد کند
چرا حمله نظامی دیروز آمریکا به ایران شدیدتر از قبلی بود؟/ تفاهم نامه قربانی «تنگه هرمز» می‌شود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵۶
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۸۴
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
100
215
پاسخ
توحش غیر قابل توصیف ترامپ حرامزاده باعث مرگ هزاران انسان بیگناه و نابودی زیر ساختهای چند کشور مستقل شده . ترامپ شیطان مجسم و دشمن بشریت است که هزاران جوان آمریکایی را نیز قربانی امیال پلید خود نموده و باید قبل از اینکه آتش خانمانسوز جنگ جهانی را روشن کند به همراه همدستان جنایتکارش به درک واصل شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
هنوز چهره ترامپ و جوجه جنرالهاش بعد از ترور شهید سلیمانی جلوی چشمامه که تو کنفرانس مثلا خبریش چطوری عصبی و ترسیده بودن....اگر همون موقع درست و حسابی میزدیم تو دهنش و خون کثیفشون رو میریختیم اصلا این جنگهای اخیر اتفاق نمیافتاد
ناشناس
| Austria |
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
بگو مرگ بر امریکا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
حالا یعنی غصه جوانان آمریکایی رو میخوری؟؟ یه نگاه به جوانان وطن خودت بنداز تا از غصه، گریه ات بگیره
ناشناس
| Canada |
۲۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تا حالا فقط فحش بهشون دادیم و نفرین کردیم. ولی جواب نداده فعلا هر روز داره وحشیانه تر حمله میکنه
ناشناس
| Canada |
۲۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
جناب کلباسی، زیبا فرمودید. با شعار و پرچم گردانی و بعد هم به منزل رفتن و در زیر کولر خوابیدن، کاری درست نمی‌شود. حتی اگر برویم در فلان سایت اینجا و آنجا و میلیونی امضا کنیم، باندازه ده دقیقه در ماندن زیر آتش آنهم در چابهار و بندر عباس نمی‌شود.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
به درک واصل شده اما صدایش را در نمیارن چون میدانند
شیرازه حکومت های استبدادی در ایالات غصب شده متحده آمریکا از خم می پاشد و سربازان شان از آسیای مرکزی فرار می کنند. این حمله های جدید هم برای پوشش دادن این قضیه است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
9
32
پاسخ
چه اوصافی به کار برده!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
بورس را ببندید
Yunes
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
سی دو میلیون نفر الآن آمده جنگ با آمریکا است بعد بسیجیان پارسیان قوی سپاه پاسداران نیرومند تو در چه فکری هستی ترامپ جزیره خارک الآن بیست میلیون نیرو خوابیده منتظر شماست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
90
158
پاسخ
این جنایتکار قصد دارد زیرساخت های حیاتی را بزند تا حمله زمینی را امتحان کند. گول مذاکره و مرعوبین امریکا را نخورید. زیرساختهای حیاتی هم پیمانانش را با خاک یکسان کنید تنگه هرمز و باب المندب را ببندید. با کمک جبهه مقاومت تمام پایگاهایش در سراسر منطقه را نابود کنید و زمینه را برای حمله زمینی به اسرائیل فراهم کنید. از ان پی تی خارج شوید و بمب هسته ای. ا بسازید تمام این جنایتکاران را در برنامه قطعی ترور بگذارید نا امنی و اختلاف و شورش را به امریکا و اسرائیل ببرید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
خوب راه حل داری، کاش برای ادامه حیات ملت نود میلیونی هم راهکار بدی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
از کجا اومدی انقدر زرنگی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
161
81
پاسخ
دیگر قدرتی ندارد تمامی ذخایر پاتریوت ،نیروهای نظامی و سوخت رسانه ضربه خورده آمد...
پاسخ ها
احمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
همه اینا رو خودت فکر کردی نوشتی ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
پس هنوز از کجا دارند حمله می کنند؟
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
احسنت پایکاهاشون رو بزنیم کارشون تمومه آمریکا همین الان هم نابود شده ایران نباید مزاکره کنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
کسانی که چنین نظر میدم ، از قدرت آمریکا اطلاع ندارن
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
چون خیلی عامیانه نوشتی برخی دوستان باور نکردن در صورتیکه دخائر نفت آمریکا ب کمترین‌میزان در نیم قرن اخیر رسیده همینطور بخش بزرگی از ذخائر دفاعی مثل طاد و پاتریوت منتها ترامپ دیگه گیر کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
19
121
پاسخ
لطفا این تحلیل های آبکی و خالی از استدلال های منطقی و اصولی را منتشر نکنید!
چون نه تنها حلال مسائل نیست؛ بلکه با آدرس غلط دادن باعث تصورات اشتباه خواهد شد!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
55
87
پاسخ
اميدوارم كه تو قمار باز و اون يابو ي كودك كش و كشورهاي بدبخت ي كه تو از اون ها سواري مي گيري همين الان با خفت نابود شيد آمين
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
21
95
پاسخ
مگر الآن حملات بی وقفه دشمن یک چنگ تمام عیار نیست ؟ باید پاسخ ما هم مثل اونا حجیم و انبوه و با تخریب بسیار بالاباشه تا بازدارندگی ایجاد کنه وگرنه هر ساعت بر شدت حملاتشون اضافه میکنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
جنگ ندیده ها نظر میدن
وطن پرست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
61
69
پاسخ
بامید پروردگار بزرگ پیروزی از آن ماهیت ملت و نیروهای مسلح پشتیبان هم بوده و هستن ؤترامپ جنایتکار و رفقایش هیچ غلطی نمیتونن بکنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
آقای وطن پرست! لطفا به استان هرمزگان تشریف ببرید و ببینید که آمریکا چه غلطهایی در حق هموطنانتان انجام داده است
یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
60
62
پاسخ
به ازای حمله به هر کدام از زیرساخت‌ها و کشتن مردم عادی، یکی از هتلهای این خوک کثیف در قطر و امارات و عربستان به آتش کشیده شود.
بهترین زمان برای ترور این اشغال در حین دادن جایزه جام جهانی و خروج از ورزشگاه است حتی زدن جایگاه ویژه در حین مسابقه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
63
50
پاسخ
ایران باید هر ۱ ساعت چند عدد پهباد ابابیل ۵ که رادار گریز و قابلیت حمل موشک و شلیک دقیق از هوا به زمین را دارد بالای ناو آمریکا بفرسته تا جنگنده ها از ترس خوردن موشک به جنگنده ها ،مجبور میشوند جنگنده ها بلند شوند اینطوری در زول چند روز دچار خستگی و هزینه زیاد میشوند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
چشم قربان .الساعة . نيروهاي مسلح گوش به فرمان اوامر بعدي شما هستند
دوست
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
بعد با کمک مقاومت عراق و شیعیان عراق و نیروی زمینی ایران از خاک عراق وارد کویت شد و زمینی با آمریکایی ها جنگید این طوری تلفات خیلی میدن
ف
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
باید با کمک مقاومت عراق و شیعیان عراق و نیروی زمینی ایرا از کشور عراق وارد کویت شد و با آمریکا وارد جنگ زمینی شد و تلفات زیادی گرفت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
شانس آوردیم که شما فرمانده ارتش ایران نیستی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
باید جنگ از ایران خارج بشه و وارد کویت بشه این طوری خرابی و تلفات و هزینه برای کویته
ناشناس
| Canada |
۲۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
ببین چطور شدیم ۹۰ میلیون نفر. خدایا خودت کمک کن، از این هموطن ها با عقاید و دستورالعمل هاشون به هیچ جا نمیرسیم
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
آخرین اخبار
هرمزگان از جدول خاموشی‌ها و قطع برق خارج شد
وقوع یک حادثه دریایی در مقابل سواحل عمان
شهادت یکی از رهبران حماس در غرب غزه
مرگ ۲ سرباز آمریکایی در اردن
عکس: شهادت ۲ دانش‌آموز دختر در حملات امروز آمریکا به بندرخمیر
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
ادارات هرمزگان برای فردا هم ۵۰ درصدی شدند
اینفوتابناک |الگوی پیشرفت برپایه توان ملی
واکنش به خوشحالی مقامات آمریکایی در انهدام زیرساخت‌ها
تشکیل قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار
انفجار و آتش‌سوزی تانکر گاز در زاهدان/ماجرا چیست؟
وضعیت فعالیت ادارات خوزستان برای یکشنبه و دوشنبه
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
کشاورز گندم را انبار کرده تا مطالبات معوقشان را از دولت بگیرند / نانوایان برای بقا قیمت نان را بالا بردند !
ظریف خطاب به ترامپ: تاریخ بخوان
بی‌قراری عمو پورنگ در وداع با مادرش بالای قبر
فرزند شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی؛ نوه رهبر شهید
حضور محمود احمدی‌نژاد در سفارت قطر
خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت
ادعای تلویزیون اسرائیل درباره دیدار محرمانه مقامات ارشد ایرانی
لحظه انهدام فرودگاه عربستان با اصابت موشک یمن
تصاویر کشتی مسافربری که ارتش آمریکا منهدم کرد
ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هسته‌ای ایران
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
لحظات حمله ارتش به محل استقرار جنگنده‌های اف 18
اگر کاره‌ای بودم روی زدن سران امارات فکر می‌کردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمی‌افتد
نخستین گزارش از جنایت آمریکا در ایرانشهر
حمله دروازبان تیم ملی به علی دایی!  (۱۱۳ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۰ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۵ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۴ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۸ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۲ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۶۶ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟  (۵۳ نظر)
فاصله قهرمانان واقعی تا مدعیان پرهیاهو / انقلابی‌گری با فریاد و دهان کف کرده سنجیده نمی‌شود  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005oKZ
tabnak.ir/005oKZ