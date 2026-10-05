ایران به آمریکا اعلام کرده درباره موضوع هسته‌ای مذاکره نخواهد کرد که این به اعتقاد ناظران به معنای رد پاسخ جدید آمریکا به طرح ۷ روزه ایران خواهد بود.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، روز گذشته (یک شنبه ۱۲ مهر) علاالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که آمریکا پیشنهاداتی برای ایران فرستاده است.

به گفته وی این پیشنهاد از طریق میانجی قطری به ایران منتقل شده است.

غریب‌آبادی: نظرات آمریکا در حال بررسی است

در این راستا کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران نیز روز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ گفته بود: پیشنهادی که اقای عراقچی در نیویورک تشریح کردند، طرح ۷ روزه ایران به آمریکا از طریق واسطه‌ها ارسال شد و آنان نظرات خودشان درباره این طرح را ارائه کردند.

وی افزود: این نظرات در مسیر خودش در داخل کشور در حال بررسی است و نظرات نهایی ایران آماده شود، از طریق مقتضی اعلام خواهد شد.

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«اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت خارجه ایران درمورد وضعیت طرح ۷ روزه ایران برای بازگشایی تنگه هرمز گفته بود: سئوال اصلی این است که ما چه اقدامی را انجام دهیم که تنگه هرمز و کل منطقه را امن کنیم. کلید این مسئله در توقف اقدامات تجاوزکارانه آمریکاست، زیرا ناامن شدن تنگه هرمز بعد از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد. اینکه طرح ایران در چه مرحله‌ای است، ما هیچ‌وقت از دیپلماسی رویگردان نبوده‌ایم. با وجود این رویکرد ما از هر فرصتی ولو اینکه احساس کنیم شانس ندارد، برای جلوگیری از تشدید تنش استفاده می‌کنیم. اما رویکرد‌ها نشان می‌دهد طرف مقابل جدیتی برای استفاده از دیپلماسی ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره جزئیات پاسخ آمریکا به طرح ایران و پاسخ متقابل ایران به آن گفت: مواضع ما در همان توقف کوتاهی که در دوحه داشتیم، در مسیر بازگشت، به طرف میانجی منعکس شد. پیشنهادهایی که آمریکایی‌ها داشتند، کم‌وبیش در راستای مواضع قبلی‌شان است و مشخصاً درباره مباحث هسته‌ای مطرح شده است. ما صراحتاً اعلام کردیم که تمرکز ما در این مرحله بر موضوع تنگه هرمز است.

خبرنگار الجزیره: تهران به واشنگتن گفته درباره پرونده هسته‌ای مذاکره نخواهد کرد

در این راستا، نورالدین الدغیر، خبرنگار الجزیره در این زمینه گفته است: در دیپلماسی، در‌ها را به‌طور کامل نمی‌بندند، بلکه حتی اگر این شکاف بسیار تنگ باشد، راهی برای بازگشت باقی می‌گذارند. از همین منظر دیپلماتیک، تهران به واشنگتن گفته است که درباره پرونده هسته‌ای مذاکره نخواهد کرد و هر توافقی در ابتدا باید بر مبنای هفت شرط ایران و موضوع تنگه هرمز شکل بگیرد.



وی افزود: در پاسخ به این رویکرد دیپلماتیک، به نظر می‌رسد همه طرف‌ها در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند و منتظر هرگونه تحول نظامی هستند.

جزئیات طرح ۷ روزه ایران

یک مقام ارشد ایرانی در خصوص طرح ۷ روزه ایران به رویترز گفته بود که ایران می‌تواند ظرف هفت روز تنگه هرمز را بازگشایی کند، مشروط بر اینکه ایالات متحده فشار نظامی خود را کاهش دهد و محاصره بنادر ایران را لغو کند.

وی افزوده بود اختلاف اصلی میان آمریکا و ایران بر سر ترتیب اجرای گام‌ها است، نه بر سر عناصر و مفاد طرح هفت‌روزه.

این طرح مبنای مذاکرات ایران و آمریکا در حاشیه نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت که به نتیجه خاصی نرسیده بود.

«هفت شرط» ایران برای پایان جنگ و مذاکره با آمریکا

به گزارش تابناک، پیش از این نیز «محسن رضایی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده بود که «هفت شرط» ایران برای پایان جنگ و مذاکره به آمریکا منتقل شده است.

رضایی در گفت‌وگوی اختصاصی با الجزیره در ۱۹ سپتامبر گفته بود شروط ایران از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها؛ آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و پایان محاصره دریایی بنادر ایران از طریق میانجی قطری به واشنگتن منتقل شده و تهران منتظر پاسخ ترامپ است.