واکنش باشگاه استقلال به بیانیه AFC

به گزارش تابناک، آبی‌پوشان امروز با تمرکز بر اهداف ورزشی خود، در جایگاهی شایسته در رقابت‌های داخلی قرار دارند و هم‌زمان در عرصه آسیایی نیز نتایج قابل توجهی کسب کرده اند.

طبیعی است در چنین شرایطی، افزایش فشارهای رسانه‌ای و تلاش برای انتقال مسائل خارج از زمین مسابقه به فضای تیم، می‌تواند تمرکز مجموعه فنی و بازیکنان را تحت تأثیر قرار دهد.

باشگاه استقلال به‌خوبی ماهیت چنین فضاسازی‌هایی را درک می‌کند و اجازه نخواهد داد حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای، تمرکز تیم را از مسیر اصلی خود منحرف کند؛ مسیری که در جهت رقابت در زمین فوتبال و تلاش برای موفقیت در مسابقات داخلی و آسیایی است.

در خصوص موضوع یاسر آسانی نیز موضع باشگاه از ابتدا روشن بوده است. شکایات مطرح‌شده از سوی باشگاه‌های مس شهربابک و سپاهان در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال مورد رسیدگی قرار گرفته و نهایتاً ادعاهای مطروحه علیه استقلال مورد پذیرش قرار واقع نشده است.

در خصوص شکایت باشگاه پرسپولیس نیز همانند هر پرونده دیگری، مرجع صالح قضایی فدراسیون فوتبال به موضوع رسیدگی خواهد کرد و باشگاه استقلال نیز دفاعیات، اسناد و ادله حقوقی خود را در همان مرجع ارائه کرده است. باشگاه استقلال برای ارکان قضایی فدراسیون فوتبال و استقلال و بی‌طرفی آن‌ها احترام کامل قائل بوده و معتقد است نتیجه هر پرونده باید در مرجع قانونی و بر مبنای اسناد و مقررات تعیین شود، نه در مصاحبه‌ها و تیترهای رسانه‌ای یا فشار افکار عمومی.

باشگاه استقلال ضرورتی نمی‌بیند که دفاعیات حقوقی خود را پیش از رسیدگی مرجع صالح در فضای رسانه‌ای منتشر کند یا وارد رقابتی شود که هدف آن، تبدیل یک موضوع حقوقی به جنجال رسانه‌ای است. محل ارائه دفاع حقوقی، محکمه است، نه شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های رسانه‌ای.

در خصوص دیدار استقلال و السد در رقابت‌های آسیایی نیز تاکید می‌شود که هیچ شکایتی از سوی باشگاه السد علیه استقلال در خصوص حضور یاسر آسانی مطرح نشده است. چنانچه کنفدراسیون فوتبال آسیا در چارچوب وظایف نظارتی خود سوالی را از فدراسیون فوتبال یا باشگاه استقلال مطرح کرده یا در آینده مطرح کند، باشگاه بدون کوچک‌ترین نگرانی، اسناد و توضیحات لازم را در اختیار مرجع ذی‌صلاح قرار خواهد داد.

در عین حال، جای تاسف دارد که برخی اطلاعات ناقص، برداشت‌های نادرست و ادعاهای اثبات‌نشده از داخل کشور به نهادهای بین‌المللی منتقل و سپس همان مکاتبات احتمالی، به‌عنوان ابزاری برای ایجاد فشار رسانه‌ای علیه باشگاه استقلال بازتولید شود. بدیهی است صرف طرح یک سوال یا درخواست مدارک از سوی یک نهاد بین‌المللی، به هیچ عنوان به معنای تشکیل پرونده انضباطی، احراز تخلف یا پذیرش ادعاهای مطرح‌شده علیه باشگاه نیست.

اگر برخی تصور می‌کنند باشگاه استقلال از طرح پرونده در مراجع داخلی یا بین‌المللی هراس دارد، این تصور با واقعیت فاصله دارد. استقلال در پرونده‌های حقوقی خود چه در مراجع داخلی و چه در نهادهای بین‌المللی، از حقوق باشگاه بر اساس مقررات و مستندات دفاع کرده و در هر مرجع صالح دیگری نیز دقیقاً به همین شیوه عمل خواهد کرد.

باشگاه استقلال نه از رسیدگی حقوقی فرار می‌کند و نه برای اثبات مواضع خود به فشار رسانه‌ای نیاز دارد. هر شخص یا باشگاهی که ادعایی دارد، حق دارد آن را از مسیر قانونی مطرح کند و استقلال نیز حق دارد با استفاده از تمامی ظرفیت‌های حقوقی از منافع و اعتبار خود دفاع کند.

در پایان، انتظار می‌رود باشگاه‌های محترم به جای تلاش برای کشاندن رقابت‌های ورزشی به خارج از زمین و ایجاد فضای رسانه‌ای پیرامون استقلال، تمرکز خود را بر عملکرد و نتایج ورزشی مجموعه‌های خود قرار دهند. هزینه‌های انجام‌شده، فشار ناشی از نتایج و ناکامی‌های ورزشی احتمالی را نمی‌توان با ایجاد حاشیه برای باشگاهی دیگر پنهان کرد.

استقلال با احترام به رقبا، مسیر خود را می‌شناسد؛

پاسخ رقابت ورزشی را در زمین مسابقه خواهد داد و پاسخ ادعاهای حقوقی را در مراجع صالح.

منبع: رسانه باشگاه استقلال