خبر مهم از وضعیت یاسر آسانی در استقلال

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ استقلال مطالبات فصل گذشته بهترین گلزن خود را پرداخت کرد. بر اساس آخرین پیگیری‌ها استقلالی‌ها امروز باقی مانده مطالبات فصل قبل یاسر آسانی را که نزدیک به ۱۲۰ هزار دلار است را پرداخت کرده‌اند. گفتنی است یاسر آسانی که ۱۳ گل با پیراهن استقلال به ثمر رسانده تا پایان فصل آینده با این تیم قرارداد دارد. یاسر آسانی پیش‌تر با ارسال نوتیس به استقلال خواستار دریافت مطالبات خود از این باشگاه شده بود تا نگرانی‌های زیادی در بین هواداران برای آینده این بازیکن کلیدی ایجاد شود.