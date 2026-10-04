مدیرعامل پرسپولیس: چیزی که عوض دارد گله ندارد!

به گزارش تابناک، پیمان حدادی، مدیرعامل پرسپولیس گفت: ما برای هر ۳ تیم ایرانی در آسیا آرزوی موفقیت می‌کنیم اما وظیفه داریم حقوق باشگاه پرسپولیس را پیگیری کنیم.

و️ی افزود: در موضوع پروندۀ عیسی آل‌کثیر، با اقدامات استقلالی‌ها او محروم شد و یک قهرمانی آسیا از دست ما رفت؛ چیزی که عوض دارد گله ندارد.️ مدارک خاصی دربارۀ غیرمجازبودن استفاده از آسانی داریم و درخواست کرده‌ایم جسات رسیدگی به پرونده حضوری برگزار شود.

منبع: خبر فوری