مدیرعامل پرسپولیس: چیزی که عوض دارد گله ندارد!
مدیرعامل پرسپولیس گفت: میخواهیم با پیگیری پروندۀ آسانی، محرومیت آلکثیر را تلافی کنیم.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۱۰| |
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به گزارش تابناک، پیمان حدادی، مدیرعامل پرسپولیس گفت: ما برای هر ۳ تیم ایرانی در آسیا آرزوی موفقیت میکنیم اما وظیفه داریم حقوق باشگاه پرسپولیس را پیگیری کنیم.
و️ی افزود: در موضوع پروندۀ عیسی آلکثیر، با اقدامات استقلالیها او محروم شد و یک قهرمانی آسیا از دست ما رفت؛ چیزی که عوض دارد گله ندارد.️ مدارک خاصی دربارۀ غیرمجازبودن استفاده از آسانی داریم و درخواست کردهایم جسات رسیدگی به پرونده حضوری برگزار شود.
منبع: خبر فوری
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