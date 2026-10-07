پوستر استقلال برای بازی با تراکتور

به گزارش تابناک؛ باشگاه استقلال نیز با انتشار پوستری، به استقبال بازی با تراکتور رفت و زمان و محل برگزاری مسابقه را اعلام کرد.

استقلال در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر، پنجشنبه ۱۶ مهرماه در دیداری حساس میهمان تراکتور خواهد بود.

این مسابقه از ساعت ۱۷ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار می‌شود و دو تیم برای کسب سه امتیاز ارزشمند این دیدار برابر یکدیگر قرار می‌گیرند.

تقابل استقلال و تراکتور یکی از مهم‌ترین دیدار‌های هفته هشتم لیگ برتر به شمار می‌رود و دو تیم در تلاش هستند با پیروزی در این مسابقه، شرایط خود را در جدول بهبود ببخشند.