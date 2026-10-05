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پرونده یاسر آسانی روی میز AFC

پرونده یاسر آسانی وارد مرحله تازه‌ای شده و AFC برای بررسی آن، اسناد و مدارک مربوط به پرونده را از ایران خواسته است.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۱۱
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یاسر آسانی

به گزارش تابناک؛ پس از شکایت‌های چند باشگاه داخلی از جمله مس شهر بابک، سپاهان، پرسپولیس و آلومینیوم اراک از باشگاه استقلال بابت حضور یاسر آسانی در ترکیب آبی‌ها و ادعای فسخ قرارداد این بازیکن پیش از آغاز فصل؛ کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال ایمیلی به فدراسیون فوتبال ایران درباره این موضوع و دلیل شکایت‌های انجام شده از استقلال توضیح خواسته است.

فدراسیون فوتبال ایران چندی پیش با ترجمه رأی صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، توضیحی کوتاه در مورد پرونده یاسر آسانی و باشگاه استقلال به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه داده و تأکید کرده است که این پرونده همچنان در کمیته استیناف در حال رسیدگی است؛ اما طبق پیگیری تسنیم این توضیحات مورد قبول AFC قرار نگرفته است.


کنفدراسیون فوتبال آسیا چند روز پیش در نامه‌ای مجدد از فدراسیون فوتبال خواسته مدارک و مستندات موجود در این ماجرا را به AFC ارسال کند. این کنفدراسیون همچنین چندین پرسش مبنی بر اینکه آیا آسانی پیش از فصل نوتیسی به استقلال فرستاده و آیا مکاتبه‌ای در این خصوص داشته یا خیر مطرح کرده و خواستار مستندات در این زمینه شده است.


در حالی که این روز‌ها ارجاع پرونده شکایت پرسپولیس از آسانی و استقلال و ارائه مدارک جدید این باشگاه سر و صدای زیادی به پا کرده، باید دید فدراسیون فوتبال چه واکنشی در این زمینه خواهد داشت و در نهایت این پرونده به کجا خواهد رسید.

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یاسر آسانی استقلال پرسپولیس AFC
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