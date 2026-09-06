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مدارک جدید پرسپولیس علیه یاسر آسانی

پس از پایان دربی ۱۰۷، باشگاه پرسپولیس با استناد به مستندات جدید، پرونده شکایت خود مبنی بر غیرقانونی بودن حضور یاسر آسانی در ترکیب تیم استقلال را به جریان انداخت.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۹۵
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1204 بازدید
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یاسر آسانی

به گزارش تابناک؛ پس از پایان صدوهفتمین دربی پایتخت میان تیم‌های استقلال و پرسپولیس، باشگاه پرسپولیس به طور رسمی نسبت به حضور یاسر آسانی در ترکیب آبی‌پوشان اعتراض و شکایت خود را پیگیری کرد.

سرخ‌پوشان پایتخت معتقدند وضعیت قراردادی این بازیکن و اتفاقاتی که به فسخ قرارداد او و بازگشتش به استقلال مربوط می‌شود، ابهامات جدی حقوقی دارد و به همین دلیل حضور آسانی در ترکیب استقلال را غیرقانونی می‌دانند. باشگاه پرسپولیس نیز در شکایت خود خواستار بررسی دقیق این موضوع از سوی مراجع ذی‌صلاح فوتبال شده است.

این در حالی است که پیش از دربی ۱۰۷ نیز شکایت‌هایی از سوی برخی باشگاه‌ها درباره وضعیت آسانی مطرح شده بود و پرونده این بازیکن مورد بررسی قرار گرفت، اما پرسپولیسی‌ها معتقدند مستندات و مدارک جدیدی در اختیار دارند که می‌تواند شرایط این پرونده را وارد مرحله تازه‌ای کند. گزارش‌های منتشرشده نیز از ثبت رسمی شکایت پرسپولیس و استناد این باشگاه به ابهامات مربوط به فسخ قرارداد و بازگشت آسانی به استقلال حکایت دارد.

شنیده می‌شود مسئولان باشگاه پرسپولیس با جدیت زیادی این پرونده را دنبال می‌کنند و اعتقاد دارند مدارکی که در اختیار دارند، نسبت به مستندات ارائه‌شده در شکایت‌های قبلی کامل‌تر و تازه‌تر است. به همین دلیل سرخ‌پوشان همچنان بر موضع خود مبنی بر غیرقانونی بودن حضور آسانی در استقلال تأکید دارند و امیدوارند رسیدگی دوباره به این پرونده، نتیجه متفاوتی به همراه داشته باشد.

حالا باید دید مراجع قضایی فدراسیون فوتبال پس از بررسی مدارک جدید احتمالی پرسپولیس چه تصمیمی درباره این پرونده خواهند گرفت؛ پرونده‌ای که با وجود بررسی‌های قبلی، هنوز از نگاه مدیران باشگاه پرسپولیس بسته نشده و می‌تواند در روز‌های آینده به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فوتبال ایران تبدیل شود.

منبع: فارس

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برچسب ها
یاسر آسانی دربی پرسپولیس استقلال
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
1
0
پاسخ
بهتره بجای این حاشیه پردازی ها،
تیم پیروزی بازیشو بکنه
تابناکم کار رسانه ای حرفه ای شو دنبال کنه
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