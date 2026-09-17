استقلال با Error 404 به پرسپولیس طعنه زد

طعنه استقلال به پرسپولیس بعد از بسته شدن پرونده شکایت این باشگاه از یاسر آسانی، با انتشار یک توئیت همراه شد.

به گزارش تابناک؛ طعنه استقلال به پرسپولیس، پس از بسته شدن پرونده شکایت این باشگاه از یاسر آسانی، بار دیگر جنگ رسانه‌ای میان دو قطب اصلی فوتبال پایتخت را داغ کرد؛ پرونده‌ای که پس از گمانه‌زنی‌های فراوان سرانجام با اعلام رأی مراجع رسمی مختومه شد و استقلال بلافاصله با انتشار یک توئیت کنایه‌آمیز به رد شکایت رقیب واکنش نشان داد.

باشگاه استقلال در این توئیت نوشت: «چگونه جلوی فوتبال بازی کردن آسانی را بگیریم؟» و در ادامه با درج عبارت Error 404 به شکلی کنایه‌آمیز این پیام را منتقل کرد که گویی پاسخی برای این پرسش وجود ندارد و تلاش‌های رقیب برای متوقف کردن این بازیکن از مسیرهای قانونی به نتیجه نرسیده است.