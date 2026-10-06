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۱۰ حکم قصاص برای کلثوم اکبری صادر شد

۱۰ حکم قصاص برای کلثوم اکبری صادر شد. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، از نهایی شدن روند قضایی پرونده و بازگشت آن به مازندران برای طی مراحل اجرای حکم خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۲۶
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کلثوم اکبری

 

به گزارش تابناک؛ سیدعلی کاظمی، در جمع خبرنگاران گفت: حکم ۱۰ فقره قصاص برای کلثوم اکبری صادر شده است. پرونده برای اجرای حکم به مازندران بازمی‌گردد و پس از انجام استیذان، حکم اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: رای پرونده کلثوم اکبری شهریور سال گذشته صادر شد.

جهانگیر افزود: از حیث مباشرت در قتل عمدی به ۱۰ فقره قصاص نفس به صورت مستقل در حق اولیای دم که مطالبه قصاص کنند، برای او صادر شده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
حکم همدستاش چی شد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
مگه همدست هم داشت؟
نگفته بودند
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