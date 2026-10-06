۱۰ حکم قصاص برای کلثوم اکبری صادر شد. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، از نهایی شدن روند قضایی پرونده و بازگشت آن به مازندران برای طی مراحل اجرای حکم خبر داد.

به گزارش تابناک؛ سیدعلی کاظمی، در جمع خبرنگاران گفت: حکم ۱۰ فقره قصاص برای کلثوم اکبری صادر شده است. پرونده برای اجرای حکم به مازندران بازمی‌گردد و پس از انجام استیذان، حکم اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: رای پرونده کلثوم اکبری شهریور سال گذشته صادر شد.

جهانگیر افزود: از حیث مباشرت در قتل عمدی به ۱۰ فقره قصاص نفس به صورت مستقل در حق اولیای دم که مطالبه قصاص کنند، برای او صادر شده است.