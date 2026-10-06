۱۰ حکم قصاص برای کلثوم اکبری صادر شد
۱۰ حکم قصاص برای کلثوم اکبری صادر شد. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، از نهایی شدن روند قضایی پرونده و بازگشت آن به مازندران برای طی مراحل اجرای حکم خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۲۶| |
1556 بازدید
به گزارش تابناک؛ سیدعلی کاظمی، در جمع خبرنگاران گفت: حکم ۱۰ فقره قصاص برای کلثوم اکبری صادر شده است. پرونده برای اجرای حکم به مازندران بازمیگردد و پس از انجام استیذان، حکم اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: رای پرونده کلثوم اکبری شهریور سال گذشته صادر شد.
جهانگیر افزود: از حیث مباشرت در قتل عمدی به ۱۰ فقره قصاص نفس به صورت مستقل در حق اولیای دم که مطالبه قصاص کنند، برای او صادر شده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟