قاتل شهید محمدجواد رحیمی اعدام شد

حکم قصاص نفس قاتل شهید محمدجواد رحیمی، مأمور انتظامی شهرستان دامغان، پس از طی مراحل قانونی و تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شد.

به گزارش تابناک؛ رییس‌کل دادگستری استان سمنان گفت: حکم قصاص نفس قاتل شهید محمدجواد رحیمی، مامور انتظامی شهرستان دامغان پس از طی تمام مراحل قانونی و بنا به درخواست اولیای دم داغدار اجرا شد؛ ماموری که حین انجام وظیفه به شهادت رسید.

بنا بر این گزارش؛ حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری روز شنبه گفت: شهید محمدجواد رحیمی، روز جمعه ۱۱ شهریور ۱۴۰۱، حین انجام وظیفه و برقراری نظم و امنیت در بیمارستان ولایت شهرستان دامغان حضور داشت که در جریان این مأموریت، قاتل پس از خلع سلاح این مأمور خدوم و فداکار، با شلیک دو گلوله وی را به شهادت رساند.

وی افزود: در پی این جنایت، پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دامغان تشکیل و رسیدگی به موضوع با انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم آغاز شد.

رییس‌کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: پرونده پس از طی مراحل قانونی و تکمیل تحقیقات، برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شهرستان شاهرود ارجاع شد و این شعبه پس از بررسی ابعاد مختلف پرونده، حکم قصاص نفس قاتل را صادر کرد.

حجت‌الاسلام اکبری گفت: رای صادره پس از طی فرآیند قانونی در یکی از شعب دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و تأیید و ابرام شد و پس از آن نیز پرونده تمامی تشریفات قانونی لازم برای اجرای حکم را طی کرد.

وی تصریح کرد: با قطعی شدن حکم و پس از طی مراحل قانونی اجرای آن، بنا به درخواست اولیای دم داغدار، حکم قصاص نفس قاتل صبح امروز در شهرستان دامغان به مرحله اجرا درآمد.

رییس‌کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: شهید محمدجواد رحیمی در مسیر انجام وظیفه و خدمت به مردم جان خود را تقدیم کرد و نام و یاد این شهید والامقام که در راه حفظ و تأمین امنیت جامعه از رشادت و فداکاری دریغ نکرد، در حافظه مردم حق‌شناس و غیور و مجموعه انتظامی استان سمنان ماندگار خواهد بود.

منبع: عصرایران