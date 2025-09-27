وکیل یکی از شکات از کلثوم اکبری گفت: این خانم به قدری خوب رفتار می‌کرد و مهربان بود که اصلا کسی به او شک نمی‌کرد؛ به‌طوری که خانواده‌های قربانیان کلثوم اکبری را به خانواده‌های بعدی معرفی می‌کردند. به نوعی ایشان سراغ کسی نمی‌رفته و به خاطر رفتار خوبش بقیه سراغ ایشان می‌آمدند تا همسر پدرشان شود.

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین؛ هفته گذشته خبر صدور رای در پرونده «کلثوم اکبری» قاتل سریالی مردان مازندرانی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. طبق رای صادره کلثوم اکبری به ۱۰ بار قصاص محکوم شده است. با این حال وکیل این قاتل سریالی به «اعتماد» می‌گوید: «این رای بدوی بوده و هنوز حکم قطعی صادر نشده است.» همچنین وکیل این قاتل سریالی ادعا می‌کند که کلثوم اکبری دچار جنون ادواری است.

کلثوم اکبری در شهریور ماه ۱۴۰۲ به ظن دست داشتن در مرگ همسر ۸۲ ساله خود بازداشت می‌شود. او پس از دستگیری به قتل ۱۰ شوهر دیگر خود طی ۲۰ سال اعتراف می‌کند.

وکیل یکی از شکات در همین راستا به «اعتماد» می‌گوید: «ما معتقد هستیم تعداد قتل‌ها بیشتر است. بهتر بود در مورد این پرونده تحقیقات جامع‌تری صورت می‌گرفت.» حالا «اعتماد» درباره جزییات بیشتر پرونده با وکیل قاتل سریالی مردان مازندرانی و وکیل یکی از شکات به گفت‌و‌گو پرداخته است.

هیچ انگیزه‌ای برای ارتکاب جرم وجود نداشته است

یکی از وکلای «کلثوم اکبری» قاتل سریالی مردان مازندرانی در مورد پرونده موکلش می‌گوید: «هنوز پرونده منتج به صدور حکم قطعی نشده و فقط رای بدوی صادر شده است. ما درصدد تنظیم فرجام‌خواهی و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور هستیم. با این حال در مورد سلامت روان موکل باید بگویم ما معتقد هستیم ایشان دچار اختلالات روانی عدیده است و از نظر روانی ثبات یک انسان عادی را ندارد. مساله جنون بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که عرف عموم مردم به آن آگاهی دارند. قطعا ملاک و معیار برای تشخیص جنون در پرونده‌ها پزشکی قانونی است، اما متاسفانه از یک جایی به بعد این پرونده با فضای مجازی پیش رفته و باعث ایجاد حساسیت‌های زیادی شده است. در دادنامه و پرونده ۱۱ مورد قتل عمد به ایشان منتسب و طبق این ۱۱ مورد نیز رای بدوی صادر شده است. فقط یک خانواده گذشت و برخی اولیای دم به دریافت دیه بسنده کرده‌اند. با این حال موکل بنده به ۱۰بار قصاص محکوم شده است.»

کلثوم اکبری در جلسات دادگاه انگیزه خود را از این قتل‌ها چه عنوان کرده است؟

وقتی ما صحبت از جنون می‌کنیم یعنی انگیزه مخدوش است. ارتکاب یک جرم به سه عنصر روانی، مادی و قانونی نیاز دارد؛ عنصر روانی متشکل از سوءنیت خاص و سوءنیت عام است. سوءنیت خاص همان انگیزه است. از دید ما فردی که مجنون قلمداد می‌شود قاعدتا سوءنیت خاص ندارد و، چون سوءنیت خاص وجود ندارد، ما قائل به این امر هستیم که باید در قالب علل رافع مسوولیت کیفری برخورد شود؛ بنابراین بنده به عنوان وکیل ایشان وقتی صحبت از جنون می‌کنم، می‌توانم بگویم که ایشان هیچ انگیزه‌ای برای ارتکاب جرم نداشته است. یکسری حرف‌هایی در فضای مجازی وایرال شده مبنی بر اینکه موکل بنده فرزندش را کشته یا اموال زیادی به دست آورده است؛ اینها در قالب دروغ‌هایی بوده که صرفا در فضای مجازی منتشر شده و به هیچ عنوان هم اثبات و احراز نشده است.

کلثوم اکبری مرتکب قتل‌های سریالی شده است. قتل‌های سریالی نیاز به نقشه و برنامه‌ریزی دارد. پس شما چطور مساله جنون را عنوان می‌کنید؟ در این باره توضیح می‌دهید؟

قتل‌های سریالی از یک اسلوب خاص پیروی می‌کند؛ بنابراین این‌گونه نیست که از ایشان به عنوان قاتل سریالی نام ببریم. نکته‌ای که وجود دارد این است؛ جنون فارغ از تقسیم‌بندی‌هایی است که در علم پزشکی شده است، شرایط آن نیز باید درنظر گرفته شود. بعضا جنون یا دایمی است یا ادواری. جنون ادواری به این معناست که فرد می‌تواند در طول روز در حالت افاقه خود به سر برد و در شرایطی خاص اراده‌اش مختل شود و مسلوب‌الاراده باشد. یعنی باید دید در چه حالتی آن فرد کاملا اراده خود را از دست می‌دهد و بدین معنا نیست که فرد ۲۴ ساعت مجنون باشد.

با ادعای شما مبنی بر اختلالات روانی عدیده موکل، نظریه پزشکی قانونی در مورد سلامت روان کلثوم اکبری چه بوده است؟

پزشکی قانونی مساله جنون را رد کرده است، اما ما تقاضای اعزام موکل به هیات پزشکی را داشتیم که دادگاه باتوجه به استدلالی که از دادنامه داشته، این موضوع را نپذیرفته و باتوجه به اقاریر موکل معتقد بوده مساله جنون درست نیست.

در طول این سال‌ها ملک یا اموالی به نام کلثوم اکبری انتقال داده شده است؟

به هیچ عنوان ملک یا اموالی به نام ایشان منتقل نشده و این صحبت‌ها فقط در فضای مجازی مطرح شده است.

۱۱ مورد قتل عمد، یک مورد شروع به قتل و دو مورد مرگ مشکوک در پرونده ثبت شده است

وکیل یکی از شکات به نام «مسیح. ن» است که توانسته از دست کلثوم اکبری، قاتل سریالی مردان مازندرانی جان سالم به در برد. این وکیل دادگستری در مورد جزییات پرونده به «اعتماد» می‌گوید: «موکل بنده تمایلی به ازدواج مجدد نداشته و سال ۱۳۹۹ به اصرار فرزندانش با کلثوم اکبری ازدواج می‌کند. موکل حدود پنج ماه با این خانم زندگی مشترک داشته تا اینکه شب حادثه متوجه می‌شود؛ کلثوم اکبری شربتی درست کرده و مرتب اصرار می‌کند که او از این شربت بخورد. موکل به خاطر اصرار‌های این خانم به موضوع مشکوک و برایش سوال ایجاد می‌شود که اصرار این خانم به چه دلیل است! با این حال کمی از شربت می‌خورد. موکل بنده تعریف می‌کند که روی شربت کمی کف وجود داشته و وقتی شربت را مزه کرده، طعم شربت تلخ بوده است، به همین خاطر او به کلثوم اکبری گفته داخل شربت چه بوده که این‌قدر تلخ است! همان لحظه این خانم با عصبانیت لیوان شربت را از موکل گرفته و مابقی را داخل سینک ظرفشویی خالی کرده. موکل بنده در مورد آن شب می‌گوید که کلثوم اکبری بعد از این ماجرا گوشه‌ای از اتاق مقابل او نشسته و چند بار پرسیده، حاجی باختی؟ به زبان مازندرانی یعنی حاجی خوابیدی؟ موکل، چون به هوش بوده پاسخ این خانم را می‌داده، اما چند دقیقه بعد از خوردن شربت متوجه می‌شود زبانش سر و بدنش بی‌حال شده است. موکل وقتی پی می‌برد حال جسمی‌اش به‌هم ریخته، تصمیم می‌گیرد در آخرین سوالی که این خانم از او می‌پرسد، سکوت کند و خود را به خواب بزند. کلثوم اکبری چند بار موکل را صدا می‌زند و وقتی جوابی نمی‌گیرد از جایش بلند می‌شود و بالای سر موکل می‌رود و سوال خود را تکرار می‌کند. وقتی مطمئن می‌شود که موکل بی‌هوش است، دور دهان او را با شال می‌بندد و به پشت سرش گره کوچکی می‌زند. موکل در تمام این لحظات سکوت می‌کند و هیچی نمی‌گوید، اما ناگهان کلثوم اکبری بالشتی را روی صورت موکل قرار می‌دهد و شروع به فشار دادن می‌کند. در این لحظه موکل بنده از جایش بلند و با کلثوم اکبری درگیر می‌شود. طبقه بالای خانه موکل، پسر او به همراه خانواده‌اش زندگی می‌کرده. آنها وقتی متوجه این سر و صدا‌ها می‌شوند به طبقه پایین می‌آیند، اما در همان لحظه کلثوم اکبری وسایل خود را که از قبل جمع کرده، برمی‌دارد و سریع خانه را ترک می‌کند. بعد از این اتفاق موکل بنده را به بیمارستان می‌رسانند. همان شب موکل و خانواده او شکایتی مبنی بر این موضوع ثبت می‌کنند، اما شکایت را پیگیری نمی‌کنند، چراکه مهریه این خانم حدود ۷۰ میلیون تومان بوده و اگر خانواده شکایت می‌کرد شاید ماجرا برعکس و این خانم مدعی می‌شد. با این حال وقتی خبر قتل‌های سریالی کلثوم اکبری رسانه‌ای می‌شود، موکل بنده نیز شکایت خود را پیگیری می‌کند و این خانم برای بازسازی صحنه جرم به خانه موکل بازمی‌گردد.»

آیا مشخص شده که کلثوم اکبری از چه قرص یا ماده‌ای برای بی‌هوشی موکل شما یا بقیه قربانیان استفاده کرده است؟

وقتی موکل بنده در بیمارستان بستری بوده از او آزمایش می‌گیرند، اما آزمایش تخصصی نبوده است. با این حال در مورد مقتول آخر آزمایش سم‌شناسی انجام و مشخص شده چه نوع قرصی استفاده شده است. ما گمان می‌کنیم این خانم در شربت موکل بنده قرص قند و فشار ریخته است.

روند رسیدگی به پرونده چگونه بوده و آیا انگیزه اصلی این قاتل سریالی مشخص شده است؟

در مورد این پرونده می‌توانست تحقیقات جامع‌تری انجام شود. هر چند بنده معتقدم حتی اگر تحقیقات جامع‌تری صورت می‌گرفت باز به نتیجه نمی‌رسید. روند رسیدگی به پرونده در محمودآباد انجام می‌شود و کلثوم اکبری به جرایم خود اعتراف می‌کند. در مورد تمام قتل‌ها بازسازی صحنه جرم انجام و درنهایت پرونده به ساری ارجاع می‌شود؛ کیفرخواست صادر و جلسات رسیدگی به پرونده تشکیل می‌شود. در اولین جلسه دادگاه تمام شکایت‌های شکات ثبت می‌شود و فقط دادگاه در بحث پرونده شخصیت قاتل به مشکل برمی‌خورد، چراکه ظاهرا پرونده شخصیت بدون حضور او تشکیل شده بود. به همین خاطر پرونده مجدد به پزشکی قانونی ارجاع و در دومین جلسه رسیدگی این موضوع نیز برطرف می‌شود. در جلسه اول رسیدگی ایرادی وجود داشت و آن این بود که کلثوم اکبری هیچ پاسخ روشنی به سوالات قاضی نمی‌داد. این خانم مدعی بود که بی‌سواد است؛ بنابراین چطور و از کجا می‌دانسته که میزان استفاده از قرص‌ها چقدر باید می‌بوده که منجر به فوت قربانی شود؟ این خانم با استفاده از دوز مناسب قرص‌ها قربانیان را به قتل می‌رسانده. ما از همان ابتدا معتقد بودیم که داماد این خانم برنامه‌ریز او بوده است. کلثوم اکبری در مدت زمان ۵ ماهی که همسر موکل بنده بوده، مدام از این موضوع می‌گفته که دامادش دخترش را اذیت می‌کند و مرتب درخواست پول دارد. وقتی ماموران داماد کلثوم اکبری را بازداشت می‌کنند او ظاهرا در همین راستا اقراری هم می‌کند و می‌گوید که بله ۱۰۰ میلیون تومان از کلثوم اکبری گرفته‌ام، اما متاسفانه قاتل چه در دادسرا و چه در دادگاه هیچ اعترافی مبنی بر این موضوع نکرده و نمی‌دانیم این پول برای چه کاری به حساب داماد او واریز شده است. این خانم حتی در دادگاه در مورد اینکه میزان استفاده از قرص‌ها را از کجا آموخته، چیزی نگفته است. فقط طبق آنچه قید شده؛ این خانم در اکثر قتل‌ها از قرص […]استفاده می‌کرده. در واقع مشکل اساسی در این پرونده همین است که قاتل هیچ‌گونه اعترافی در مورد این موضوعات نداشته و هیچ مدرکی علیه داماد ایشان یا هر شخص دیگری وجود ندارد. در جلسه اول دادگاه قاضی صراحتا از کلثوم اکبری پرسید که از کجا می‌دانستی چه میزان از این قرص‌ها را باید استفاده کنی؟ اما کلثوم اکبری فقط می‌گفت؛ به من جنون دست داد؛ از همان ابتدا تا انتها او با هر سوال قاضی همین جواب را می‌داد. کلثوم اکبری به نوعی به سوالات جواب نمی‌داد یا هر چه قاضی از او می‌پرسید را تایید می‌کرد.

آیا به‌طور دقیق مشخص شده این قاتل سریالی مرتکب چند قتل شده است؟

بر اساس پرونده؛ ۱۱ مورد قتل عمد، یک مورد شروع به قتل و دو مورد مرگ مشکوک ثبت شده که موارد مرگ مشکوک اثبات نشده است. البته ما بر اساس صحبت‌هایی که با افراد دیگر داشتیم بر این باور هستیم؛ این خانم بیش از ۲۰، ۳۰ شوهر خود را به قتل رسانده است؛ چراکه کلثوم اکبری در سالیان بسیار زیاد مرتکب این جنایات شده و این‌گونه بوده که بعد از پنج، شش ماه نقشه‌اش را عملی می‌کرده و سراغ کیس بعدی می‌رفته است. این خانم به قدری خوب رفتار می‌کرد و مهربان بود که اصلا کسی به او شک نمی‌کرد؛ به‌طوری که خانواده‌های قربانیان کلثوم اکبری را به خانواده‌های بعدی معرفی می‌کردند. به نوعی ایشان سراغ کسی نمی‌رفته و به خاطر رفتار خوبش بقیه سراغ ایشان می‌آمدند تا همسر پدرشان شود. با این حال اثبات غیر از این یازده مورد بسیار سخت است، چراکه هیچ مدرکی دال بر این موضوع وجود ندارد. حتی اگر یاد آن کلیپ معروف که شامل اعترافات کلثوم اکبری است، بیفتید، وقتی از او پرسیده می‌شود چند نفر را کشتی، می‌گوید؛ نمی‌دانم، ۱۳، ۱۴، ۱۵ نفر بودند. او این جواب را می‌داد، چون تعداد موارد ثبت شده همین مقدار بود. در مجموع پرونده بیش از ۶۰ شاکی دارد که شامل ورثه و اولیای دم می‌شود.

طبق صدور رای بدوی کلثوم اکبری به ۱۰ بار قصاص محکوم شده است. در این باره بیشتر توضیح می‌دهید.

نسبت به ۱۰ قربانی، ۱۰ بار قصاص صادر شده؛ یکی از شکات تقاضای دیه کرده و در مورد پرونده موکل بنده نیز ۱۰ سال حبس برای این قاتل در نظر گرفته شده است. بدون در نظر گرفتن خانواده‌ای که عنوان کرده به شرط دریافت دیه رضایت می‌دهند، باید حدود ۶۰ نفر دیگر رضایت دهند تا این خانم از قصاص رهایی یابد، اما این موضوع اصلا امکان‌پذیر نیست، چراکه تبعات اجتماعی زیادی دربرخواهد داشت؛ به عبارتی بهتر است هر چه زودتر این پرونده بسته شود.