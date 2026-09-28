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قصاص در انتظار جوانی که مدعی تعرض است

قصاص در انتظار جوانی است که در دادگاه مدعی شد مقتول و سه نفر دیگر قصد تعرض به او را داشته‌اند و او برای دفاع از خود چاقو کشیده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۶۳
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قتل

به گزارش تابناک؛ جوانی که پیشتر به قصاص محکوم شده بود، در جلسه دادگاه مدعی شد قربانی تعرض بوده و برای نجات خود دست به چاقو برده است.

روز گذشته پرونده‌ای در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران بررسی شد که متهم آن پیشتر به قصاص محکوم شده بود، اما به دلیل اینکه هنگام وقوع قتل کمتر از ۱۸سال داشت، حکم صادرشده برای بررسی رشد عقلی او در زمان ارتکاب جرم نقض شد.

این بار نیز اولیای دم درخواست قصاص کردند و متهم در دفاع از خودش روایتی از شب حادثه ارائه داد و گفت در پارکی در حاشیه تهران بوده که مقتول ابتدا سراغش آمده و پیشنهاد داده با هم سیگار بکشند، اما او قبول نکرده است.

به گفته وی، مقتول دقایقی بعد همراه با ۳ نفر دیگر بازگشته و او را به زور سوار موتور کرده و به محل خلوتی برده‌اند.

متهم مدعی شد: آنجا قصد داشتند به من تعرض کنند. من هم چاقویی را که همراهم بود بیرون آوردم و برای دفاع از خودم چند ضربه به یکی از آنها زدم و فرار کردم. بعد از حادثه در یک ساختمان نیمه‌کاره دستگیر شدم.

وی در دادگاه با تاکید بر اینکه قصد کشتن مقتول را نداشته است، گفت: به پا و دستش ضربه زدم و نمی‌دانستم این ضربات می‌تواند باعث مرگش شود.

منبع: همشهری آنلاین

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قصاص تعرض چاقو ارتکاب جرم
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