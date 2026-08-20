تصویر کلثوم اکبری در نشریه نیویورک پست آمریکا

یک نشریه آمریکایی با انتشار تصویری از کلثوم اکبری نوشت: دوران اقدامات جنایتکارانه او سرانجام در سال ۲۰۲۳ و پس از مرگ همسر ۸۲ ساله‌اش، غلامرضا بابایی، به پایان رسید.

زنی که به خاطر کشتن زنجیره‌ای همسرانش لقب «بیوه سیاه» ایران را گرفته، پس از یک رشته ازدواج‌های مرگبار که طی دو دهه دست‌کم ۱۰ شوهر را به کام مرگ فرستاد، به اعدام محکوم شده است.

به گزارش تابناک به نقل از نیویورک‌پست، این نشریه آمریکایی تصویری از این بیوه قاتل سریالی را منتشر کرده و نوشته است: بیشتر قربانیان این قاتل زنجیره‌ای با استفاده از الکل طبی، داروهای آرام‌بخش و سایر داروها به قتل رسیده‌اند. مقامات احتمال می‌دهند که انگیزه او طمع بوده است.

به گفته مقامات ایرانی، دوران اقدامات جنایتکارانه او سرانجام در سال ۲۰۲۳ و پس از مرگ همسر ۸۲ ساله‌اش، غلامرضا بابایی، به پایان رسید.

به گزارش روزنامه تلگراف، او در اعترافات خود در سال گذشته گفت: «نمی‌دانم چند نفر را کشتم. شاید ۱۳ یا ۱۵ نفر بودند. دقیقاً به خاطر ندارم. به آن‌ها دارو می‌دادم و سپس از حوله استفاده می‌کردم.»

ده خانواده خواستار اجرای حکم «قصاص» (مجازات قصاص نفس یا «جان در برابر جان») شدند، در حالی که دست‌کم یک خانواده موافقت کرد که به جای اجرای حکم، «دیه» (خون‌بها) را - طبق احکام شریعت اسلامی - بپذیرد.