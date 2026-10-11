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قاتل شهید احترامی اعدام شد

دادستان هرمزگان: حکم قصاص قاتل شهید رضا احترامی پس از طی مراحل تحقیقات، دادرسی و صدور حکم و با انجام مرحله فرجام خواهی و تأیید حکم صادره در دیوان عالی کشور اجرا شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۹۳
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شهید ستوان سوم رضا احترامی

به گزارش تابناک؛ عارف اکبری، دادستان استان هرمزگان امروز یکشنبه اعلام کرد: پس از قتل شهید ستوان سوم رضا احترامی -مأمور یگان امداد فراجا در بندرعباس- حکم عامل این جنایت که در دادگاه کیفری یک استان هرمزگان صادر و در دیوان عالی کشور تأیید شده بود، اجرا شد.

اکبری با بیان اینکه اتهام وارده به محکوم علیه، مباشرت در قتل عمدی شهید رضا احترامی بوده است، عنوان کرد: پس از دستگیری فرد مذکور، ضمن تکمیل تحقیقات و روند مصرّح در قانون آئین دادرسی کیفری، پرونده وی با صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان هرمزگان ارسال شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان افزود: پس از ارسال پرونده از دادسرا با رعایت مواعد قانونی و تشریفات دادرسی، وقت رسیدگی شعبه دادگاه کیفری یک استان هرمزگان تعیین شد و جلسات این شعبه با حضور نماینده دادستان، وکلای متهم و اولیای دم برگزار شد و در نهایت با اثبات ارتکاب قتل عمد و درخواست اولیای دم، قاتل به مجازات قصاص نفس محکوم شد.

اکبری تصریح کرد: سرانجام رأی صادره پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده و حکم اجرا شد.

دادستان مرکز استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر مقابله با جرایم مخل امنیت و حمایت از ضابطان، افرادی که به هر طریقی مخل امنیت باشند با برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.

شهید ستوان سوم رضا احترامی -مأمور یگان امداد شهرستان بندرعباس- در راستای مقابله بی‌امان با قاچاقچیان در درگیری با قاچاقچیان سوخت به فیض شهادت نائل شد و به همرزمان شهیدش پیوست.
منبع: رسانه قوه قضاییه

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شهید ستوان سوم رضا احترامی دادگاه کیفری دیوان عالی کشور قوه قضاییه اعدام قصاص هرمزگان
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