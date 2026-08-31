شمشیرکشی در مهمانی به خاطر مزاحمت برای یک زن
به گزارش تابناک به نقل از هشمهری آنلاین؛ زمستان سال ۱۴۰۱ مهمانی حدود ۵۰ نفره در یکی از باغهای غرب استان تهران به یک درگیری دستهجمعی و حادثهای مرگبار تبدیل شد. در جریان نزاع مردی ۴۰ساله به نام احمد هدف ضربات چاقو و شمشیر قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.
پلیس در ادامه ۱۲ نفر از حاضران در باغ را بازداشت کرد و پرونده پس از تکمیل تحقیقات به دادگاه کیفری یک استان تهران رفت.
مزاحمت یکی از مهمانان برای همسر
در جلسات دادگاه، هریک از متهمان روایت متفاوتی از درگیری داشتند. یکی از آنها درباره علت درگیری گفت: اختلاف پس از مزاحمت یکی از مهمانان برای همسرم شروع شد. او همراه چند نفر دیگر به باغ بازگشتند و با تخریب خودروهای مهمانان، درگیری آغاز شد. احمد نیز همراه آنها به باغ آمده بود که در جریان نزاع در محاصره چند نفر قرار گرفت و بهشدت مجروح شد.
مهرزاد در دادگاه پذیرفت که با چاقویی تیغهکوتاه چند ضربه به کتف احمد زده، اما گفت ضرباتش بهدلیل لباسهای زمستانی وارد بدن مقتول نشده است. او مدعی شد ضربه مرگبار را میثم با وسیلهای شبیه شمشیر به گردن احمد وارد کرده است.
میثم این ادعا را رد کرد و گفت وسیلهای که در دست داشته فاقد تیغه بوده و فقط برای ترساندن طرف مقابل از آن استفاده کرده است. او پذیرفت در جریان درگیری به کتف و کمر مقتول ضربه زده، اما تأکید کرد گردن او را هدف قرار نداده است.
شایان نیز منکر قتل شد و گفت در زمان آغاز درگیری مشغول جمعکردن تجهیزات دیجی بوده است. او البته پذیرفت یک ضربه به مقتول زده، اما مدعی شد این ضربه با قسمت پشتی قمه و به کمر احمد وارد شده و ارتباطی با مرگ او نداشته است.
حکم قسامه درباره ۲ متهم
در نهایت، دادگاه تعدادی از متهمان را به اتهام شرکت در نزاع منجر به قتل مجرم شناخت، اما درباره اتهام قتل این دو متهم تصمیمگیری به قسامه موکول شد؛ شایان و میثم به اتهام مشارکت در قتل. اولیای دم اعلام کردند برای اجرای قسامه ۵۰ نفر از بستگان مرد خود را به دادگاه معرفی میکنند.
روز دادگاه، بیش از ۵۰ نفر از بستگان مقتول در دادگاه حاضر شدند و یک به یک، با ادای سوگند، شایان و میثم را مسئول مرگ احمد معرفی کردند. برخی از آنها گفتند بر اساس شنیدهها به این موضوع یقین پیدا کردهاند و برخی نیز مدعی شدند براساس تحقیقات خود به قاتل بودن این دو نفر اطمینان دارند.
پس از پایان قسامه، میثم و شایان در حضور وکلای خود آخرین دفاعیاتشان را مطرح و اتهام قتل را رد کردند.
صدور حکم قصاص و زندان
میثم در دفاعیاتش گفت: شمشیر دست من برای رعب و وحشت بود و تیغهای نداشت. در این درگیری من هم زیاد ضربه خوردم و هنوز آثارش مشخص است. احمد به دلیل ضرباتی که به او وارد شد، گیج بود و در بغل من افتاد که به بقیه گفتم نزنید، میمیرد. ما ساعت ۲ شب دعوا کردیم و دوستانش او را ۲ ساعت بعد به بیمارستان بردند. با شمشیر قدرتنمایی نکردم و میخواستم از خودم دفاع کنم.
سپس شایان در جایگاه قرار گرفت که او هم با رد اتهامش گفت: من در این درگیری فقط یک ضربه به مقتول زدم که آن هم به کمرش بود و نه پهلویش. من قمه داشتم، اما ضربه با چاقو وارد شده و ضربهای هم که زدم با پخی قمه بود.
در پایان جلسه، مهرزاد نیز درباره اتهام جرح غیرمنتهی به فوت از خود دفاع کرد و قضات برای صدور تصمیم نهایی وارد شور شده و میثم و شایان را به قصاص محکوم کردند. مهرزاد هم به حبس محکوم شد.