جزئیات اعدام کلثوم اکبری

کلثوم اکبری قاتل زنجیره‌ای در شهرهای مختلف مازندران در آستانه اعدام با طناب دار است. سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: «خانم اکبری به اتهام یازده فقره قتل عمدی یازده مرد مسلمان که همسر او بودند، محاکمه شد. خانواده‌های ده نفر از مقتولان درخواست قصاص کردند و او به ده فقره قصاص محکوم شده است... برای این متهم پرونده شخصیت تشکیل شده و مصاحبه‌های متعددی توسط اساتید جرم‌شناس و روان‌شناس انجام شده است...» جزئیات را می‌بینید و می‌شنوید.