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کد خبر:۱۳۹۷۵۳۴
کد خبر:۱۳۹۷۵۳۴
1593 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

جزئیات اعدام کلثوم اکبری

کلثوم اکبری قاتل زنجیره‌ای در شهرهای مختلف مازندران در آستانه اعدام با طناب دار است. سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: «خانم اکبری به اتهام یازده فقره قتل عمدی یازده مرد مسلمان که همسر او بودند، محاکمه شد. خانواده‌های ده نفر از مقتولان درخواست قصاص کردند و او به ده فقره قصاص محکوم شده است... برای این متهم پرونده شخصیت تشکیل شده و مصاحبه‌های متعددی توسط اساتید جرم‌شناس و روان‌شناس انجام شده است...» جزئیات را می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر کلثوم اکبری ویدیو اعدام همسرکشی شوهرکشی قاتل زنجیره ای
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
1
3
پاسخ
حالا اعدام این پیرزن ضروری است واقعا؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
بله ضروریه
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