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سبزپوشی کم‌رمق شاخص بورس/ کدام دارایی امروز بیشترین سود را داد؟

بورس تهران در سومین روز هفته، شاهد جدال عرضه و تقاضا بود؛ روندی که در نهایت با پیروزی خریداران و سبزپوشی نماگرهای بازار سهام به پایان رسید
کد خبر: ۱۳۹۷۳۸۷
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بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران در سومین روز هفته مسیری پرفرازونشیب را تجربه کرد. بازار که معاملات امروز را با احتیاط و افت آغاز کرده بود، در ادامه با چرخش تقاضا، روند تقریبا مثبت را به ثبت رساند. این در حالی است که روز گذشته، شاهد عقب‌نشینی بورس در دومین روز هفته بودیم. 

بر اساس آمارهای معاملاتی، شاخص کل بورس در پایان دادوستدهای امروز با رشد ۶ هزار و ۸۴۰ واحدی (معادل ۰.۰۹ درصد) در سطح ۷ میلیون و ۷۹۰ هزار واحد ایستاد. در همین حال، شاخص قیمت وزنی-ارزشی با افزایش ۱ هزار و ۱۳۰ واحدی به رقم ۱ میلیون و ۲۸۷ هزار واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۲ هزار و ۶۸۹ واحدی، خود را به سطح ۲ میلیون و ۶۵ هزار واحد رساند تا نشان دهد نوسانات مثبت در نمادهای کوچک‌تر بازار هم جریان داشته است.

رونق حجم معاملات و ارزش دلاری بورس تهران

امروز حجم فعالیت معامله‌گران قابل توجه بود؛ به‌طوری که بیش از ۱ میلیون و ۸۵ هزار معامله بورسی به ارزش بیش از ۳۹ هزار و ۴۹۹ میلیارد تومان رقم خورد. با این حجم از معاملات، ارزش کل بورس تهران در پایان بازار امروز به بیش از ۲۶ هزار و ۶۹۲ همت (معادل ۹۹.۱ میلیارد دلار) رسید.

با وجود مثبت شدن نماگرهای اصلی، تقابل عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان پایاپای بود؛ ۵۲ درصد نمادها (۴۹۴ نماد) در محدوده مثبت و ۴۸ درصد نمادها (۴۶۰ نماد) در محدوده منفی به کار خود پایان دادند. تفکیک بازدهی‌ها نشان می‌دهد ۳۵۰ نماد بازدهی مثبت ۲ تا ۳ درصدی و در مقابل، ۲۱۱ نماد بازدهی منفی ۲ تا ۳ درصدی را تجربه کردند. همچنین ارزش کل سفارش‌های خرید با ۸.۶ همت، فاصله‌ای معنادار با ۱.۴ همت سفارش‌های فروش داشت.

سبزپوشی کم‌رمق شاخص بورس/ کدام دارایی امروز بیشترین سود را داد؟

جریان نقدینگی در بازار؛ از صندوق‌های اهرمی تا خروج پول حقیقی

بررسی نبض نقدینگی حکایت از خروج ۱ هزار میلیارد تومان پول از معاملات خرد و ۱.۳ همت از صندوق‌های درآمد ثابت دارد.

به گونه ای که در تفکیک گروه‌ها و نمادها، صندوق‌های اهرمی با جذب ۵۰۸ میلیارد تومان، بیشترین استقبال را از سوی سرمایه‌گذاران به خود دیدند. پس از آن، گروه‌های کانه فلزی با ۱۶۸ میلیارد تومان، صندوق مختلط با ۱۵۵ میلیارد تومان و صندوق نقره با ۱۱۱ میلیارد تومان در صدر ورود پول حقیقی قرار گرفتند. در سطح نمادها نیز «دوایکس»، «فولاد»، «تاصیکو»، «زیتون» و «کیمیاتک» بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کردند.

در سوی مقابل، بیشترین خروج پول حقیقی متعلق به صندوق‌های درآمد ثابت (۱.۳ همت)، گروه خودرو (۳۷۹ میلیارد تومان)، بانک (۳۷۳ میلیارد تومان) و دارویی (۳۵۵ میلیارد تومان) بود؛ ضمن اینکه نمادهای «وبملت»، «کاوه»، «دعبید»، «صبا» و «فخوز» شاهد بیشترین خروج نقدینگی بودند.

عملکرد یک روزه بورس در مقایسه با سایر بازارها

سبزپوشی کم‌رمق شاخص بورس/ کدام دارایی امروز بیشترین سود را داد؟

مقایسه بازدهی یک‌روزه بورس با سایر بازارهای موازی نشان می‌دهد در حالی که شاخص کل بازدهی حدوداً ۰.۱ درصدی را ثبت کرد، بازارهای جهانی و فلزات گرانبها عملکرد تندتری داشتند؛ به‌طوری‌که اونس پلاتین با ۲.۹ درصد، اونس نقره با ۲.۳ درصد و سکه با ۱.۱ درصد بیشترین بازدهی روزانه را به نام خود زدند. در این میان، دلار نیز پابه‌پای شاخص کل بورس در محدوده نوسانات محدودِ آغازین روز هفته حرکت کرده است و خبری از جهش دلار در بازار تهران نیست.

 

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