بورس امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه با افت ۰.۳۲ درصدی شاخص کل و عقب‌نشینی ۲۴ هزار واحدی بسته شد؛ در حالی که صنایع بزرگ با خروج نقدینگی مواجه شدند، طلا، بیت کوین و دلار بازدهی مثبت را از آن خود کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، تالار شیشه‌ای در دومین روز کاری هفته، خلاف جهت روز گذشته حرکت کرد و با بازگشت موج عرضه، ردپای سرخ‌پوشی بر تابلوی معاملات نقش بست. در پایان معاملات امروز، یکشنبه ۱۲ مهرماه، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افت ۲۴ هزار و ۷۸۹ واحدی (معادل ۰.۳۲ درصد) در کانال ۷ میلیون و ۷۸۳ هزار واحد آرام گرفت.

هم‌راستا با افت نماگر اصلی، شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) با کاهشی بالغ بر ۴ هزار واحد به سطح یک میلیون و ۲۸۶ هزار واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز که آیینه وضعیت شرکت‌های کوچک و متوسط بازار است، با عقب‌نشینی بیش از ۵ هزار واحدی تا تراز ۲ میلیون و ۶۳ هزار واحد افت کرد تا مشخص شود فشار فروش فراگیر بوده است.

نبض معاملات؛ غلبه فروشندگان و خروج ۷۶۰ میلیارد تومان پول خرد

طی دادوستدهای امروز، بیش از یک میلیون و ۲۷۰ هزار نوبت معامله به ثبت رسید و ارزش کل معاملات بازار از مرز ۴۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان گذر کرد. با این حال، پایان معاملات امروز ارزش کل بورس تهران را در سطح ۲۶ هزار همت (معادل تقریبی ۹۸.۴ میلیارد دلار) ثبت کرد.

بررسی جزئیات دادوستدها حاکی از خروج ۷۶۰ میلیارد تومان پول حقیقی از معاملات خرد بازار است؛ فضایی که طی آن ۶۶ درصد از نمادهای بازار (۶۳۰ نماد) در محدوده منفی و تنها ۳۴ درصد (۳۲۳ نماد) در دامنه مثبت به کار خود پایان دادند. در این میان، ۴۲۷ نماد با افت قیمت ۲ تا ۳ درصدی مواجه شدند، در حالی که ۲۱۶ نماد توانستند رشدی بین ۲ تا ۳ درصد را به ثبت برسانند. در بخش صف‌ها و سفارش‌های بازار نیز ارزش کل سفارش‌های خرید به ۵.۶ همت و سفارش‌های فروش به ۴.۷ همت رسید.

کوچ نقدینگی از پتروپالایشی‌ها به صندوق‌های طلا و اهرمی

نگاهی به جریان ورود و خروج پول هوشمند نشان می‌دهد که امروز صنایع بزرگ و لیدر بازار بیشترین فشار خروج نقدینگی حقیقی را متحمل شدند. در صدر این لیست:

گروه محصولات شیمیایی با خروج ۱.۱ همت

با خروج ۱.۱ همت گروه بانکی با خروج ۶۴۰ میلیارد تومان

با خروج ۶۴۰ میلیارد تومان گروه فلزات اساسی با خروج ۴۶۴ میلیارد تومان

در میان نمادها نیز «فولاد»، «فارس»، «تاپیکو»، «وبملت» و «وتجارت» سنگین‌ترین خروج پول سهامداران حقیقی را تجربه کردند.

در نقطه مقابل، گروه‌های کانه‌های فلزی، صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های اهرمی و صندوق‌های مبتنی بر طلا کانون جذب پول حقیقی بودند. نمادهای «تاصیکو»، «دوایکس»، «سینرژی» و «بیدار» در صدر گزینه‌های جذاب سرمایه‌گذاران حقیقی برای ورود نقدینگی قرار گرفتند.

بازار دارایی‌ها در یک نگاه یک روزه

در روزی که تالار شیشه‌ای بازدهی منفی را به ثبت رساند، بازارهای موازی روندی صعودی را تجربه کردند. بررسی بازدهی بازارها نشان می‌دهد بیشترین رشد امروز نصیب دارندگان بیت‌کوین، طلای ۲۴ عیار، تتر، طلای ۱۸ عیار و دلار شده است؛ نشانه‌ای آشکار از ترجیح معامله‌گران به سمت دارایی‌های امن و دلاری در کوتاه‌مدت.