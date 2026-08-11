یمن یک کشتی سعودی را در باب المندب هدف قرار داد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، امشب یک کشتی حامل تجهیزات نظامی متعلق به عربستان سعودی، هدف حمله نیروهای مسلح یمن قرار گرفته است.

مرکز اطلاع رسانی نظامی یمن گزارش داد نیروهای مسلح یمن این کشتی سعودی را در باب المندب هدف قرار داده اند.

همزمان شبکه المسیره گزارش داد نیروهای مسلح یمن در ادامه عملیات‌های دریایی خود، یک کشتی حامل تجهیزات نظامی متعلق به عربستان سعودی را در تنگه راهبردی باب‌المندب هدف قرار دادند.

سه شنبه شب همچنین دو انفجار در استان مأرب یمن، شنیده شد.

منابع یمنی می گویند پهپادهای سعودی امروز سه شنبه، دو راکت به سمت منطقه ای در صعده واقع در شمال یمن شلیک کردند.