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دام خطرناک نتانیاهو برای عربستان!

کانال عبری کان اعلام کرد که رژیم اشغالگر به عربستان سعودی در مقابله با انصارالله یمن کمک اطلاعاتی ارائه کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۸۵
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نتانیاهو

به گزارش تابناک، شبکه عبری‌زبان «کان» گزارش داد که اسرائیل در چارچوب مقابله با انصارالله یمن، به عربستان سعودی کمک اطلاعاتی ارائه کرده است؛ این خبر با تیتر «اجازه انتشار داده شد» منتشر شده است.

پیشتر روزنامه معاریو گزارش داده بود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در پی حملات انصارالله در تلاش است به عربستان سعودی نزدیک شود.

این روزنامه هشدار داد که تلاش نتانیاهو برای تحقق عادی‌سازی روابط با عربستان از طریق ارائه کمک‌های نظامی به این کشور، ممکن است به دامی خطرناک تبدیل شود.

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معاریو در ادامه نوشت که نتانیاهو به سعودی‌ها خواهد گفت: «آمریکایی‌ها برای حمایت از شما تردید می‌کنند، اما ما تردید نمی‌کنیم؛ و شما بهایی را که ما می‌خواهیم، به ما خواهید پرداخت.»

همچنین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال رسانه‌ها مبنی بر اینکه «آیا فکر می‌کنید عربستان سعودی باید پیشنهاد کمک اسرائیل برای مقابله با حوثی‌ها را بپذیرد»؟ گفت: بله، همین‌طور فکر می‌کنم. به نظرم قبول خواهند کرد. اسرائیل کمک زیادی به عربستان سعودی کرده است و بله، قطعاً حاضر به چنین کاری خواهد بود.
منبع: فارس
 

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