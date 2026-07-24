هشدار یمن خطاب به آمریکا درباره عربستان

به گزارش تابناک به نقل از المیادین، محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد: اگر آمریکا در کنار عربستان برای تجاوز به یمن بایستد ما به این کشور نیز واکنش نشان خواهیم داد.

وی اضافه کرد: صنعا رویارویی با آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی را به رویارویی با عربستان ترجیح می دهد.

البخیتی تصریح کرد: اگر ما به خواسته های آمریکا برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و دست کشیدن از مسئله فلسطین تن دهیم هیچ تجاوزی علیه صنعا صورت نخواهد گرفت.