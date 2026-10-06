دستگیره مخفی خودروهای برقی زیر تیغ ایمنی رفت

به گزارش خبرنگار خودرو تابناک، یک فراخوان گسترده در چین دوباره توجه صنعت خودرو را به قطعه‌ای جلب کرده که شاید ساده‌ترین بخش یک خودرو به نظر برسد؛ دستگیره در. بیش از ۴ میلیون خودرو از چندین خودروساز بزرگ به دلیل مشکل در شناسایی و استفاده از دستگیره مکانیکی اضطراری داخل کابین مشمول فراخوان شدند و اگر مجموعه فراخوان‌های هم‌زمان را در نظر بگیریم، تعداد خودروهای درگیر در این موج از ۷ میلیون دستگاه عبور می‌کند. نام‌هایی مثل تسلا، شیائومی، لیپ‌موتور، اکس‌پنگ، جیلی، چری، دانگ‌فنگ و فاو در این پرونده دیده می‌شود؛ خودروهایی که بخش قابل توجهی از آنها از جدیدترین محصولات برقی و هوشمند بازار چین هستند. ایراد اصلی این نیست که درها در استفاده روزمره باز نمی‌شوند؛ مشکل در سناریویی است که خودرو پس از یک تصادف شدید برق سیستم ولتاژ پایین را از دست بدهد و سرنشین مجبور شود از دستگیره مکانیکی اضطراری استفاده کند، اما محل آن را به‌راحتی پیدا نکند یا نتواند آن را درست به کار ببرد.

زیبایی در برابر یک اصل قدیمی ایمنی

ماجرای دستگیره‌های مخفی از همان جایی شروع می‌شود که طراحی خودرو تصمیم گرفت یکی از قدیمی‌ترین اجزای کابین را از حالت سنتی خارج کند. دستگیره بیرونی که زمانی یک قطعه کاملاً مکانیکی و مشخص بود، حالا در بسیاری از خودروهای جدید تبدیل به بخشی از طراحی بدنه شده است؛ در حالت عادی داخل بدنه فرو می‌رود، با لمس یک سطح فعال می‌شود یا حتی از طریق کلید هوشمند و تلفن همراه فرمان باز شدن در را دریافت می‌کند. این راهکار از نظر آیرودینامیک، طراحی و حتی ایجاد ظاهر یکپارچه برای بدنه جذاب است، اما یک سؤال ساده را وارد معادله می‌کند: اگر برق خودرو از بین برود، سرنشین دقیقاً باید چه کار کند؟

خودروسازان برای پاسخ به همین سؤال، دستگیره‌های مکانیکی اضطراری را داخل کابین حفظ کرده‌اند. این دستگیره‌ها قرار است مستقل از سامانه الکتریکی، امکان باز کردن در را فراهم کنند. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که این مکانیزم اضطراری بیش از حد در طراحی داخلی مخفی شود یا رنگ و فرم آن با تریم اطراف تفاوت کافی نداشته باشد. در یک تصادف شدید، سرنشین ممکن است گیج، زخمی یا دچار استرس شدید باشد؛ نور کابین نیز ممکن است از بین رفته باشد و خودرو ممکن است دود کرده یا در حال سوختن باشد. در چنین وضعیتی انتظار اینکه فرد با آرامش دنبال یک اهرم کوچک بگردد، با اصول Human Factors و طراحی ایمن فاصله دارد.

مقام‌های چینی دقیقاً روی همین نقطه دست گذاشته‌اند. در اطلاعیه رسمی سازمان تنظیم بازار چین، SAMR، آمده است که در خودروهای مشمول فراخوان، دستگیره مکانیکی اضطراری ممکن است به دلیل شباهت رنگ با تریم داخلی به‌سختی قابل تشخیص و استفاده باشد. اگر برخورد شدید باعث قطع سیستم ولتاژ پایین خودرو شود، این وضعیت می‌تواند خروج سریع سرنشینان یا عملیات امداد از بیرون را دشوار کند. برای برخی مدل‌ها راه‌حل به نصب برچسب هشدار محدود شده و برای برخی دیگر، علاوه بر علامت‌گذاری، اصلاح نرم‌افزاری و تغییر راهبرد پایین آمدن شیشه‌ها نیز در نظر گرفته شده است.

تفاوت راه‌حل‌ها هم نکته جالبی دارد. برای نمونه، تسلا برای بخشی از Model 3 و Model Y و مدل‌های وارداتی Model S و Model X، علاوه بر علامت‌گذاری دستگیره مکانیکی، نرم‌افزار کنترل شیشه‌ها را به‌روزرسانی می‌کند تا در صورت تشخیص تصادف، راهبرد پایین آمدن شیشه فعال شود. شیائومی نیز برای بخشی از SU7 علاوه بر برچسب هشدار، منطق باز شدن قفل مرکزی و عملکرد پایین آمدن شیشه را اصلاح می‌کند. چری در برخی مدل‌ها سراغ تغییر پوشش دستگیره اضطراری رفته و جیلی برای برخی مدل‌های زیکر راهکار مشابه علامت‌گذاری و اصلاح نرم‌افزار را در نظر گرفته است.

اینجا یک نکته فنی مهم وجود دارد: نرم‌افزار نمی‌تواند جای مکانیزم مکانیکی را بگیرد. اگر باتری ۱۲ ولتی یا شبکه ولتاژ پایین خودرو از مدار خارج شده باشد، اتکا به فرمان الکترونیکی برای باز کردن در می‌تواند بی‌معنا شود. برای همین است که مقررات جدید چین دوباره روی وجود یک مسیر مکانیکی تأکید کرده‌اند. مسئله فقط داشتن یک دستگیره اضطراری نیست؛ محل، شکل، قابلیت تشخیص و سهولت استفاده از آن هم بخشی از ایمنی خودرو محسوب می‌شود.

چرا چین دارد دستگیره‌های مخفی را محدود می‌کند؟

فراخوان اخیر یک اتفاق جداافتاده نیست و بخشی از تغییر نگاه قانون‌گذار چینی به خودروهای نسل جدید است. چین در سال ۲۰۲۶ استاندارد اجباری جدیدی برای طراحی دستگیره و مکانیزم باز شدن درها منتشر کرده که از اول ژانویه ۲۰۲۷ برای مدل‌های جدید اجرایی می‌شود. طبق گزارش‌های منتشرشده درباره این استاندارد، خودروها باید برای باز کردن درها از یک مکانیزم مکانیکی برخوردار باشند و طراحی‌هایی که کاملاً به سیستم الکترونیکی وابسته‌اند، دیگر نمی‌توانند بدون مسیر مکانیکی اضطراری وارد نسل جدید محصولات شوند. برای خودروهایی که از قبل مجوز نوع دریافت کرده‌اند نیز دوره انتقالی در نظر گرفته شده است.

این تصمیم در واقع واکنشی به یک تغییر بزرگ‌تر در صنعت خودرو است. خودروهای برقی و نرم‌افزارمحور، تعداد زیادی از عملکردهای سنتی را به سیستم‌های الکترونیکی منتقل کرده‌اند. باز شدن در، تنظیم صندلی، کنترل تهویه، انتخاب حالت رانندگی، تنظیم آینه‌ها و حتی بعضی عملکردهای مرتبط با شیشه‌ها دیگر الزاماً با یک مکانیزم ساده و مستقل انجام نمی‌شوند. هرچه تعداد این وابستگی‌ها بیشتر شود، طراحی حالت خرابی یا Fail-Safe اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

یک خودرو ممکن است در حالت عادی کاملاً هوشمند باشد، تلفن همراه مالک را بشناسد، در را با نزدیک شدن راننده باز کند و حتی از طریق نرم‌افزار تنظیمات شخصی را بازیابی کند؛ اما در لحظه تصادف، تمام این قابلیت‌ها باید کنار بروند و یک مسیر ساده و قابل اعتماد برای خروج انسان باقی بماند. این همان نقطه‌ای است که مهندسی خودرو با طراحی محصول برخورد می‌کند. چیزی که در نمایشگاه جذاب است، الزاماً در سناریوی اضطراری بهترین راه‌حل نیست.

حتی از نظر ارگونومی، رنگ دستگیره اضطراری اهمیت پیدا می‌کند. اگر یک اهرم قرمز یا نارنجی روی زمینه‌ای کاملاً متضاد قرار داشته باشد، مغز انسان سریع‌تر آن را تشخیص می‌دهد. اگر همان اهرم همرنگ پوشش در، زیر یک قطعه تزئینی یا در محلی غیرمنتظره قرار گرفته باشد، پیدا کردنش زمان بیشتری می‌برد. چند ثانیه در یک تصادف عادی شاید عدد کوچکی به نظر برسد، اما اگر کابین پر از دود باشد یا خودرو پس از برخورد در معرض آتش‌سوزی قرار گرفته باشد، همین چند ثانیه می‌تواند اهمیت زیادی پیدا کند.

پرونده چین از یک جهت دیگر هم قابل توجه است؛ تعداد خودروهای فراخوان‌شده نشان می‌دهد مشکل فقط مربوط به یک خودروساز یا یک پلتفرم خاص نیست. تسلا، شیائومی، لیپ‌موتور، اکس‌پنگ، زیکر، چری، دانگ‌فنگ، آرک‌فاکس و فاو در این موج حضور دارند و بخش بزرگی از آنها محصولاتی هستند که صنعت خودرو چین با آنها می‌خواهد خود را به‌عنوان نسل جدید خودروسازی جهان معرفی کند. فراخوان گسترده به معنای شکست این خودروها نیست، اما یک واقعیت را آشکار می‌کند: سرعت بالای نوآوری اگر با مهندسی ایمنی و آزمون سناریوهای غیرعادی همراه نباشد، می‌تواند حتی ساده‌ترین اجزای خودرو را به نقطه ضعف تبدیل کند.

درس دستگیره در برای بازار ایران

این اتفاق برای بازار ایران هم فقط یک خبر خارجی نیست. طی سال‌های اخیر خودروهای وارداتی و مونتاژی جدید با طراحی‌هایی وارد بازار شده‌اند که بسیاری از آنها از منطق خودروهای چینی و جهانی جدید پیروی می‌کنند؛ دستگیره‌های مخفی، باز شدن در با کلید هوشمند، فرمان‌های الکترونیکی، شیشه‌بالابرهای نرم‌افزاری و مجموعه‌ای از امکاناتی که تا چند سال پیش در خودروهای اقتصادی بازار ایران دیده نمی‌شد. مصرف‌کننده ایرانی هم معمولاً در زمان خرید بیشتر به ظاهر، امکانات، نمایشگر، دوربین، صندلی برقی و تعداد آپشن‌ها توجه می‌کند تا اینکه بپرسد در صورت قطع برق خودرو، دقیقاً چه اتفاقی برای درها می‌افتد.

این سؤال باید جدی‌تر شود. خودرویی که در ایران فروخته می‌شود فقط در شهرهای مجهز و نمایندگی‌های رسمی تردد نمی‌کند؛ ممکن است در جاده‌ای دورافتاده، در گرمای شدید، سرمای زمستان، تصادف شبانه یا شرایطی قرار بگیرد که دسترسی سریع به امداد وجود نداشته باشد. اگر یک خودرو دارای دستگیره اضطراری است، مالک باید محل آن را بداند و مکانیزم استفاده از آن نیز باید آن‌قدر ساده باشد که در یک وضعیت پراسترس قابل استفاده بماند.

برای واردکننده و مونتاژکار نیز مسئله فقط رعایت حداقل استاندارد زمان فروش نیست. خودرو یک محصول چندساله است و طراحی آن باید برای سناریوهایی ارزیابی شود که شاید در تست معمولی دیده نشوند. اگر یک مدل در بازار مبدأ فراخوان شده، واردکننده باید بتواند مشخص کند خودروهای موجود در ایران چه نسخه‌ای از قطعه، نرم‌افزار یا طراحی داخلی را دارند و آیا اصلاحیه کارخانه شامل آنها می‌شود یا نه.

ماجرای دستگیره مخفی در واقع یک سؤال بزرگ‌تر درباره فلسفه خودروهای جدید ایجاد می‌کند: تا کجا باید برای زیبایی، آیرودینامیک و تجربه دیجیتال هزینه کرد و از کجا باید دوباره به مکانیزم‌های ساده و قابل اعتماد برگشت؟ پاسخ صنعت خودرو چین فعلاً روشن است؛ در جایی که جان سرنشین مطرح باشد، یک اهرم مکانیکی ساده هنوز ارزشمندتر از زیباترین رابط کاربری است. فراخوان میلیون‌ها خودرو نشان می‌دهد خودرو هرقدر هوشمندتر شود، باید برای لحظه‌ای که هیچ‌کدام از هوشمندی‌هایش کار نمی‌کنند، ساده‌تر و قابل فهم‌تر طراحی شده باشد.