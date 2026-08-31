وقتی دستگیره درِ خودرو از یک جز ساده به خطر ایمنی تبدیل شد

از دستگیره کرومی تا در‌هایی که باید خودشان راه نجات باشند به گزارش خبرنگار خودرو تابناک؛ شاید یکی از ساده‌ترین قطعات هر خودرو، همان چیزی باشد که هیچ‌وقت به آن فکر نمی‌کنیم؛ دستگیره در. قطعه‌ای که از بیرون فقط برای باز کردن در استفاده می‌شود و در نگاه اول هیچ ارتباطی با فناوری‌های پیچیده خودرو ندارد. اما صنعت خودرو طی چند سال گذشته همین قطعه ساده را به یکی از نماد‌های طراحی مدرن تبدیل کرد؛ دستگیره‌ها از بدنه بیرون آمدند، بعد هم ناپدید شدند و جای خود را به سطوح کاملاً صاف و یکپارچه دادند. ظاهر خودرو تمیزتر شد، مقاومت هوا پایین آمد و طراحان توانستند بدنه‌هایی بسازند که بیشتر شبیه یک جسم یکپارچه به نظر برسند تا خودرویی با مجموعه‌ای از قطعات مکانیکی. شاید یکی از ساده‌ترین قطعات هر خودرو، همان چیزی باشد که هیچ‌وقت به آن فکر نمی‌کنیم؛ دستگیره در. قطعه‌ای که از بیرون فقط برای باز کردن در استفاده می‌شود و در نگاه اول هیچ ارتباطی با فناوری‌های پیچیده خودرو ندارد. اما صنعت خودرو طی چند سال گذشته همین قطعه ساده را به یکی از نماد‌های طراحی مدرن تبدیل کرد؛ دستگیره‌ها از بدنه بیرون آمدند، بعد هم ناپدید شدند و جای خود را به سطوح کاملاً صاف و یکپارچه دادند. ظاهر خودرو تمیزتر شد، مقاومت هوا پایین آمد و طراحان توانستند بدنه‌هایی بسازند که بیشتر شبیه یک جسم یکپارچه به نظر برسند تا خودرویی با مجموعه‌ای از قطعات مکانیکی.

اما حالا در سال ۲۰۲۶، همین ایده‌ای که قرار بود نماد آینده خودرو باشد، با یک سؤال بسیار قدیمی روبه‌رو شده است: اگر برق خودرو قطع شد، در چطور باز می‌شود؟

پاسخ این سؤال آن‌قدر مهم شده که چین در یکی از بزرگ‌ترین اقدامات نظارتی تاریخ صنعت خودروی این کشور، حدود ۴.۳ میلیون خودرو از ۹ خودروساز را درگیر فراخوان کرده است. در میان این خودرو‌ها نام شرکت‌هایی مانند تسلا، شیائومی، لیپ‌موتور و اکس‌پنگ دیده می‌شود و مسئله اصلی، طراحی دستگیره‌های الکترونیکی و مخفی درهاست؛ دستگیره‌هایی که در شرایط عادی با یک لمس یا فشار الکتریکی بیرون می‌آیند، اما در تصادف شدید، آتش‌سوزی یا از دست رفتن برق می‌توانند به یک نقطه ضعف تبدیل شوند.

این اتفاق از آن داستان‌هایی است که نشان می‌دهد خودرو چگونه از یک وسیله مکانیکی به یک سیستم کاملاً الکترونیکی تبدیل شده است. سال‌ها پیش اگر باتری خودرو کاملاً خالی می‌شد، ممکن بود استارت نخورد، چراغ‌ها روشن نشوند یا سیستم صوتی کار نکند، اما در اصلی همچنان یک دستگیره مکانیکی داشت. راننده دستگیره را می‌کشید، اهرم حرکت می‌کرد و قفل آزاد می‌شد. ساده، قابل فهم و مهم‌تر از همه مستقل از برق.

حالا در بعضی خودرو‌های جدید، همین رابطه مکانیکی جای خود را به موتور کوچک، سنسور، سیم‌کشی، واحد کنترل و نرم‌افزار داده است. راننده دیگر الزاماً یک قفل مکانیکی را آزاد نمی‌کند؛ در واقع فرمانی الکترونیکی صادر می‌کند و خودرو تصمیم می‌گیرد چه زمانی و چگونه مکانیزم باز شدن در را فعال کند.

این تغییر به خودی خود بد نیست. اتفاقاً مزایای مهندسی مشخصی دارد. دستگیره مخفی می‌تواند سطح بدنه را صاف‌تر کند و در نتیجه مقاومت آیرودینامیکی را کاهش دهد. در خودرو‌های برقی، هر مقدار کاهش مقاومت هوا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا کاهش درگ می‌تواند به بهبود مصرف انرژی و افزایش برد کمک کند. از طرف دیگر، حذف دستگیره برجسته به طراح اجازه می‌دهد خطوط بدنه را یکپارچه‌تر و مدرن‌تر طراحی کند.

همین مسئله باعث شد دستگیره‌های مخفی به سرعت از یک ایده عجیب در خودرو‌های مفهومی به یکی از مشخصه‌های اصلی خودرو‌های برقی جدید تبدیل شوند. تسلا در گسترش این زبان طراحی نقش مهمی داشت و پس از آن تعداد زیادی از خودروسازان، به‌خصوص برند‌های چینی، سراغ همین مسیر رفتند.

مشکل از جایی آغاز می‌شود که زیبایی و آیرودینامیک باید با ایمنی اضطراری کنار بیایند.

در یک تصادف شدید، یکی از اولین نیاز‌های سرنشین ممکن است خروج سریع از خودرو باشد. اگر خودرو دچار قطع برق شود، سیستم الکترونیکی در‌ها ممکن است دیگر نتواند عملکرد معمول خود را انجام دهد. در چنین شرایطی، وجود یک مکانیزم مکانیکی اضطراری که سرنشین بتواند به‌راحتی آن را پیدا و استفاده کند، اهمیت حیاتی پیدا می‌کند.

اما اینجا یک مشکل دیگر وجود دارد؛ حتی اگر مکانیزم اضطراری وجود داشته باشد، ممکن است برای سرنشین عادی قابل تشخیص نباشد.

در بسیاری از خودرو‌های جدید، دستگیره مکانیکی اضطراری داخل کابین در محلی قرار گرفته که ممکن است پشت یک پوشش، زیر یک دستگیره تزئینی یا در نزدیکی بخش‌های دیگری از تریم داخلی پنهان شده باشد. راننده‌ای که هر روز خودرو را استفاده می‌کند شاید بعد از مطالعه دفترچه راهنما بداند چنین مکانیزمی وجود دارد، اما در یک تصادف شدید، سرنشینی که وحشت‌زده، مجروح یا گیج شده است قرار نیست به دنبال دفترچه راهنما بگردد.

این همان جایی است که یک تصمیم طراحی به مسئله ایمنی تبدیل می‌شود.

فراخوان اخیر چین نیز دقیقاً از همین زاویه اهمیت دارد. مقررات جدید این کشور قرار است از سال ۲۰۲۷ استفاده از دستگیره‌های مخفی فاقد مکانیزم مناسب بازشدن اضطراری را محدود کند و خودروسازان را به سمت طراحی‌هایی ببرد که امکان خروج سرنشین حتی در شرایط از دست رفتن توان الکتریکی خودرو وجود داشته باشد.

جالب اینکه این اتفاق فقط به خودرو‌های ارزان یا مدل‌های ناشناخته مربوط نیست. بخش قابل توجهی از خودرو‌های درگیر این موج فراخوان، محصولاتی هستند که دقیقاً قرار بود نماینده نسل جدید خودرو باشند؛ خودرو‌هایی با نمایشگر‌های بزرگ، معماری نرم‌افزارمحور، قابلیت به‌روزرسانی از راه دور و طراحی‌های مینیمال.

در واقع صنعت خودرو در حال تجربه یک تناقض جالب است. هرچه خودرو‌ها هوشمندتر شده‌اند، بعضی قابلیت‌های ساده و مکانیکی اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند.

این اتفاق را می‌توان در بسیاری از بخش‌های خودرو دید. قبلاً برای کنترل تهویه چند پیچ مکانیکی وجود داشت؛ امروز ممکن است همه چیز روی نمایشگر باشد. قبلاً یک کلید فیزیکی برای باز کردن در کافی بود؛ حالا ممکن است سنسور و موتور الکتریکی وارد ماجرا شوند. قبلاً راننده با چرخاندن سوئیچ مستقیماً مدار‌های خودرو را فعال می‌کرد؛ حالا کلید دیجیتال، تلفن همراه، ارتباط بی‌سیم و سیستم‌های احراز هویت وارد فرآیند شده‌اند.

هرکدام از این فناوری‌ها مزایای خودشان را دارند، اما یک سؤال مشترک همیشه باید پرسیده شود: اگر سیستم اصلی از کار افتاد، نسخه پشتیبان کجاست؟

خودروسازان البته این مسئله را نادیده نگرفته‌اند. بسیاری از خودرو‌های مجهز به دستگیره‌های الکترونیکی، مکانیزم اضطراری مکانیکی نیز دارند. مسئله اصلی در بسیاری از موارد، نحوه طراحی، محل قرارگیری و قابل تشخیص بودن آن است. بعضی خودرو‌ها حتی در صورت بروز حادثه، شیشه را به صورت خودکار کمی پایین می‌آورند تا امکان خروج فراهم شود. در برخی موارد نیز نرم‌افزار می‌تواند پس از تشخیص تصادف، فرمان‌های خاصی را برای باز کردن یا آزادسازی قفل‌ها صادر کند.

اما این راه‌حل‌ها یک نکته مهم دارند؛ همه آنها به این فرض متکی‌اند که سیستم الکترونیکی خودرو هنوز توانایی انجام وظیفه خود را دارد؛ و دقیقاً به همین دلیل است که سیستم مکانیکی اضطراری همچنان اهمیت دارد.

اگر خودرو آتش گرفته باشد، اگر باتری آسیب دیده باشد، اگر شبکه برق خودرو از کار افتاده باشد یا اگر یک ماژول الکترونیکی دچار خرابی شده باشد، آخرین چیزی که می‌توان به آن اعتماد کرد باید یک سیستم ساده و مستقل باشد. این فلسفه سال‌ها در طراحی هواپیما، تجهیزات صنعتی و خودرو‌های ایمنی رعایت شده است؛ سیستم حیاتی نباید تنها یک مسیر برای عملکرد داشته باشد.

دستگیره مخفی البته تنها قربانی این تغییر نیست. طراحی خودرو‌های جدید به سمت حذف بسیاری از قطعات فیزیکی پیش می‌رود. حتی دکمه‌ها و کلید‌های سنتی نیز در بسیاری از خودرو‌ها در حال حذف شدن هستند. نمایشگر مرکزی به قلب کابین تبدیل شده و خودرو بیش از گذشته شبیه یک رایانه متحرک شده است.

این روند در نگاه اول جذاب است، اما یک مشکل روان‌شناختی هم دارد. انسان با ابزار‌های فیزیکی رابطه مستقیمی دارد. اگر کلیدی را فشار بدهیم، حرکت آن را حس می‌کنیم. اگر دستگیره را بکشیم، مقاومت مکانیکی آن را احساس می‌کنیم. اما وقتی یک سطح لمسی یا سنسور خازنی جای آن را می‌گیرد، رابطه ما با خودرو غیرمستقیم می‌شود.

در شرایط عادی شاید این مسئله مهم نباشد. مشکل زمانی آشکار می‌شود که شرایط عادی از بین برود.

یک خودرو ممکن است در پارکینگ بسیار زیبا، مدرن و آینده‌نگر به نظر برسد، اما ارزش واقعی طراحی آن در شرایط بحرانی مشخص می‌شود. اگر در یک تصادف شدید، راننده بتواند در چند ثانیه در را پیدا کند و باز کند، طراحی موفق بوده است. اگر سرنشین مجبور شود درباره محل دستگیره اضطراری فکر کند، پوشش پلاستیکی را کنار بزند یا دنبال یک علامت کوچک بگردد، طراحی باید دوباره مورد سؤال قرار گیرد.

وقتی آینده مجبور می‌شود دوباره به مکانیک برگردد اتفاقی که اکنون در چین افتاده، الزاماً به معنای پایان دستگیره‌های مخفی نیست. این طراحی احتمالاً همچنان در بسیاری از خودرو‌ها باقی خواهد ماند، چون مزایای آیرودینامیکی و طراحی آن برای خودروسازان جذاب است. اما احتمالاً نسل بعدی این سیستم‌ها مجبور خواهد شد یک ویژگی قدیمی را جدی‌تر بگیرد: سادگی در شرایط اضطراری.

این ماجرا حتی می‌تواند یک درس بزرگ‌تر برای صنعت خودرو باشد. آینده خودرو قرار نیست الزاماً به معنای حذف کامل مکانیک باشد. برعکس، هرچه خودرو الکترونیکی‌تر و نرم‌افزاری‌تر می‌شود، بخش‌هایی که در شرایط اضطراری باید بدون نرم‌افزار کار کنند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

خودروی ایده‌آل آینده شاید همان خودرویی نباشد که همه چیزش الکترونیکی است؛ بلکه خودرویی است که در حالت عادی می‌تواند کاملاً هوشمند و دیجیتال باشد، اما در لحظه‌ای که برق قطع می‌شود یا رایانه از کار می‌افتد، هنوز چند راه ساده و قابل اعتماد برای زنده ماندن سرنشینان دارد.

دستگیره در شاید کوچک‌ترین مثال این تغییر باشد، اما پیام آن بزرگ است. صنعت خودرو سال‌ها تلاش کرد هر قطعه اضافی را حذف کند، خطوط بدنه را صاف‌تر کند، اصطکاک را پایین بیاورد و تجربه کاربری را دیجیتال‌تر کند. حالا باید یک قدم به عقب برگردد و بپرسد کدام قطعات واقعاً «اضافی» هستند.

شاید یک دستگیره بیرون‌زده از بدنه، از نظر طراح خودرو قدیمی و زشت باشد؛ اما اگر در یک تصادف بتواند در چند ثانیه راه خروج را برای یک انسان باز کند، دیگر نمی‌توان به سادگی آن را قدیمی دانست.

آینده خودرو احتمالاً همچنان دیجیتال‌تر خواهد شد، اما این بحران کوچک درباره دستگیره‌های در یک حقیقت قدیمی را دوباره به صنعت یادآوری کرده است: در خودرو، زیباترین راه‌حل همیشه امن‌ترین راه‌حل نیست.