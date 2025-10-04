En
مرگ دختر ۱۹ ساله در سایبرتراک تسلا

خودروی تسلا پس از تصادف با درخت آتش گرفته بود، و مشکل بازنشدن در الکترونیکی سایبرتراک باعث شد تا این دختر جان بدهد.
کد خبر: ۱۳۳۲۳۲۰
مرگ دختر ۱۹ ساله در سایبرتراک تسلا

مرگ دلخراش یک جوان ۱۹ ساله باعث شده تا خانواده او از شرکت تسلا شکایت کنند. آنها در شکایت خود مدعی شده‌اند که مشکل دستگیره در خودرو سایبرتراک این شرکت باعث شده تا «کریستا تسوکاهارا» (Krysta Tsukahara) نتواند از خودروی درحال آتش‌سوزی خارج شود و جان خود را از دست بدهد.

به‌گزارش تابناک به نقل از نیویورک تایمز، در این شکایت گفته شده که تسلا با وجود آگاهی مستقیم و مکرر از خطرات سیستم الکترونیکی دستگیره خودرو‌های خود، همچنان به فروش آنها ادامه داده است. ماه گذشته در گزارشی گفته شده بود که تسلا قصد دارد دستگیره‌های الکترونیکی خودرو‌های خود را از نو طراحی کند.

ماجرای این حادثه به نوامبر ۲۰۲۴ برمی‌گردد، زمانی که یک خودرو سایبرتراک با چهار سرنشین در کالیفرنیا با درختی برخورد کرد. راننده خودرو، «سورن دیکسون» ۱۹ ساله، و یکی از سرنشینان به نام «جک نلسون» ۲۰ ساله در این حادثه جان خود را از دست دادند. اما تسوکا‌ها که در صندلی عقب بود، از تصادف اولیه جان سالم به‌در برده و فقط دچار جراحات جزئی شده بود. بااین‌حال، خودرو به‌دلایل نامشخصی دچار آتش‌سوزی شد و سیستم الکترونیکی در‌ها به‌علت قطع برق از کار افتاد.

خانواده تسوکاهارا می‌گویند او به‌دلیل کار نکردن دستگیره‌ها نتوانست از خودرو خارج شود و بر اثر استنشاق دود و سوختگی جان خود را از دست داد. خانواده نلسون نیز شکایت مشابهی علیه تسلا مطرح کرده‌اند و ادعا دارند که او نیز در خودرو گرفتار شده و به‌دلیل استنشاق دود درگذشته است. تنها یکی از چهار سرنشین این خودرو با کمک خارجی و از طریق شکستن شیشه بقل از این حادثه جان سالم به در برده است.

مشکل دستگیره در خودرو تسلا سایبرتراک

سایبرتراک برخلاف خودرو‌های معمولی دستگیره سنتی ندارد و راننده برای باز کردن در آن باید دکمه مخصوصی را فشار دهد. در داخل خودرو نیز سرنشینان باید با فشار دادن دکمه و سپس هل دادن در، از خودرو خارج شوند. هرچند یک کابل آزادسازی دستی نیز وجود دارد، اما خانواده تسوکاهارا می‌گویند این کابل زیر یک پد لاستیکی در پایین جیب درِ عقب پنهان شده و به‌سختی قابل‌دسترس است.

در شکایت آنها آمده است:

«سرنشین باید پوشش داخلی را جدا کند، حلقه کابل را بیابد و آن را بکشد؛ کاری دشوار و غیرعملی در موقعیت اضطراری. این طراحی خطرناک باعث شده که سرنشینان عقب پس از تصادف، حتی اگر زنده بمانند، هنگام آتش گرفتن خودرو در آن گرفتار شوند.»

در ماه‌های اخیر نگرانی‌ها درباره دستگیره‌های الکترونیکی خودرو‌های تسلا افزایش یافته است. بلومبرگ در گزارشی چند مورد از حوادث مشابه را منتشر کرده که در آنها سرنشینان خودرو‌های تسلا پس از قطع برق، در داخل اتومبیل گرفتار شده‌اند. اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های آمریکا (NHTSA) نیز تحقیقاتی را درباره این موضوع آغاز کرده است.

تسلا سایباتراک دستگیره در خودرو دستگیره های الکترونیکی
