میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بررسی خودرو

فیدلیتی پرستیژ؛ وقتی وعده‌ها با واقعیت رانندگی روبه‌رو می‌شوند

فیدلیتی پرستیژ، نسخه لوکس فیدلیتی پرایم، با طراحی مدرن و امکانات رفاهی جذاب وارد بازار ایران شده است، اما تجربه رانندگی واقعی نشان می‌دهد که قدرت موتور، فضای جادار و فناوری‌های رفاهی تنها بخشی از ماجرا هستند و محدودیت‌هایی در خدمات پس از فروش و کیفیت قطعات، تجربه مالکیت را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۴۱۷۷۷
| |
1908 بازدید

فیدلیتی پرستیژ؛ وقتی وعده‌ها با واقعیت رانندگی روبه‌رو می‌شوند

به گزارش تابناک؛فیدلیتی پرستیژ، نسخه ارتقایافته و لوکس‌تر از فیدلیتی پرایم که توسط بهمن موتور وارد بازار ایران شده، وقتی پشت فرمان می‌نشینی، حس می‌کنی با یک خودروی خانوادگی-لوکس سروکار داری که می‌تواند مسیرهای شهری و جاده‌ای را قابل تحمل‌تر کند. اما واقعیت این است که تمام چیزهایی که تبلیغ می‌شوند، در عمل همیشه همان‌قدر دلنشین نیستند و تجربه رانندگی نشان می‌دهد که فیدلیتی پرستیژ ترکیبی از مزایا و محدودیت‌هاست.

موتور این خودرو،  ۱.۶ لیتری توربو چهار سیلندر است که حدود ۱۹۷ اسب‌بخار قدرت و ۲۹۰ نیوتن‌متر گشتاور بین دورهای ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ ارائه می‌دهد. نیرو به چرخ‌های جلو منتقل می‌شود و گیربکس دوکلاچه ۷ سرعته عملکرد نسبتا روانی دارد، اما وقتی ناگهان در ترافیک بخواهی سبقت بگیری، کمی مکث دارد و یادآور محدودیت‌های خودرو در شرایط واقعی است. مخزن سوخت ۵۷ لیتری خودرو برای مسیرهای طولانی کافی است و مصرف ترکیبی کارخانه حدود ۸ لیتر در صد کیلومتر اعلام شده، اما در مسیرهای پرترافیک و رانندگی معمولی شهری، تجربه من نشان داد که مصرف به ۱۱ تا ۱۲ لیتر می‌رسد.

فیدلیتی پرستیژ؛ وقتی وعده‌ها با واقعیت رانندگی روبه‌رو می‌شوند

 تجربه رانندگی و مشخصات فنی

کابین فیدلیتی پرستیژ جادار و راحت است. فاصله محوری ۲۷۴۵ میلی‌متر و طول تقریبی ۴.۷ متر، فضای کافی برای ۵ تا ۷ سرنشین فراهم می‌کند. سیستم تعلیق جلو مک‌فرسون و عقب چندمیله‌ای سواری نرم ارائه می‌دهد، هرچند در دست‌اندازهای شدید لرزش کمی به کابین منتقل می‌شود. فرمان حساس به سرعت، در رانندگی روزمره نرم و راحت است، اما در پیچ‌های تند کمی سبک است و حس کامل کنترل خودرو را منتقل نمی‌کند. صندلی‌ها راحت و ارگونومیک هستند و دید راننده به خوبی طراحی شده است.

سواری فیدلیتی پرستیژ بیشتر برای آرامش و راحتی است تا هیجان رانندگی. موتور توربو در شرایط عادی عملکرد مناسبی دارد و شتاب متوسط خوبی ارائه می‌دهد، اما برای رانندگی اسپرت یا سبقت‌های ناگهانی، محدودیت‌هایی مشاهده می‌شود. سیستم ترمز و پایداری خودرو در حد استاندارد است و برای مسیرهای شهری و بزرگراهی کافی است، اما نباید انتظار عملکرد فوق حرفه‌ای در پیچ‌های شدید یا شرایط نامساعد جاده‌ای را داشت. امکانات ایمنی شامل کنترل پایداری و کشش، ترمز اضطراری، ترمز پارک برقی و سیستم Isofix برای صندلی کودک است و در رانندگی روزمره کافی به نظر می‌رسد.

مصرف سوخت ترکیبی، بسته به سبک رانندگی متفاوت است؛ در تجربه شخصی من در مسیرهای پرترافیک تهران و جاده‌های بین‌شهری، مصرف واقعی حدود ۱۰ تا ۱۱ لیتر در صد کیلومتر بود که نسبت به اعلام کارخانه بالاتر است. گیربکس دوکلاچه در سرعت‌های پایین و ترافیک کمی تأخیر دارد، اما در مسیر آزاد و بزرگراه عملکرد روانی دارد و تغییر دنده‌ها نسبتا سریع و نرم انجام می‌شوند. موتور توربو همچنین در سربالایی‌ها توان کافی دارد و برای خانواده‌ها یا کسانی که بار حمل می‌کنند، مناسب است.

فیدلیتی پرستیژ؛ وقتی وعده‌ها با واقعیت رانندگی روبه‌رو می‌شوند

 مزایا، محدودیت‌ها و خدمات پس از فروش

مزایای فیدلیتی پرستیژ واضح هستند: کابین جادار و راحت، موتور توربو با شتاب مناسب، امکانات رفاهی بالا، طراحی مدرن و ارگونومی قابل قبول. اما محدودیت‌ها هم به همان اندازه محسوس هستند؛ تأخیر گیربکس در شرایط خاص، مصرف سوخت بالاتر از انتظار و کیفیت برخی جزئیات داخلی که با نام «پرستیژ» همخوانی ندارد، نکاتی هستند که باید پیش از خرید در نظر گرفته شوند.

یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌ها، خدمات پس از فروش است. بهمن موتور در تأمین قطعات تخصصی و انجام تعمیرات کمی کند عمل می‌کند. مالک‌هایی که با آن‌ها صحبت کردم، بارها تأکید کردند که وقتی قطعه‌ای خراب شود، تحویل آن طولانی است و پاسخ نمایندگی‌ها همیشه دقیق نیست. این وضعیت تجربه مالکیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و با هزینه نگهداری موتور توربو ترکیب می‌شود تا بخشی از تجربه رانندگی لذت‌بخش خودرو تحت‌الشعاع قرار گیرد. کیفیت برخی پلاستیک‌ها و جزئیات داخلی هم آن‌قدر بالا نیست که با تبلیغات «پرستیژ» همخوانی داشته باشد و این نکته‌ای است که اکثر دارندگان واقعی به آن اشاره می‌کنند.

فیدلیتی پرستیژ؛ وقتی وعده‌ها با واقعیت رانندگی روبه‌رو می‌شوند

در تجربه شخصی خودم، فیدلیتی پرستیژ خودرویی است که در مسیرهای شهری و جاده‌ای توانایی خوبی دارد و تجربه رانندگی نسبتا نرم و قابل قبولی ارائه می‌دهد. اما باید واقع‌بین بود؛ مزایای موتور و امکانات رفاهی مشهودند، اما مشکلات خدمات پس از فروش، کیفیت بعضی قطعات و مصرف سوخت بالا، بخش‌هایی هستند که قبل از خرید باید در نظر گرفته شوند. تجربه مالکیت واقعی نشان داده که خودرو وعده بزرگی داده، ولی هنوز به سطح کامل یک کراس‌اوور بدون دغدغه نرسیده است.

شتاب  این خودرو خوب است و کابین راحتی دارد ، اما وقتی قطعه‌ای خراب شود تازه متوجه می‌شوی که مالک بودن فقط نشستن پشت فرمان نیست، از من به شما خبر !

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بهمن موتور فیدلیتی خودرو گروه بهمن خودرو چینی ماشین ماشین کلیک
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت فروش نقدی دو خودرو دیگنیتی و فیدلیتی اعلام شد
ظاهر لوکس، باطن چینی؛ واقعیت فنی لاماری ایما در ایران
خودروهایی که برندهای خود را از ورشکستگی نجات دادند؛ از پژو ۲۰۵ تا مرسدس EQS
ارائه خدمات متنوع به همراه تخفیف بهمن موتور در طرح تابستان ۱۴۰۱
ظاهر فریبنده، قلب اقتصادی؛ نگاهی واقع‌بینانه به تیگارد X35 ساخت بایک
وقتی تویوتا اصالتش را در چین جا گذاشت؛ نگاهی فنی به لوین ساخت چین
رشد بخش خصوصی در دوران تحریم قابل تمجید است
ضرورت واگذاری خودروسازی‌های دولتی به بخش خصوصی
بازدید معاون امور صنایع و نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس از کارخانه بهمن موتور
فیدلیتی (جتور X70) در لیست ده خودرو SUV پرفروش بازار چین
دومین مرحله فروش فیدلیتی به اتمام رسید
کراس‌اوور؛ پلی بین خودروهای سواری و شاسی‌بلند
عرضه محصولات متنوع، شاخص تمایز بهمن موتور در 1400
سال 1400، پر محصول ترین سال گروه بهمن
آیا قیمت خودروهای مونتاژی گران تر از کشور چین به فروش می رسد؟/ اختلاف قیمت 4 برابری حقیقت دارد؟
از نسخه دیگنیتی دریم تا خودروی هیبریدی و کامیون 3.5 تن باری
با افزایش تولید پاسخگوی نیاز متقاضیان خواهیم بود
فروش مرحله دوم فیدلیتی در پنجم مرداد ماه
تاریخ جدید فروش فیدلیتی و دیگنیتی پرایم اعلام شد
فیدلیتی بهمن موتور هم 5 ستاره کیفی شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
تصاویر ورود خودروهای نظامی روس به ایران
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۴۵ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۲ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۵ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۳ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۵۰ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005d3Z
tabnak.ir/005d3Z