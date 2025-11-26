فیدلیتی پرستیژ، نسخه لوکس فیدلیتی پرایم، با طراحی مدرن و امکانات رفاهی جذاب وارد بازار ایران شده است، اما تجربه رانندگی واقعی نشان می‌دهد که قدرت موتور، فضای جادار و فناوری‌های رفاهی تنها بخشی از ماجرا هستند و محدودیت‌هایی در خدمات پس از فروش و کیفیت قطعات، تجربه مالکیت را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

به گزارش تابناک؛فیدلیتی پرستیژ، نسخه ارتقایافته و لوکس‌تر از فیدلیتی پرایم که توسط بهمن موتور وارد بازار ایران شده، وقتی پشت فرمان می‌نشینی، حس می‌کنی با یک خودروی خانوادگی-لوکس سروکار داری که می‌تواند مسیرهای شهری و جاده‌ای را قابل تحمل‌تر کند. اما واقعیت این است که تمام چیزهایی که تبلیغ می‌شوند، در عمل همیشه همان‌قدر دلنشین نیستند و تجربه رانندگی نشان می‌دهد که فیدلیتی پرستیژ ترکیبی از مزایا و محدودیت‌هاست.

موتور این خودرو، ۱.۶ لیتری توربو چهار سیلندر است که حدود ۱۹۷ اسب‌بخار قدرت و ۲۹۰ نیوتن‌متر گشتاور بین دورهای ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ ارائه می‌دهد. نیرو به چرخ‌های جلو منتقل می‌شود و گیربکس دوکلاچه ۷ سرعته عملکرد نسبتا روانی دارد، اما وقتی ناگهان در ترافیک بخواهی سبقت بگیری، کمی مکث دارد و یادآور محدودیت‌های خودرو در شرایط واقعی است. مخزن سوخت ۵۷ لیتری خودرو برای مسیرهای طولانی کافی است و مصرف ترکیبی کارخانه حدود ۸ لیتر در صد کیلومتر اعلام شده، اما در مسیرهای پرترافیک و رانندگی معمولی شهری، تجربه من نشان داد که مصرف به ۱۱ تا ۱۲ لیتر می‌رسد.

تجربه رانندگی و مشخصات فنی

کابین فیدلیتی پرستیژ جادار و راحت است. فاصله محوری ۲۷۴۵ میلی‌متر و طول تقریبی ۴.۷ متر، فضای کافی برای ۵ تا ۷ سرنشین فراهم می‌کند. سیستم تعلیق جلو مک‌فرسون و عقب چندمیله‌ای سواری نرم ارائه می‌دهد، هرچند در دست‌اندازهای شدید لرزش کمی به کابین منتقل می‌شود. فرمان حساس به سرعت، در رانندگی روزمره نرم و راحت است، اما در پیچ‌های تند کمی سبک است و حس کامل کنترل خودرو را منتقل نمی‌کند. صندلی‌ها راحت و ارگونومیک هستند و دید راننده به خوبی طراحی شده است.

سواری فیدلیتی پرستیژ بیشتر برای آرامش و راحتی است تا هیجان رانندگی. موتور توربو در شرایط عادی عملکرد مناسبی دارد و شتاب متوسط خوبی ارائه می‌دهد، اما برای رانندگی اسپرت یا سبقت‌های ناگهانی، محدودیت‌هایی مشاهده می‌شود. سیستم ترمز و پایداری خودرو در حد استاندارد است و برای مسیرهای شهری و بزرگراهی کافی است، اما نباید انتظار عملکرد فوق حرفه‌ای در پیچ‌های شدید یا شرایط نامساعد جاده‌ای را داشت. امکانات ایمنی شامل کنترل پایداری و کشش، ترمز اضطراری، ترمز پارک برقی و سیستم Isofix برای صندلی کودک است و در رانندگی روزمره کافی به نظر می‌رسد.

مصرف سوخت ترکیبی، بسته به سبک رانندگی متفاوت است؛ در تجربه شخصی من در مسیرهای پرترافیک تهران و جاده‌های بین‌شهری، مصرف واقعی حدود ۱۰ تا ۱۱ لیتر در صد کیلومتر بود که نسبت به اعلام کارخانه بالاتر است. گیربکس دوکلاچه در سرعت‌های پایین و ترافیک کمی تأخیر دارد، اما در مسیر آزاد و بزرگراه عملکرد روانی دارد و تغییر دنده‌ها نسبتا سریع و نرم انجام می‌شوند. موتور توربو همچنین در سربالایی‌ها توان کافی دارد و برای خانواده‌ها یا کسانی که بار حمل می‌کنند، مناسب است.

مزایا، محدودیت‌ها و خدمات پس از فروش

مزایای فیدلیتی پرستیژ واضح هستند: کابین جادار و راحت، موتور توربو با شتاب مناسب، امکانات رفاهی بالا، طراحی مدرن و ارگونومی قابل قبول. اما محدودیت‌ها هم به همان اندازه محسوس هستند؛ تأخیر گیربکس در شرایط خاص، مصرف سوخت بالاتر از انتظار و کیفیت برخی جزئیات داخلی که با نام «پرستیژ» همخوانی ندارد، نکاتی هستند که باید پیش از خرید در نظر گرفته شوند.

یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌ها، خدمات پس از فروش است. بهمن موتور در تأمین قطعات تخصصی و انجام تعمیرات کمی کند عمل می‌کند. مالک‌هایی که با آن‌ها صحبت کردم، بارها تأکید کردند که وقتی قطعه‌ای خراب شود، تحویل آن طولانی است و پاسخ نمایندگی‌ها همیشه دقیق نیست. این وضعیت تجربه مالکیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و با هزینه نگهداری موتور توربو ترکیب می‌شود تا بخشی از تجربه رانندگی لذت‌بخش خودرو تحت‌الشعاع قرار گیرد. کیفیت برخی پلاستیک‌ها و جزئیات داخلی هم آن‌قدر بالا نیست که با تبلیغات «پرستیژ» همخوانی داشته باشد و این نکته‌ای است که اکثر دارندگان واقعی به آن اشاره می‌کنند.

در تجربه شخصی خودم، فیدلیتی پرستیژ خودرویی است که در مسیرهای شهری و جاده‌ای توانایی خوبی دارد و تجربه رانندگی نسبتا نرم و قابل قبولی ارائه می‌دهد. اما باید واقع‌بین بود؛ مزایای موتور و امکانات رفاهی مشهودند، اما مشکلات خدمات پس از فروش، کیفیت بعضی قطعات و مصرف سوخت بالا، بخش‌هایی هستند که قبل از خرید باید در نظر گرفته شوند. تجربه مالکیت واقعی نشان داده که خودرو وعده بزرگی داده، ولی هنوز به سطح کامل یک کراس‌اوور بدون دغدغه نرسیده است.

شتاب این خودرو خوب است و کابین راحتی دارد ، اما وقتی قطعه‌ای خراب شود تازه متوجه می‌شوی که مالک بودن فقط نشستن پشت فرمان نیست، از من به شما خبر !