En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

«۱۲ دقیقه تا آینده؛ ورود خودرو‌های فوق‌سریع برقی ایکس‌پنگ به ایران»

در سال‌هایی که بازار خودروهای برقی به شکل بی‌سابقه‌ای در جهان در حال رشد است، ورود برند چینی ایکس‌پنگ (Xpeng) به ایران را می‌توان خبری مهم و حتی نقطه‌عطفی در مسیر تحول صنعت خودروی کشور دانست. البته که شخصا از این اسباب بازی های بی سر وصدای برقی خوشم نمی آید . برندی که در چین به «تسلا‌ی شرقی» معروف شده و با محصولاتی پیشرفته، هوشمند و سریع در حال رقابت مستقیم با غول‌های جهانی است. اکنون، حضور خودروهای ایکس‌پنگ در ایران می‌تواند نه‌تنها بازار داخلی را به چالش بکشد، بلکه نگاهی تازه به آینده برقی کشور ایجاد کند.
کد خبر: ۱۳۳۳۷۰۱
| |
1080 بازدید
|
۴
«۱۲ دقیقه تا آینده؛ ورود خودرو‌های فوق‌سریع برقی ایکس‌پنگ به ایران»
به گزارش تابناک؛ایکس‌پنگ یکی از جوان‌ترین، اما سریع‌ترین شرکت‌های خودروسازی در چین است که با تکیه بر فناوری هوش مصنوعی، رانندگی خودکار و معماری برق ۸۰۰ ولتی، محصولاتی عرضه کرده که در بسیاری از بازار‌های جهانی تحسین شده‌اند. طبق گزارش بیت‌ران، چندین مدل از خودرو‌های این برند شامل G۹، G۶، P۷ و Mona توسط شرکتی با نام «ایکس‌موتورز» به کشور وارد شده‌اند؛ اتفاقی که اگرچه هنوز در مراحل اولیه است، اما می‌تواند بازار محدود و در حال شکل‌گیری خودرو‌های برقی در ایران را زیر و رو کند.
 
اتفاقی که  بیش از همه توجه ها را جلب کرده، توان شارژ فوق سریع این خودروهاست. گفته می‌شود نسخه‌های جدید ایکس‌پنگ قادرند در کمتر از ۱۲ دقیقه از ۱۰ تا ۸۰ درصد شارژ شوند، رقمی که حتی در سطح جهانی هم خیره‌کننده است. این قابلیت، همراه با برد حرکتی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر، می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های رایج درباره محدودیت خودرو‌های برقی را از بین ببرد. در کشوری مانند ایران که زیرساخت شارژ عمومی هنوز بسیار محدود است، چنین ویژگی‌ای می‌تواند عامل کلیدی در موفقیت یا شکست این برند باشد؛ زیرا هرچه زمان شارژ کوتاه‌تر شود، نیاز به ایستگاه‌های متعدد کمتر احساس می‌شود.
«۱۲ دقیقه تا آینده؛ ورود خودرو‌های فوق‌سریع برقی ایکس‌پنگ به ایران»
مدل‌های وارد شده نیز هر کدام بخشی از شخصیت فناوری‌محور ایکس‌پنگ را نمایندگی می‌کنند. G۹، شاسی‌بلندی لوکس با دو پیشرانه و مجموع توان بیش از ۵۷۰ اسب بخار است و ظرف تنها ۴.۲ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد. طراحی داخلی آن، پر از نمایشگر‌های یکپارچه و فناوری‌های کمک‌راننده سطح بالا است؛ سیستمی که عملاً رانندگی نیمه‌خودران را ممکن می‌سازد. G۶ نیز نسخه اقتصادی‌تر، اما با همان تکنولوژی معماری ۸۰۰ ولتی است که برای استفاده شهری طراحی شده و ظاهری مدرن‌تر دارد. در سوی دیگر، P۷ به‌عنوان سدان اسپرت برند، ترکیبی از ظرافت و کارایی را ارائه می‌دهد؛ و Mona M۰۳ با ابعاد کوچکتر و قیمت رقابتی‌تر، گزینه‌ای برای بازار انبوه به‌شمار می‌رود.
 
با وجود جذابیت‌های فنی، پرسش مهم این است که بازار ایران تا چه حد آماده پذیرش چنین فناوری‌ای است؟ هنوز شبکه‌ای گسترده از شارژر‌های پرسرعت در کشور وجود ندارد و در حالی که خود ایکس‌پنگ از سیستم شارژ اختصاصی بهره می‌برد، مشخص نیست در ایران چه زیرساختی برای استفاده از آن فراهم می‌شود. بدون این زیرساخت، تمام مزیت فنی شارژ ۱۲ دقیقه‌ای عملاً بی‌اثر خواهد شد. از سوی دیگر، خدمات پس از فروش و تامین قطعات برای خودرو‌های برقی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در تجربه‌ی برند‌های دیگر نیز مشاهده شده است.
«۱۲ دقیقه تا آینده؛ ورود خودرو‌های فوق‌سریع برقی ایکس‌پنگ به ایران»
 
اما در سوی مثبت ماجرا، ورود ایکس‌پنگ می‌تواند رقابتی جدی میان واردکنندگان خودرو‌های برقی ایجاد کند. تاکنون برند‌هایی مانند BYD و برخی مدل‌های تسلا به شکل محدود در کشور دیده شده‌اند، اما هیچ‌کدام از نظر فناوری بومی و قیمت، توازن مناسبی نداشته‌اند. ایکس‌پنگ در بازار جهانی به‌خاطر نسبت قیمت به امکانات خود شناخته می‌شود؛ یعنی خریدار، خودرویی در سطح تسلا دریافت می‌کند، اما با قیمتی به‌مراتب کمتر. اگر سیاست‌گذاران بتوانند تعرفه واردات و قوانین فنی را به شکل منطقی تنظیم کنند، احتمال دارد خودرو‌های برقی ایکس‌پنگ بتوانند بخشی از بازار طبقه متوسط ایران را نیز جذب کنند.
 
از نگاهی دیگر ، این ورود پیام روشنی برای خودروسازان داخلی دارد: دوران احتکار تکنولوژی و تولید خودرو‌های با فناوری قدیمی به پایان رسیده است. حضور محصولاتی با سیستم‌های رانندگی خودکار، هوش مصنوعی، و شارژ فوق سریع در ایران می‌تواند سطح توقع مصرف‌کننده ایرانی را به شکل محسوسی بالا ببرد. خودروسازان داخلی اگر نتوانند با این موج جهانی هم‌سو شوند، ناچار به عقب‌نشینی از بخش بزرگی از بازار خواهند شد.
«۱۲ دقیقه تا آینده؛ ورود خودرو‌های فوق‌سریع برقی ایکس‌پنگ به ایران»
البته، هنوز معلوم نیست که این واردات در چه تعدادی انجام می‌شود و آیا برنامه‌ای برای مونتاژ یا تولید داخلی در آینده وجود دارد یا نه. تجربه نشان داده اگر چنین پروژه‌هایی با مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق همراه نباشند، ممکن است تنها به واردات چند دستگاه نمایشی ختم شوند و تاثیری واقعی بر بازار نگذارند. با این حال، حتی حضور محدود ایکس‌پنگ نیز می‌تواند به‌نوعی نمایش فناوری و الهام‌بخش تغییر باشد.
«۱۲ دقیقه تا آینده؛ ورود خودرو‌های فوق‌سریع برقی ایکس‌پنگ به ایران»
شاید بتوان گفت ایکس‌پنگ تنها یک برند نیست؛ بلکه نمادی از نسل جدید خودرو‌های برقی هوشمند است که مرز بین خودرو و ربات را کمرنگ کرده‌اند. اگر ایران بتواند از این فرصت برای توسعه زیرساخت شارژ، انتقال فناوری و آموزش نیروی متخصص استفاده کند، البته اگر بتواند آن هم با این حجم از ناترازی انرژی و قطعی برق ، شاید بتوان گفت ورود ایکس‌پنگ سرآغاز فصلی تازه در صنعت خودروی کشور است؛ فصلی که در آن سرعت، هوش مصنوعی و پاکی محیط زیست به جای مونتاژ و بنزین می‌نشیند. اما اگر مانند بسیاری از تجربه‌های پیشین، این حضور تنها به چند تصویر تبلیغاتی محدود شود، ما باز هم فقط تماشاگر عبور آینده از کنارمان خواهیم بود و باید با چهار سیلندر های یک و نیم لیتری مونتاژی چینی به سر کنیم !
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایکس پنگ چین خودروی برقی ماشین کلیک ایران خودروسازی‌ تسلا ایلان ماسک
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ساخت ربات مستخدم، بلند پروازی بعدی «ایلان ماسک» +ویدیو
پشیمانی ماسک از فروش سهام تسلا و خرید توییتر!
جمعیت «ربات‌های انسان‌نما» از انسان‌ها بیشتر می‌شود!
ایلان ماسک یک شبه ۱۵ میلیارد دلار ثروتمندتر شد
یک تاجر فرانسوی ثروتمندترین مرد جهان
بدترین عملکرد هفتگی تسلا با تصمیم جنجالی ایلان ماسک
جابجایی پپسی با تسلا
ایلان ماسک: در مغز بچه خودم هم تراشه می‌گذارم
با یک اشاره ایلان ماسک بیت کوین باز هم فروریخت
ایران خودرو ؛ تجلی ادعای های پوچ و خیالی
ماسک: برای خرید توییتر پول اضافی دادم
سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری بنز در آمریکا
ایلان ماسک: هرچه دلم بخواهد می‌گویم!
هک یک خودروی تسلا از فاصله 12 مایلی! +ویدیو
سقوط آنی تسلا
ثروت بنیانگذار تسلا از ۲۰۰ میلیارد دلار عبور کرد
رقیب تسلا از چین ظهور کرد/ عکس
تست و بررسی دنا پلاس ایران خودرو/ از دور دل می برد و از نزدیک
ایلان ماسک بزرگترین سهامدار توییتر شد
غیرممکن است دولت‌ها بتوانند رمزارزها را نابود کنند!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
1
0
پاسخ
زیرساختش در کشور ما فراهم نیست بنابراین فعلا نمیتونه کارایی داشته باشه
سروش رضائیه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
2
پاسخ
تا زمانیکه تولید خودرو از انحصاری باشد و خصوصی سازی و رقابتی نشود وضعیت از این که هست بدتر خواهد شد.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
0
پاسخ
عزیز حتی در کشورهای خارجی و غربی هم خودروهای برقی حداقل تا 30 سال اینده جایگاهی ندارند ایران شناور روی سوخت فسیلی که جای خود را دارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
0
پاسخ
محصول جدید واسه چاپیدن ملت
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۲۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۶ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۷۹ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۷۶ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۶ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۶۶ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۲ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005axJ
tabnak.ir/005axJ