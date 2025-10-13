به گزارش تابناک؛ایکسپنگ یکی از جوانترین، اما سریعترین شرکتهای خودروسازی در چین است که با تکیه بر فناوری هوش مصنوعی، رانندگی خودکار و معماری برق ۸۰۰ ولتی، محصولاتی عرضه کرده که در بسیاری از بازارهای جهانی تحسین شدهاند. طبق گزارش بیتران، چندین مدل از خودروهای این برند شامل G۹، G۶، P۷ و Mona توسط شرکتی با نام «ایکسموتورز» به کشور وارد شدهاند؛ اتفاقی که اگرچه هنوز در مراحل اولیه است، اما میتواند بازار محدود و در حال شکلگیری خودروهای برقی در ایران را زیر و رو کند.
اتفاقی که بیش از همه توجه ها را جلب کرده، توان شارژ فوق سریع این خودروهاست. گفته میشود نسخههای جدید ایکسپنگ قادرند در کمتر از ۱۲ دقیقه از ۱۰ تا ۸۰ درصد شارژ شوند، رقمی که حتی در سطح جهانی هم خیرهکننده است. این قابلیت، همراه با برد حرکتی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر، میتواند بسیاری از دغدغههای رایج درباره محدودیت خودروهای برقی را از بین ببرد. در کشوری مانند ایران که زیرساخت شارژ عمومی هنوز بسیار محدود است، چنین ویژگیای میتواند عامل کلیدی در موفقیت یا شکست این برند باشد؛ زیرا هرچه زمان شارژ کوتاهتر شود، نیاز به ایستگاههای متعدد کمتر احساس میشود.
مدلهای وارد شده نیز هر کدام بخشی از شخصیت فناوریمحور ایکسپنگ را نمایندگی میکنند. G۹، شاسیبلندی لوکس با دو پیشرانه و مجموع توان بیش از ۵۷۰ اسب بخار است و ظرف تنها ۴.۲ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت میرسد. طراحی داخلی آن، پر از نمایشگرهای یکپارچه و فناوریهای کمکراننده سطح بالا است؛ سیستمی که عملاً رانندگی نیمهخودران را ممکن میسازد. G۶ نیز نسخه اقتصادیتر، اما با همان تکنولوژی معماری ۸۰۰ ولتی است که برای استفاده شهری طراحی شده و ظاهری مدرنتر دارد. در سوی دیگر، P۷ بهعنوان سدان اسپرت برند، ترکیبی از ظرافت و کارایی را ارائه میدهد؛ و Mona M۰۳ با ابعاد کوچکتر و قیمت رقابتیتر، گزینهای برای بازار انبوه بهشمار میرود.
با وجود جذابیتهای فنی، پرسش مهم این است که بازار ایران تا چه حد آماده پذیرش چنین فناوریای است؟ هنوز شبکهای گسترده از شارژرهای پرسرعت در کشور وجود ندارد و در حالی که خود ایکسپنگ از سیستم شارژ اختصاصی بهره میبرد، مشخص نیست در ایران چه زیرساختی برای استفاده از آن فراهم میشود. بدون این زیرساخت، تمام مزیت فنی شارژ ۱۲ دقیقهای عملاً بیاثر خواهد شد. از سوی دیگر، خدمات پس از فروش و تامین قطعات برای خودروهای برقی یکی از مهمترین چالشهایی است که در تجربهی برندهای دیگر نیز مشاهده شده است.
اما در سوی مثبت ماجرا، ورود ایکسپنگ میتواند رقابتی جدی میان واردکنندگان خودروهای برقی ایجاد کند. تاکنون برندهایی مانند BYD و برخی مدلهای تسلا به شکل محدود در کشور دیده شدهاند، اما هیچکدام از نظر فناوری بومی و قیمت، توازن مناسبی نداشتهاند. ایکسپنگ در بازار جهانی بهخاطر نسبت قیمت به امکانات خود شناخته میشود؛ یعنی خریدار، خودرویی در سطح تسلا دریافت میکند، اما با قیمتی بهمراتب کمتر. اگر سیاستگذاران بتوانند تعرفه واردات و قوانین فنی را به شکل منطقی تنظیم کنند، احتمال دارد خودروهای برقی ایکسپنگ بتوانند بخشی از بازار طبقه متوسط ایران را نیز جذب کنند.
از نگاهی دیگر ، این ورود پیام روشنی برای خودروسازان داخلی دارد: دوران احتکار تکنولوژی و تولید خودروهای با فناوری قدیمی به پایان رسیده است. حضور محصولاتی با سیستمهای رانندگی خودکار، هوش مصنوعی، و شارژ فوق سریع در ایران میتواند سطح توقع مصرفکننده ایرانی را به شکل محسوسی بالا ببرد. خودروسازان داخلی اگر نتوانند با این موج جهانی همسو شوند، ناچار به عقبنشینی از بخش بزرگی از بازار خواهند شد.
البته، هنوز معلوم نیست که این واردات در چه تعدادی انجام میشود و آیا برنامهای برای مونتاژ یا تولید داخلی در آینده وجود دارد یا نه. تجربه نشان داده اگر چنین پروژههایی با مدیریت و برنامهریزی دقیق همراه نباشند، ممکن است تنها به واردات چند دستگاه نمایشی ختم شوند و تاثیری واقعی بر بازار نگذارند. با این حال، حتی حضور محدود ایکسپنگ نیز میتواند بهنوعی نمایش فناوری و الهامبخش تغییر باشد.
شاید بتوان گفت ایکسپنگ تنها یک برند نیست؛ بلکه نمادی از نسل جدید خودروهای برقی هوشمند است که مرز بین خودرو و ربات را کمرنگ کردهاند. اگر ایران بتواند از این فرصت برای توسعه زیرساخت شارژ، انتقال فناوری و آموزش نیروی متخصص استفاده کند، البته اگر بتواند آن هم با این حجم از ناترازی انرژی و قطعی برق ، شاید بتوان گفت ورود ایکسپنگ سرآغاز فصلی تازه در صنعت خودروی کشور است؛ فصلی که در آن سرعت، هوش مصنوعی و پاکی محیط زیست به جای مونتاژ و بنزین مینشیند. اما اگر مانند بسیاری از تجربههای پیشین، این حضور تنها به چند تصویر تبلیغاتی محدود شود، ما باز هم فقط تماشاگر عبور آینده از کنارمان خواهیم بود و باید با چهار سیلندر های یک و نیم لیتری مونتاژی چینی به سر کنیم !