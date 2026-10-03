برخی منابع گزارش دادند اخیرا آمریکا تمام تلاش خود را به کار گرفته که بتواند کانال ارتباطی مستقیم با حزب‌الله لبنان ایجاد کند،‌ ولی موفق نشده است.

به گزارش تابناک، روزنامه الاخبار لبنان به نقل از منابع خود گزارش داد، آمریکاییها از ایده‌هایی صحبت می‌کنند که «تام باراک»، سفیر آمریکا در ترکیه، اواخر ماه اوت گذشته مطرح کرد.

باراک گفته بوده که باید «حزب‌الله و ایران در هرگونه توافق یا مذاکره مستقیم، باید مشارکت داده شوند؛ زیرا صرف گرد هم آوردن سایر طرف‌های لبنانی دور یک میز، مشکل را به‌تنهایی حل نمی‌کند».

سخنان باراک موجب اعتراضاتی در داخل و خارج آمریکا، در منطقه و لبنان شد و این مسئله باعث شد بعداً مواضعی در جهت «توضیح و رفع سوءتفاهم» مطرح کند.

الاخبار گزارش داد تلاش‌ها و پیام‌های متعددی از سوی میانجی‌گران منطقه ای و بین‌المللی و هیئت‌های دیپلماتیک برای ایجاد کانال ارتباطی مستقیم بین واشنگتن و حزب‌الله صورت گرفت.

بنا بر این گزارش، علی الزیدی نخست‌وزیر عراق بیشترین تلاش را در این زمینه انجام داده است. میشل عیسی، سفیر آمریکا در بیروت هم، بلافاصله پس از بازگشت شیخ علی الخطيب، نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعی، از ایران و عراق در اوایل سپتامبر گذشته و چند روز پس از اظهارات براک، با او دیدار کرد.

به گزارش الاخبار، آمریکایی‌ها معتقدند که تجربه گفت‌وگوی مستقیم با طالبان، انصارالله یمن و برخی گروه‌های عراقی را می‌توان در خصوص حزب‌الله در لبنان نیز پیاده کرد.

وحشت دولت لبنان از هر گونه مذاکره حزب الله با آمریکا

بنا بر این گزارش، در تجربه اخیر یمن، واشنگتن پس از حدود دو ماه بمباران و حمله انصارالله به برخی ناوهای آمریکایی، توانست با این گروه به یک توافق امنیتی مبنی بر عدم تجاوز متقابل دست یابد که تاکنون نقض نشده است.

الاخبار همچنین خبر داد برخی طرفها سعی دارند این گونه به حزب الله القا کنند که «ارتباط مستقیم بهتر از میانجی‌گری است»، به کاهش تنش و طرح مطالبات دو طرف کمک می‌کند و «نوعی تعادل داخلی با قدرت سیاسی، به نمایندگی جوزف عون و نواف سلام، ایجاد می‌کند» و مانع از این می‌شود که این مقامات لبنانی، معاملاتی با آمریکایی‌ها به زیان حزب‌الله انجام دهند.

به گزارش این روزنامه، منابع مطلع تأکید می‌کنند که امتناع حزب‌الله از ارتباط مستقیم با آمریکایی‌ها در مرحله کنونی، ملاحظات خاصی است؛ دولت لبنان اما نگران هر گونه مذاکره بین واشنگتن و حزب‌الله است؛ زیرا معتقد است با این کار کارت انحصار رابطه با آمریکایی‌ها را از دست خواهد داد.

به گفته این منابع، حزب الله تأکید دارد هر گونه تماس مستقیم با آمریکا به نتیجه منتهی نخواهد شد و هیچ تضمینی در این خصوص وجود ندارد.

چرایی رد مذاکره با آمریکا از سوی حزب الله

ملاحظه دوم حزب الله اما بی اعتمای این جنبش به هدفی است که دولت آمریکا از این مذاکرات دارد؛ زیرا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هم یکی از علتهایی است که دولت آمریکا در پی این مذاکرات است. به هر حال، دونالد ترامپ هم به تازگی از تماس و توافق با «دشمنان آمریکا» خبر داد تا از این مسئله به عنوان تبلیغات در کارزار انتخاباتی خود استفاده کند.

این منابع خبر دادند، حزب الله هیچ اطمینانی به مقاصد دولت آمریکا ندارد و معتقد است هیچ شاخص جدی وجود ندارد که نشان دهد دولت آمریکا بخواهد از نفوذ خود برای توقف تجاوزات اسرائیل به لبنان استفاده کند و به این رژیم برای خروج از جنوب لبنان،‌ اعمال فشار داشته باشد.

به گفته این منابع، آمریکا طی جنگ جاری، از دولت اسرائیل حمایت بی‌سابقه‌ای داشته و در مقابل، تمام تلاش خود را به کار گرفت تا حزب الله را خلع سلاح کند و اسرائیل هم امتیازی در ازای آن ندهد.

منابع آگاه خبر دادند حزب الله هیچ اعتمای به دولت کنونی آمریکا ندارد؛ زیرا به هیچ یک از توافقهای خود، پایبند نبوده است، حتی با همپیمانانش. ترامپ با «فریبکاری سیاسی» برخورد می‌کند و این مسئله را ابزار مشروعی در روابط بین الملل می‌داند.

به گفته منابع لبنانی، نبود تضمین بین المللی، باعث شده که حزب الله مذاکره با آمریکا را رد کند. لذا حزب الله معتقد است دولت ترامپ با طرح مذاکره مستقیم فقط در پی بهره‌برداری سیاسی و رسانه‌ای در کمپین انتخاباتی خود است.