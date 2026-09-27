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شیخ نعیم قاسم: فلسطین قطب نمای ما خواهد ماند

دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی ضمن تجلیل از مقام شامخ شهیدان سید حسن نصرالله و سیدهاشم صفی الدین گفت: فلسطین قطب نمای ما خواهد ماند.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۴۹
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نعیم قاسم

به گزارش تابناک به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی به مناسبت سالگرد شهیدان سید حسن نصرالله و هاشم صفی الدین به تجلیل از سیدالشهدای مقاومت خطاب به این شهید گفت: شما به سمبل و نمادی برای آزادگان دنیا تبدیل شده اید. شمار رهبر مقاومت بین المللی و الهام بخش آزادگان جهان هستید. شما از میان ما رفتی و آموز هایتان باقی است و نور بخشش شما همچنان به ما عزم و اراده می دهد. شما یک حزب، یک مقاومت و یک جنبش مردمی ثابت قدم و قوی ساختید و ما این مسیر را ادامه خواهیم داد.

وی افزود: شما پرچم فلسطین را برافراشتید و آن را در زندگی ما کاشتید و فلسطین قطب نمای ما خواهد ماند و آزادسازی سرزمین ما اولویت ما خواهد بود.

وی خطاب به سید هاشم صفی الدین نیز بیان کرد: مسیر شما پر از جهاد و کار در حزب الله است و شما یار و یاور سید شهدای امت سید حسن بودید. شما همچنان چراغ راه مقاومت و مبارزان مقاومت خواهید بود.

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