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نتانیاهو: ارتفاعات جنوب لبنان دیگر تهدیدی برای ما نیست

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، مدعی شد ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان دیگر تهدیدی برای اسرائیل محسوب نمی‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۸۸
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نتانیاهو: ارتفاعات علی‌الطاهر لبنان دیگر تهدیدی برای ما نیست

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، مدعی شد ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان دیگر تهدیدی برای اسرائیل محسوب نمی‌شود.

وی همچنین مدعی شد که نظامیان صهیونیست، شمار زیادی از «شبه‌نظامیان» را در این منطقه از بین برده‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی ساعتی قبل مدعی شد که به‌صورت عملیاتی بر زیرساخت‌های وابسته به حزب‌الله در ارتفاعات «علی الطاهر» در جنوب لبنان مسلط شده است.

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بنیامین نتایاهو جنوب لبنان تهدید اسرائیل شبه نظامیان حزب الله
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