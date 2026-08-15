واکنش حزب الله در برابر اقدامات دولت لبنان

جنبش حزب الله لبنان ویدیوی جدیدی خطاب به مخالفان خود و رژیم صهیونیستی با عنوان «مقاومت خواهیم کرد و هرگز تسلیم نخواهیم شد» منتشر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این ویدئو که بخش‌هایی از سخنرانی اخیر شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله به همراه تصاویری از عملیات رزمندگان حزب الله در رویارویی با دشمن صهیونیستی را نشان می‌دهد بر ادامه مقاومت و تسلیم نشدن تاکید دارد.

شیخ نعیم قاسم در این سخنان تاکید کرد: مقاومت مانع تحقق اهداف دشمن شد و به دستیابی به اهداف خود ادامه می‌دهد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان با تأکید بر اینکه مقاومت مانع تحقق اهداف دشمن شده و بر ادامه گزینه‌های خود مصمم است، تصریح کرد: برای ما این جنگ، جنگی تهاجمی و وجودی است و از همین‌رو رویارویی با آن را در قالب یک مقابله عاشورایی و کربلایی طراحی کرده‌ایم.

شیخ نعیم قاسم، اظهار داشت که مقاومت مانع تحقق اهداف دشمن در این نبرد شده و همچنان در مسیر گزینه‌های خود مقتدرانه پیش می‌رود.

وی در این باره خاطرنشان کرد: «هر کسی بر روی تسلیم شدن مقاومت حساب باز کند، تنها بر سرابی تکیه زده است.»

دبیرکل حزب‌الله همچنین گفت: «ما رویارویی با این جنگ را در قالب یک مقابله کربلایی رقم زدیم و هرگز پذیرای تسلیم نیستیم و پابرجا و استوار خواهیم ایستاد.»

شیخ نعیم قاسم با رد هرگونه تجاوز به حاکمیت کشور و تضییع خون شهدا، تصریح کرد: «شهدای ما امانتی را بر عهده ما نهادند که آن را پاس خواهیم داشت و بر آن ادامه خواهیم داد؛ آنان نشان افتخار برای لبنان و آرمان فلسطین هستند.»

وی با بیان اینکه مردم و خانواده‌های مقاومت «تاج سر» حزب‌الله هستند، افزود: «ما در راه شما خواهیم ایستاد و تا آخرین قطره خون خواهیم جنگید و هرگز شما را رها نخواهیم کرد.»

دبیرکل حزب‌الله در ادامه خطاب به رزمندگان مقاومت نیز گفت: «شما تاج سر، نشانه‌های پیروزی، نمونه فداکاری و ایثار و فروغ آزادی و استقلال هستید؛ افتخار ما این است که در کنار شما در نبرد آزادی، عزت و کرامت انسانی قرار داریم.»

وی در پایان تأکید کرد: «به خواست خداوند با پرچم استوار ادامه می‌دهیم؛ باطل یک دور دارد اما حق دورهای بسیار خواهد داشت.»