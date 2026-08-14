انتقاد شدید دبیرکل حزب الله از عملکرد مقامات لبنانی

دبیرکل حزب الله لبنان از عملکرد مقامات لبنانی در قبال مقاومت و مذاکرات با رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

به گزارش تابناک؛ نعیم قاسم در سخنرانی خود به مناسبت سالروز پیروزی در جنگ ژوئیه ۲۰۰۶، با تأکید بر نقش مقاومت در پایان دادن به این جنگ، اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ تحت تأثیر بازدارندگی ناشی از نتایج جنگ قرار داشته است.

نعیم قاسم توافق‌های اخیر را دیکته‌های اسرائیلی توصیف و از عملکرد مقامات لبنانی در قبال مقاومت و مذاکرات انتقاد کرد.

نعیم قاسم جنگ ژوئیه را تجربه‌ای زنده از اهمیت مقاومت توصیف کرد و درباره پیامدهای نبرد «اولی‌البأس» در سال ۲۰۲۴ گفت: «یکی از نتایج این نبرد، توافقی بود که بر اساس آن قرار بود اسرائیل عقب‌نشینی کرده و نقض‌ها متوقف شود و در مقابل، حضور مسلحانه از جنوب رود لیتانی خارج شود؛ اما اسرائیل به هیچ‌یک از مفاد توافق پایبند نمانده است.»

وی در ادامه از عملکرد مقامات لبنانی انتقاد کرد و گفت: طی ۱۵ ماه، مقامات به جای مقابله با دشمن متجاوز، مقاومت را هدف انتقادات خود قرار دادند.

نعیم قاسم اشاره کرد که این مقامات محاسبات و تعهدات دیگری داشتند و تحت قیمومیت قرار گرفته بودند.

دبیرکل حزب‌الله با توصیف تحولات کنونی به‌عنوان جنگی موجودیتی گفت: «مقاومت با رویکردی کربلایی جنگیده است و کسانی که روی تسلیم حساب باز می‌کنند، روی سراب حساب کرده‌اند.»

دبیرکل حزب الله توافق موسوم به توافق چارچوب را مورد انتقاد قرار داد و گفت این توافق نه توافق است و نه چارچوب، بلکه به دیکته‌های اسرائیلی است که مقامات لبنانی آن را امضا کرده‌اند.

وی در ادامه، حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی را عامل امکان‌پذیر شدن اقدامات نظامی این رژیم دانست و گفت:« اسرائیل بدون حمایت آمریکا نمی‌توانست دست به چنین اقدامات وحشیانه و نسل‌کشی بزند.»

قاسم با انتقاد از روند مذاکرات، خطاب به طرف‌های مذاکره‌کننده گفت: «یک دستاورد از هفت دور مذاکرات به ما نشان دهید.»

وی خواستار آن شد که مقامات به مردم بازگردند و شکست خود را بپذیرند.

نعیم قاسم مذاکرات جاری را فاقد نتیجه مثبت دانست و اعلام کرد که این مذاکرات چیزی جز ننگ و سرافکندگی به همراه نخواهد داشت.

نعیم قاسم با اشاره به حملات و فشارهای رژیم صهیونیستی علیه ارتش لبنان، از مقامات این کشور پرسید چگونه می‌پذیرند ارتش هدف حملات و فشارهای این رژیم قرار گیرد و در عین حال تحت نظارت کمیته‌ای قرار داده شود که بر عملکرد آن نظارت و آن را کنترل کند.

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در ادامه با تأکید بر موضع این جنبش در قبال تحولات لبنان گفت: «ما نقض حاکمیت را نمی‌پذیریم، ادامه حضور اسرائیل را نمی‌پذیریم و نمی‌پذیریم که قیمومیت آمریکا تصمیم بگیرد کشور را به تاراج ببرد.»

وی با اشاره به شرایط دشوار کنونی افزود: «با وجود درد و رنج، ما ادامه می‌دهیم؛ باطل یک دور دارد، اما حق، دورهای بسیاری دارد.»

نعیم قاسم درباره سند تفاهم اسلام‌آباد بیان کرد که این سند، از شدت تجاوز رژیم صهیونیستی کاست و این رژیم را به کاهش تنش ملزم کرد؛ هرچند اشغالگران همچنان به اقدامات خود ادامه می‌دهند.

دبیرکل حزب‌الله گفت: «آنچه مردم را بازگرداند، توافق اسلام‌آباد بود.»

وی در ادامه تأکید کرد: «ما در حال دفاع هستیم و این‌ها جنگ‌های دفاعی هستند؛ کسی که جنگ را علیه ما آغاز می‌کند، دشمن است.»

نعیم قاسم با اشاره به نابرابری قدرت میان طرفین گفت: «توازن قدرت وجود ندارد، اما ما تسلیم نمی‌شویم.»

وی بر اهتمام حزب‌الله به حفظ ثبات داخلی لبنان تأکید کرد و گفت باید برای آوارگان، سرپناه و کمک‌های لازم فراهم شود و خسارت‌ها بازسازی شود؛ در این زمینه، دولت مسئول است.

دبیرکل حزب‌الله خطاب به اهل مقاومت گفت: «ما برای شما خواهیم مرد و تا آخرین قطره خون خواهیم جنگید و شما را تنها نخواهیم گذاشت.»

نعیم قاسم از آنها خواست خشم خود را در سینه‌هایشان نگه دارند و برای استفاده از آن در زمان مناسب و در راستای تحقق اهداف و مطالباتشان آماده باشند.

وی همچنین گفت: «خشم شما زمان خود را دارد و می‌تواند منفجر شود؛ بنابراین هرکس تلاش کند علیه مقاومت و مردم مقاومت اقدام کند، باید مسئولیت پیامدهای آن را بپذیرد.»