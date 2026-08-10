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مذاکرات لبنان و رژیم اسرائیل به تعویق افتاد

منابع عبری زبان از تعویق برگزاری دور جدید مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی به دلیل تنش میان طرفین خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۹۴
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اسرائیل و لبنان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سازمان رسانه رژیم صهیونیستی به نقل از برخی منابع اعلام کرد که تعیین موعد دور جدید مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی به دلیل تنش بین طرفین به تعویق افتاده است.

این منبع اشاره کرد که لبنان با برگزاری دور جدید مذاکرات در اعتراض به عدم گسترش عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از اراضی اشغالی مخالفت کرده است.

سازمان رسانه رژیم صهیونیستی بیان کرد که این رژیم از فعالیت ارتش لبنان با این ادعا که حزب الله هماهنگی می‌کند، شکایت کرده است.

پیشتر العربیه گزارش داده بود که در حالی که نظامیان صهیونیست با وجود برقراری آتش‌بس و برگزاری ۷ دور مذاکره مستقیم، همچنان به تخریب منازل در برخی روستاهای جنوب لبنان ادامه می‌دهند، مقام‌های لبنانی با دقت در حال بررسی گام‌های خود درباره دور بعدی مذاکرات رم هستند.

یک منبع رسمی لبنانی تاکید کرده است از ۳ مطالبه مقام‌های لبنانی، یعنی توقف آتش‌بس، گسترش مناطق آزمایشی و توقف تخریب‌ها، هیچ عقب‌نشینی‌ نخواهد نشد.

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